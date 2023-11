Ruské tanky ztrácejí postavení na světovém trhu se zbraněmi

13. 11. 2023

Nedávné události na Ukrajině a ruské vojenské tažení nejen přetvořily politickou scénu, ale významně ovlivnily i globální trh se zbraněmi. Ruská federace, tradičně klíčový hráč v obranném sektoru, rychle ztrácí své postavení, a to nejen kvůli politickým okolnostem, ale také kvůli technickým a ekonomickým výzvám při přizpůsobování se nové realitě, píše Dylan Malyasov. Nedávné události na Ukrajině a ruské vojenské tažení nejen přetvořily politickou scénu, ale významně ovlivnily i globální trh se zbraněmi. Ruská federace, tradičně klíčový hráč v obranném sektoru, rychle ztrácí své postavení, a to nejen kvůli politickým okolnostem, ale také kvůli technickým a ekonomickým výzvám při přizpůsobování se nové realitě,

Od roku 2010 do roku 2021 se objemy dodávek ruských tanků zvýšily, ale dynamika trhu prochází podstatnými změnami. Nástup nového "tankového boomu" vyvolaného ruskou agresí na Ukrajině v roce 2022 měl potenciál být pro ruské výrobce lukrativní. Výsledky tažení však rychle odhalily zaostalost a neefektivitu Ruska při tvorbě moderních tanků, což mělo za následek ztrátu tisíců jednotek během prvních měsíců bojů.

Jedním z významných faktorů přispívajících ke ztrátě ruského podílu na trhu je jejich vlastní "toxická" image. Prohlubující se sankce a restrikce Ruska vedly k úbytku potenciálních klientů, kteří již Rusko nepovažují za spolehlivého dlouhodobého partnera.

Konkurence z jiných zemí také významně ovlivňuje ruský trh s tanky. Čína a Jižní Korea aktivně vstupují na globální trh se svými moderními a cenově dostupnými tanky, které konkurují ruské nabídce. Nové modely, jako jsou čínské VT4 a VT5, spolu s jihokorejskou řadou K2, nastavují standardy výkonu a efektivity. K tomu dochází na pozadí zvýšené aktivity tradičních velmocí, jako jsou Spojené státy, Francie a Německo.

V současné době jsou hlavními odběrateli ruských tanků země s probíhajícími kontrakty a země, které čelí finančním a politickým omezením při nákupech od jiných výrobců. Čína, která agresivně rozšiřuje své vojenské dodávky, však v tomto segmentu trhu vytlačuje ruské tanky.

Podobné trendy lze pozorovat i v dalších segmentech ruského vojensko-průmyslového komplexu. U kolových obrněných vozidel, kde ruské modely konkurují moderním obrněným transportérům a bojovým vozidlům, je patrný podobný pokles popularity. Kupující upřednostňují dopravní vozidla kombinující vysokou mobilitu a spolehlivost a ruské modely již tyto současné požadavky nesplňují.

V dělostřeleckých systémech a munici je pozorována rostoucí konkurence ze strany ostatních globálních hráčů. Zde je klíčová efektivita a přesnost, nejen kvantita. Země dávají přednost rozvojovým řešením, která mohou poskytnout strategickou výhodu, a ruské systémy nechávají v pozadí.

Analogická situace je i ve vojenském letectví, kde ruská letadla a vrtulníky, kdysi populární v mnoha zemích, ztrácejí na atraktivitě kvůli technickým omezením a nedostatku moderních technologií.

Celkový pokles ve všech segmentech ruského vojensko-průmyslového komplexu naznačuje, že soupeřící země rychle dohánějí a překonávají Rusko v inovacích, vývoji a kvalitě produktů.

Nejistota kolem konce války na Ukrajině přetrvává, ale již nyní je zřejmé, že ruský obranný průmysl utrpěl na globálním trhu se zbraněmi výrazný propad. Tento neúspěch ovlivňuje nejen ekonomickou situaci Ruska, ale také podtrhuje propast mezi jeho vojensko-průmyslovým komplexem a skutečnými výzvami. Mohlo by to signalizovat začátek konce ruské dominance na globálním trhu se zbraněmi, což by vyvolalo pochybnosti o budoucí konkurenceschopnosti.

Zdroj v angličtině: ZDE

