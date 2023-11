Gaza: Novorozenci v ohrožení

13. 11. 2023

čas čtení 9 minut



Moderátorka, Channel 4 News, neděle 12. 11. 2023, 18.30 hodin: Tyto děti jsou uvězněny v Gaze ve válce, kterou nezačaly a jejíhož konce se možná nedožijí. Dobrý večer. Leží vedle sebe bez kyslíku a inkubátoru. Předčasně narozené děti na novorozeneckém oddělení v al Šífě jsou ve válce, která zuří kolem nich, naprosto bezbranné. Izraelské síly nyní obkličují největší nemocnici v Gaze, která nemá vodu ani elektřinu, Izrael trvá na tom, že skrývá velitelské stanoviště Hamásu, ale nikdy nemůže ospravedlnit smrt těchto maličkých uzlíčků lidstva. Za pár minut budeme hovořit s IDF.



Hlavní nemocnice v severní Gaze ruší své zdravotnické služby, jsou přerušeny intenzivními boji zuřícími v jejich okolí, protože Izrael se snaží zničit Hamás, který mnoho zemí označilo za teroristickou organizaci. Palestinský představitel říká, že v nemocnici al Šifa nyní zemřely 3 předčasně narozené děti, protože není energie pro inkubátory. A druhá největší nemocnice, Al Kuds, pozastavila veškerou činnost. To v době, kdy Izrael pokračuje v bombardování i údajně bezpečných oblastí na jihu, Přinášíme tuto reportáž, která má znepokojivé záběry hned na začátku.













Reportér: Představte si, že by jedním z těchto novorozenců bylo vaše dítě, v době pořízení fotografie byli ještě živí. Podle lékařů v nemocnici Al Šifa došlo palivo pro generátory. Děti vyjmuté z inkubátorů se choulily k sobě, aby se udržely v teple. Co byste řekli Hamásu, který je obviňován z toho, že je používá jako lidské štíty? Co byste řekli Izraeli, který ve dne v noci bombarduje?









Mluvčí izraelské armády: "Personál nemocnice Šifa nás požádal, abychom zítra pomohli dětem na dětském oddělení dostat se do bezpečnější nemocnice. Poskytneme potřebnou pomoc."





Reportér: Ale co je a kde přesně je bezpečnější?









Margaret Harris, Světová zdravotnická organizace: Zdá se, že lidé nechápou, že al Šífa je hlavní terciární nemocnice. Je to nemocnice, která dělá opravdu složité věci a žádné jiné nemocnice tyto věci nedělají. Takže tito pacienti nemají kam jinam jít.





Reportér: Takže jinými slovy, ta nabídka ve skutečnosti moc neznamená.









Reportér: V době, kdy vysíláme, Červený půlměsíc sděluje, že nemocnice Al Kuds ve městě Gaza je mimo provoz. Utečte na jih do Chán Júnisu, i tady padají bomby. Nemocnice Al Nasr zatím stále funguje.





Žena: "Mysleli jsme si, že naše hlavní nemocnice je bezpečné místo, ale není tomu tak. Kdybychom zůstali ještě pět minut, byli bychom zabiti. Začali nás bombardovat a my jsme z Al Šífy utekli. Můj syn byl zraněn, tak jsem ho tam nechala. Prostě jsem ho nemohla vzít s sebou."





Reportér: Dnes zveřejněné záběry IDF na pozadí strašlivé válečné tabulky, tisíce mrtvých palestinských dětí, 240 izraelských rukojmích, které Hamás stále drží. A dnes večer se zdá, že i ten malý pokrok, který byl v zákulisí nastolen, se zastavil. Hamás pozastavil jednání o propuštění rukojmích, protože podle nich Izrael postupoval v nemocnici Al Šifa.









Moderátorka: Přepojme se nyní živě na našeho zahraničního zpravodaje Sekundera Kermaniho, který je v Tel Avivu. Dnes se objevily velmi znepokojivé záběry.





Reportér: Ano, to je pravda. A právě jsem telefonicky hovořil s lékařem z nemocnice Al Šifa, který říkal, že z nemocnice nebyl nikdo evakuován. Říkal, že z těch malých dětí, které jste viděli v reportáži, dvě včera tragicky zemřely.





Další zemřelo dnes a on se hluboce obává, že žádné z nich nepřežije, protože se, jak řekl, snaží dělat, co mohou, a udržovat je v teple na operačním sále, kde je drží, ale stále nejsou schopni spustit inkubátory, které teď potřebují.





Izrael tvrdí, že se včera večer pokusil dodat 300 litrů paliva pro nemocnici, a tvrdí, že Hamás poté zabránil personálu v přístupu k tomuto palivu. Lékař, se kterým jsem mluvil, to popírá. Říká, že nikdo z nemocnice nebyl schopen se k palivu dostat, protože se prý příliš obávali, že je izraelské síly zastřelí. Řekl také, že 300 litrů paliva by stačilo jen velmi málo, protože nemocnice podle všeho potřebuje nejméně 10 000 litrů paliva, aby mohla fungovat.





Skutečná válka narativů mezi oběma stranami, stejně jako skutečná a velmi smrtící válka, která probíhá. Hamás prohlásil, že údajně přerušuje jednání kvůli událostem kolem nemocnice al Šifa. Kolem osudu izraelských rukojmích se objevily zprávy o probíhající dohodě o osvobození velkého počtu z nich, ale není jasné, na jaké úrovni bylo dosaženo pokroku.





Moderátorka: Podplukovník Peter Lerner je mluvčím izraelských obranných sil a nyní se ke mně připojuje z Tel Avivu. Pane podplukovníku, slyšel jste tam od našeho zpravodaje o té strašné patové situaci ohledně paliva pro nemocnici al-Šifa. Předčasně narozeným dětem hrozí smrt. Jsou jich desítky. Zavážete se, že pozastavíte vojenské operace, dokud nebudou v bezpečí?





Podplukovník Peter Lerner: Kathy, dnes večer a přes noc IDF vyvinuly rozsáhlé úsilí, aby zmírnily některé problémy, kterým obyvatelé Gazy, a konkrétně lidé nemocnice al Šifa, čelí. Správně jste poukázala na to, že jsme se snažili dodat ne bez rizika, pozor, asi 300 litrů paliva do nemocnice, dopravili jsme ho tam. Vojáci ho přiváželi a bohužel do nemocnice, které, jak se zdá, Hamás brání v přístupu, aby palivo pro nemocnici získala.





Moderátorka: Takže zatímco tato strašná patová situace pokračuje a nemocnice mimochodem říká, že potřebuje 10 000 litrů paliva, víte, je to válka slov. Je to válka příběhů. Přistoupíte na humanitární pauzu, abyste udrželi, abyste zajistili bezpečnost těchto neuvěřitelně zranitelných pacientů?





Podplukovník Peter Lerner: Snažíme se poskytnout přístup potřeby pro lidi v nemocnici, konkrétně pro děti, a zatímco se snažíme zvýšit úsilí je evakuovat nyní, nikdo z nás nechce vidět tyto záběry, je to opravdu tragické a děsivé, co lidé v Gaze prožívají. Ale nakonec, pokud Hamás brání tomu, aby se do nemocnice Al Šífa dostalo 300 litrů, proč by nemohli zabránit 10 000 litrům? Proč by nemohli zabránit 1 000 000 litrům?



Moderátorka: Mluvíte o evakuaci dětí. Jak můžete evakuovat děti, které jsou tak zranitelné? A tak si říkám, zda jedinou možnou reakcí není přerušení bojů, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.





Podplukovník Peter Lerner: V nemocnici se nebojuje. Lidé mohou nemocnici evakuovat. V posledních dnech jsme viděli evakuovat desetitisíce lidí. Za posledních pět dní bylo ze severu evakuováno více než 200 000 lidí.







Moderátorka: Dobře, tak kam půjdou, protože nikde v Gaze není v tuto chvíli bezpečno, že? Viděli jsme bombardování na jihu a předčasně narozené děti nelze evakuovat.





Podplukovník Peter Lerner: Kathy a kde je vůle, tam je i cesta. V posledních 24 hodinách jsme se o tu cestu snažili, a to rozsáhle. Jediná vůle, která zde brání, je vůle Hamásu nadále držet 239 Izraelců jako rukojmí, nadále držet 2 miliony obyvatel Gazy jako rukojmí. Jsme ve válce, kterou jsme si nevybrali. Vybrali si ji oni. Strategicky zahájili válku s Izraelem. Musí odejít. To jsme odhodláni udělat, pokud používají nemocnice, pokud používají zařízení OSN. To je výzva, které čelíme, a musíme -





Moderátorka: Omlouvám se, že vás přerušuji, ale máme málo času. Ráda bych položila tuhle otázku -







Podplukovník Peter Lerner: Chci říct, že jsme odhodláni zajistit, aby nikdy neovládli tento druh smrti







Moderátorka: Dobře, omlouvám se, nám dochází čas, ale je teď nejnaléhavější prioritou vypořádat se s bojovníky Hamásu, kteří jsou podle vás v této nemocnici, nebo zachránit tyto předčasně narozené děti a další pacienty?





Podplukovník Peter Lerner: Rozhodně. Snažíme se tyto děti zachránit. To je přesně to, co jsme dělali. Přesně o to se snažíme. Hamás tam staví zábrany. A ministerstvo zdravotnictví v Gaze, což je ministerstvo zdravotnictví Hamásu, je to jen nástroj v divadle smrti, to je to, co dělají. To je to, co se snaží dělat, místo aby byli součástí řešení, jsou nadále součástí problému. To je skutečná tragédie obyvatel Gazy. To je důvod, proč jsou drženi jako rukojmí. To je to, co dělají. To je to, co je třeba řešit, Kathy,





Moderátorka: Podplukovník Peter Lerner. Děkuji vám, že jste se k nám připojili.



0

192

Myslím si, že každá nabídka pomoci by se měla vždy brát v konstruktivním duchu. Ale nejvíc by pomohlo, kdyby přestali s útoky, to je praktická věc.Také bychom rádi viděli návrat rukojmích.