Takto reaguje Spolkový sněm na demonstrace stoupenců chalífátu, kteří nenávidí Židy

8. 11. 2023

Antisemitské eskalace a výzvy k vytvoření chalífátu v Německu: Politické strany a policejní odboráři volají po tvrdém postupu proti takovým islamistickým aktivitám v německých ulicích. Ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Reul (CDU) v souvislosti s demonstrací v Essenu hovoří o "nepochopitelných scénách", upozorňuje Kristian Frigelj.

Zvyšuje se tlak na orgány činné v trestním řízení a bezpečnostní agentury, aby zakročily proti takzvaným propalestinským demonstracím. O víkendu politici a policejní odboráři volali po zpřísnění podmínek, včetně zákazů. To bylo vyvoláno demonstracemi s desítkami tisíc lidí v různých městech, z nichž některé vedly k fyzickým hrozbám a slovní antisemitské eskalaci.

Podle policie se v Berlíně sešlo asi 9000 lidí. Během jednoho pochodu se účastníci zastavili před kavárnou Starbucks a vyhrožovali návštěvníkům agresivními výkřiky "Styďte se" a plivali na výlohy. Zakladatel kávové společnosti Starbucks je Žid.

Někteří demonstranti vyšplhali na Neptunovu kašnu před berlínskou Rudou radnicí a vyvěsili palestinskou vlajku.

Asi 17 000 lidí se shromáždilo v Düsseldorfu, hlavním městě spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, a 3 000 lidí vyšlo do ulic v Essenu, včetně islamistických extremistů, kteří volali po zavedení chalífátu, skandovali za zničení Izraele a mávali vlajkami zakázané organizace Hizb ut-Tahrir. Essenská policie uvedla, že demonstrace mohla být předstíraná pouze za účelem provedení "islámsko-náboženského shromáždění".

Ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska Herbert Reul (CDU) v tom vidí novou kvalitu: "V pátek byli v ulicích Essenu lidé, kteří šířili radikální islamistické myšlenky a chtěli vytvořit striktně náboženskou říši. Tak neuvěřitelné scény jsme v Severním Porýní-Vestfálsku zažili poprvé," vysvětlil Reul v odpovědi na dotaz WELT.

Policie, stát a Úřad pro ochranu ústavy pracují na plné obrátky, aby prověřili a vyhodnotili další obrazový a zvukový materiál z essenské demonstrace. "Státní zastupitelství předkládáme k prošetření vše, co by mohlo být trestně relevantní. Za tímto účelem jsme se také poradili s islámskými učenci z policie. Státní zastupitelství v Essenu už po prvotním podezření z podněcování k nenávisti podalo trestní oznámení," zdůraznil Reul. Ministr vnitra Severního Porýní-Vestfálska oznámil, že shromažďovací právo státu bude "znovu pečlivě přezkoumáno". Kromě toho chtějí "vyzvat spolkovou vládu, aby přezkoumala zákazy dalších islamistických sdružení, která jsou zde relevantní".

Podle policie protest zaregistrovala soukromá osoba. Hnutí Hizb ut-Tahrir má od roku 2006 zakázáno působit. Sdružení popírá právo Státu Izrael na existenci a vyzývá ke svržení vlád islámských států a jejich nahrazení chalífátem.

První parlamentní tajemnice parlamentní skupiny Zelených Irene Mihalic také reagovala se znepokojením: "Antisemitská nenávist, násilné nepokoje, stejně jako islamistická hesla a symboly na našich ulicích a náměstích jsou naprosto nepřijatelné." Zákazy aktivit proti Hamásu a Samidúnu, které byly nyní vydány, musí být "důsledně vymáhány a stávající struktury musí být odstraněny. Pokud jde o další islamistické organizace, jako je Islámské centrum v Hamburku a Íránské revoluční gardy, musí konečně následovat důsledky," řekla Mihalic. Spolkové a státní vlády by musely dobře vybavit své policejní síly, aby se s těmito výzvami vypořádaly.

Místopředseda poslaneckého klubu FDP Konstantin Kuhle zdůraznil deníku Die Welt, že nikdo by neměl zneužívat základní právo na svobodu shromažďování "k podpoře teroru a násilí, k šíření antisemitských hesel nebo k páchání zločinů. To je důvod, proč úřady musí bedlivě sledovat situaci shromažďování a nečekat, až bude příliš pozdě zasáhnout." V případě takových zjištění by musely být využity "všechny možnosti shromažďovacího práva, včetně zákazu shromažďování". "Pokud jsou trestné činy páchány na okrajích shromáždění, pak v případě lidí bez německého pasu musí být také využita všechna opatření podle imigračního zákona, včetně vyhoštění," řekl Kuhle.

Unie rovněž vnímá naléhavou potřebu jednat. "Skutečnost, že extremisté vyhlašují chalífát v našich ulicích a otevřeně ukazují nenávist k Židům, musí mít důsledky." To, co je nyní zapotřebí, je "nejen důsledná, ale především rychlá reakce právního státu," řekl první parlamentní tajemník parlamentní skupiny Unie Thorsten Frei (CDU). "Každý, kdo pochybuje o existenci Izraele, není v Německu na místě. Jedna věc je jistá: Pokud jde o migrační politiku, nesmíme se již nechat vést naivitou. I zde se ukazuje jako velká chyba, že německá vláda stále není ochotna podepsat 'Pakt pro právní stát 2.0'."

Podle poslance za AfD Martina Hesse jsou demonstrace "výsledkem dlouhé řady špatných rozhodnutí vlády v oblasti migrační politiky. Naše právo na shromažďování bylo zneužíváno islamisty pro jejich protistátní demonstrace moci nejen od útoku Hamásu na Izrael." Jeho požadavek: "Abychom ochránili obyvatelstvo a záchranné služby, musí být tyto údajné propalestinské demonstrace z principu zakázány." V případě potřeby by se shromažďovací právo ve spolkových zemích muselo odpovídajícím způsobem přizpůsobit a tyto zákazy by pak musely být důsledně vymáhány, "v případě potřeby za použití donucovacích prostředků".

Parlamentní skupiny SPD a Die Linke na dotaz WELT neodpověděly.

"Právní stát se s tím nesmí smířit"

Policejní odbory GdP a DPolG vyzvaly k dalším požadavkům a zpřísnění. "Parlamentní úřady musí postupovat ještě přísněji, pokud jde o demonstrace registrované jako propalestinské," řekl spolkový lídr GdP Jochen Kopelke redakční síti Německo. "Vzhledem k obrovskému opotřebení nás policistů nesmí být žádné velké pochody, ale pouze stacionární malé demonstrace."

Šéf DPolG v Severním Porýní-Vestfálsku Erich Rettinghaus varoval, že na schůzkách panuje určitá dynamika a že se zkoumá, kam až lze zajít. "Právní stát se s tím nesmí smířit a musí vytyčit jasné hranice. Je zapotřebí robustního a důsledného zásahu, který si politici přejí," řekl Rettinghaus.

V neděli odpoledne podle informací WELT Berlín ukázal jinou stránku: Na Kurfürstendammu se konala demonstrace solidarity s Izraelem. Nálada byla veselá, někteří účastníci tančili.

Zdroj v němčině: ZDE

