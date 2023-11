Ničení nemocnic v Gaze se stává neúnosným, konstatuje Červený kříž

10. 11. 2023

čas čtení 9 minut

- Podle videozáznamu odvysílaného televizí Al-Džazíra se zdá, že ve městě Gaza probíhá další těžký raketový útok. Na záběrech byly vidět shluky oranžových šmouh dopadajících na zem, ačkoli není bezprostředně známo, na kterou část města dopadají.



Gaza city | O’ Lord.



2 min ago on Al-Jazeera. pic.twitter.com/l7KWeWWxmm — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) November 10, 2023





- Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) varoval, že systém zdravotní péče v Gaze "dosáhl bodu, z něhož není návratu", a to v souvislosti s eskalací násilí, které "vážně" zasáhlo nemocnice a ambulance pracující na obléhaném palestinském území.



V pátečním prohlášení MVČK uvedl, že útoky na zdravotnická zařízení a personál zasadily "těžkou ránu" systému zdravotní péče v Gaze, který je již "značně oslaben" po více než měsíci těžkých bojů a který si "vybírá těžkou daň" na civilistech, pacientech a zdravotnickém personálu.



William Schomburg, vedoucí subdelegace MVČK v Gaze, uvedl: "Zničení nemocnic v Gaze se stává neúnosným a musí se zastavit. Životy tisíců civilistů, pacientů a zdravotnického personálu jsou ohroženy.



Podle organizace nebyly násilí ušetřeny ani dětské nemocnice, včetně "těžce poškozené" nemocnice al-Nasser a nemocnice al-Rantisi, která musela zastavit svůj provoz.



S poukazem na to, že ve zdravotnickém komplexu al-Šifa se nyní nacházejí tisíce vysídlených rodin, uvedla, že jakákoli vojenská operace v okolí nemocnic "musí brát v úvahu přítomnost civilistů, kteří jsou chráněni podle mezinárodního humanitárního práva".



MVČK naléhavě vyzval k respektování a ochraně zdravotnických zařízení, pacientů a zdravotnických pracovníků v Gaze.







- Izrael podle zprávy zvažuje dohodu, na jejímž základě by Hamás propustil všechna civilní rukojmí držená v Gaze.



Hamas a Izrael jednají o dvou návrzích na propuštění rukojmích, uvedl v pátek deník New York Times s odvoláním na úředníky informované o jednáních. Hlavním prostředníkem v rozhovorech je Katar, zapojili se i vysocí představitelé USA, uvedl deník.



Podle jednoho z projednávaných návrhů by Hamás výměnou za krátké přerušení bojů propustil 10 až 20 civilních rukojmích - včetně izraelských žen a dětí a cizinců včetně Američanů, uvedl jeden z představitelů. Po této výměně by mohlo následovat propuštění asi 100 civilistů, pokud budou splněny podmínky, uvedli.



Výměnou za to Hamás podle tohoto zdroje požaduje krátkou přestávku, více humanitární pomoci, palivo pro nemocnice a propuštění žen a dětí v izraelských věznicích. Úředník uvedl, že izraelské úřady vyjádřily nejistotu ohledně propuštění svých vězňů.



Podle izraelských představitelů drží Hamás a další palestinské skupiny v Gaze asi 240 lidí jako rukojmí. Méně než polovina z nich jsou civilisté, uvedl jeden z úředníků.



Hamás odmítl propustit některého z izraelských mužů vojenského věku, které v Gaze zadržuje, uvedli úředníci.



- Izrael tvrdí, že během posledních dvou dnů uprchlo z města Gazy na jih více než 100 000 obyvatel



Na pátečním televizním brífinku armádní mluvčí Daniel Hagari připustil, že probíhají snahy o propuštění rukojmích držených Hamásem, ale řekl, že to bude trvat nějakou dobu, uvedla agentura Reuters.



Na místě v Gaze se podmínky během trvalého izraelského náporu nadále zhoršují. Podle zprávy agentury AFP leží ulice v troskách, obyvatelé prchají, a dochází k přestřelkám mezi izraelskými vojáky a bojovníky Hamásu.



Agentura uvedla, že když se nad městem Gaza snesla noc, bylo slyšet silnou střelbu, výbuchy a bzučení izraelských vojenských dronů, přičemž jediná záře světla vycházela z nemocnice al-Šifa, která je zavalena obětmi.



"Vzhledem k intenzitě bombardování a střelby jsem nebyl optimistou, že by někdo z mých dětí nebo já vyvázl bez zranění," řekl agentuře AFP obyvatel Jawad Haruda. Cestu z pobřežního uprchlického tábora Šatí označil za "tragédii".



Agentura hovořila také s korespondentem Al-Džazíry Waelem Al-Dahdouhem poté, co opustil kdysi rušné město, nyní zbavené nakupujících a husté dopravy.



"Situace v Gaze je velmi obtížná. Bombardování zasahuje všechny oblasti a dochází k mnoha střetům, k nimž přispívají izraelské nájezdy," řekl.



- Centrem Džaninu na okupovaném Západním břehu Jordánu v pátek pochodovaly davy lidí na pohřby Palestinců zabitých při náletu Izraelských obranných sil (IDF).



- Zatímco izraelská ofenzíva v Gaze pokračuje, násilí na okupovaném Západním břehu se stupňuje. Ve čtvrtek bylo na celém území při střetech s IDF zabito devatenáct Palestinců.



Podle izraelských médií, která citují prohlášení IDF, zahájily IDF protiteroristickou operaci, během níž si jednotky vyměnily palbu s ozbrojenými "teroristy".





Džanin je již dlouhou dobu ohniskem střetů mezi Hamásem a izraelskými bezpečnostními silami, je mimo praktickou kontrolu palestinské samosprávy v Ramalláhu a je baštou Hamásu a Islámského džihádu.





"Naši kolegové lékaři v Gaze jsou vyčerpaní a základní zdroje potřebné k péči o pacienty docházejí," uvádí se v dopise. "Tato situace není udržitelná ani humánní a je kategoricky morálně i právně nepřijatelná."





- Generální ředitel nemocnic v Gaze Mohammed Zaqout v pátek uvedl, že nemocnice čelí "katastrofální situaci" bez elektřiny, vody a potravin.





Hamás popřel obvinění, že skupina využívá nemocnici Šifa jako štít pro svou podzemní vojenskou infrastrukturu, a uvedl, že tato tvrzení se "nezakládají na pravdě".







V dopise bylo vyjádřeno "vážné znepokojení nad rostoucími politickými represemi vůči těm, kteří volají po příměří a svobodě pro palestinský lid".Zdravotníci uvedli, že se v Gaze, kde od minulého týdne přestala fungovat více než třetina nemocnic, cítí opuštěni."Nejsme schopni poskytovat služby zraněným a nemocnice jsou neustále bombardovány Izraelem."Vigilie byla uspořádána s cílem vyzvat premiéra Ríshiho Sunaka, aby se zasadil o urychlené zastavení palby.Mnozí ze zúčastněných pracovníků nemocnic nesli jeden ze 189 různých transparentů se jménem zdravotnického pracovníka, který byl v uplynulém měsíci v Gaze zabit. Organizátoři uvedli, že za dobu, než byla jména vytištěna, by zemřelo několik dalších lidí.Nemocnice v Gaze jsou i nadále terčem útoků, přičemž největší nemocnice al-Šifa byla v pátek brzy ráno zasažena izraelskou palbou. Izraelská armáda tvrdí, že Hamás se skrývá v nemocnicích a pod nimi a že si pod nemocnicí al-Šifa zřídil velitelské středisko, což zaměstnanci nemocnice popírají.Evakuace z pásma Gazy do Egypta pro držitele zahraničních pasů a pro zraněné Palestince, kteří potřebují naléhavé lékařské ošetření, byly v pátek pozastaveny, informovala agentura Reuters s odvoláním na tři egyptské bezpečnostní zdroje a palestinského představitele.Podle palestinského představitele a egyptského zdravotnického zdroje bylo pozastavení způsobeno problémy s dopravou lékařských evakuovaných osob na přechod Rafáh zevnitř Gazy.Několik desítek držitelů zahraničních pasů a jejich závislých osob, stejně jako malý počet lékařských evakuovaných osob vstoupilo v pátek do Egypta, než byly přechody pozastaveny, uvedly egyptské zdroje.Přechod Rafáh byl ve čtvrtek znovu otevřen pro omezenou evakuaci poté, co byl na začátku týdne opět pozastaven kvůli tomu, co americké ministerstvo zahraničí označilo za blíže nespecifikovanou "bezpečnostní okolnost".Přes přechod mohlo ve čtvrtek údajně opustit Gazu téměř 700 držitelů zahraničních pasů a závislých osob, 12 zdravotnických evakuovaných osob a 10 doprovodů.Mohamad al-Hindi, zástupce generálního tajemníka Islámského džihádu, uvedl, že Izrael může dosáhnout nemocnice al-Šifa "během několika hodin" a že tvrzení, že nemocnice je základnou odboje, jsou "nepravdivá", uvedla agentura AP."Z nemocnice Šifa ani z žádné jiné nemocnice nebyla vypálena jediná kulka," řekl.Izrael tvrdí, že Hamás umístil části svého vojenského tunelového systému a velitelské sítě pod civilní objekty včetně nemocnice al-Šifa, největší nemocnice v Gaze. Minulý měsíc Izraelské obranné síly (IDF) zveřejnily infografiku, na které je podle nich zobrazeno velitelské stanoviště Hamásu pod nemocnicí.