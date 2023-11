Válka na Blízkém východě: Izrael útočí na syrská letiště, USA na skupiny napojené na Írán

15. 11. 2023

čas čtení 6 minut

Pokračující izraelské nálety na letiště v Damašku a Aleppu vyplývají z hrozby, kterou Izrael pociťuje po útocích ze Sýrie na pohraniční oblasti vedené skupinami podporovanými Íránem, píše Danny Makki. Pokračující izraelské nálety na letiště v Damašku a Aleppu vyplývají z hrozby, kterou Izrael pociťuje po útocích ze Sýrie na pohraniční oblasti vedené skupinami podporovanými Íránem,

Během měsíc trvajícího bombardování pásma Gazy ustoupilo zaměření na syrskou a libanonskou frontu s Izraelem do pozadí. Záchvaty nepravidelných bojů a izolovaných raketových útoků však zakrývají hlubší "stínovou válku", která hrozí, že přeroste v širší konflikt.

Na izraelské východní frontě Sýrie – tak často předvídatelný cíl izraelských náletů – zaznamenala výrazné zintenzivnění bojů jak na hranicích, tak v okolí amerických základen. Americká armáda provedla od začátku války v Gaze tři kola náletů v Sýrii, přičemž se zaměřila na proxies napojené na Írán v reakci na útoky bezpilotních letounů na její síly.

Izraelci – již bezprecedentně počtvrté během jednoho měsíce – těžkými nálety vyřadili z provozu mezinárodní letiště v Damašku a Aleppu.

Od útoku Hamásu na Izrael 7. října jsou syrská letiště pod neustálou palbou, což vedlo téměř k paralýze celého leteckého průmyslu v zemi v důsledku přímého a vážného bombardování ranvejí při mnoha příležitostech.

Lze si představit, že jedinou záchranou pro Syřany je schopnost dopravit zbývající letadla na Ruskem kontrolovanou leteckou základnu Hmejmím v Lattákii, na kterou se Izrael za žádných okolností neútočí.

Zejména v Damašku byly nálety – zabití dvou dělníků a vytvoření tří obrovských kráterů na ranveji – preventivním pokusem odvrátit potenciální zapojení Sýrie do války mezi Izraelem a Hamásem a zastavit dodávky íránských zbraní do syrského hlavního města.

Letecká paralýza

Poté, co byly opraveny počáteční škody na ranveji, syrské údržbářské týmy stále vyhodnocovaly ranvej, než za denního světla dopadla další salva raket. Syrská armáda to nazvala "zoufalým izraelským pokusem odvést pozornost od konfliktu v Gaze".

Člen syrského pozemního personálu na mezinárodním letišti v Damašku řekl Al-Monitoru pod podmínkou anonymity, že po sobě jdoucí izraelské útoky na letiště přišly jen něco málo přes hodinu poté, co byla ranvej opravena.

"Letištní dráha není jen tak obyčejný asfalt. Je s tím spojeno několik vrstev a složitostí – ani materiály není jednoduché jen opravit. Po (prvním) útoku jsme strávili několik dní obnovou ranveje," řekl zdroj.

"Údržba byla právě dokončena, když na ranvej dopadla další salva raket. Izraelci se nestarají o civilisty nebo letadla, ani o to, že by útok mohl skutečně zranit nevinné cestující. Chtějí si zde vybít svou frustraci a selhání. Zaútočili jak na letiště v Damašku, tak na letiště v Aleppu, ale ani neuvažovali o tom, že by se přiblížili k letišti Lattákia – protože tam jsou Rusové – takže všechny lety byly přesměrovány tam," dodal zdroj.

Poté, co nálety ochromily letiště, mluvčí OSN Stephane Dujarric potvrdil, že útok dočasně zastaví humanitární leteckou službu OSN, která operuje z obou letišť, aby sloužila syrským humanitárním programům. Služba zůstává pozastavena.

Útoky ze Sýrie na pohraniční oblasti s Izraelem a na základny amerických jednotek byly vedeny Íránem podporovanými skupinami v zemi a dodaly do války v Gaze v regionálním kontextu prvek nestability.

Generální tajemník Hizballáhu Hassan Nasralláh se sice ve velmi očekávaném projevu nezavázal k úplné eskalaci vztahů s Izraelem, ale přesto směle prohlásil: "To, co se děje na naší (libanonské) frontě, je velmi důležité a významné."

Nasralláh se zmínil o smrtících střetech na hranicích s Izraelem, při nichž dosud zahynulo 70 vojáků Hizballáhu, což je téměř třetina počtů ztracených ve válce v roce 2006.

Nicméně posledních sedm z těchto bojovníků – což je v regionálním smyslu rozhodující – bylo zabito při izraelském náletu poblíž Homsu v Sýrii, kde doutná další eskalace proti Izraeli a americkým vojenským základnám, daleko od světel reflektorů.

V prohlášení Hizballáhu byla na internetu zveřejněna úmrtní oznámení vojáků, kteří byli "umučeni na cestě do Jeruzaléma".

Rostoucí podíl Sýrie

Kamal Alam, nerezidentní vedoucí pracovník Atlantické rady, řekl Al-Monitoru, že syrská hranice představuje pro Izrael větší riziko než Libanon, a to kvůli počtu zapojených proxies. Poslední přímá konfrontace mezi Sýrií a Izraelem se odehrála v roce 1973 ve čtvrté arabsko-izraelské válce.

"Zatímco všichni mluví o eskalaci na libanonské hranici, je to ve skutečnosti syrská hranice, která Izrael znepokojuje nejvíce. S Rusy, Íránem podporovanými skupinami a samotnou syrskou armádou dochází k amalgamaci těžce zkoušených a bojem zocelených sil, které by se spojily, aby ohrožovaly Izrael," řekl.

"Izraeli může projít, že zaútočí na íránské cíle, ale pokud zaútočí na syrské vojenské cíle, naštve to i Rusy, vzhledem k tomu, že Rusko je hlavním spojencem syrské armády," dodal Alam.

Spojené státy se také musely potýkat s nepříjemnými palbami raket a řízených střel na svých základnách a 8. listopadu provedly odvetu bombardováním údajného skladiště v Maysalunu v Dajr az-Zauru jako odstrašující prostředek.

Americký vojenský představitel řekl Al-Monitoru, že "Spojené státy jsou plně připraveny přijmout další nezbytná opatření na ochranu našich lidí a našich zařízení".

Odstrašující prvek však Íránem podporované skupiny zjevně nebraly v úvahu, protože krátce po amerických útocích došlo k útoku bezpilotního letounu na americké síly v posádce al-Tanf v jižní Sýrii, což se přidalo k seznamu incidentů, kdy byla americká zařízení pravidelně obtěžována ve více než 60 samostatných útocích od 17. října.

Mnoho komplikací a různých stran v Sýrii by se mohlo nadále dostávat do varu, což by přidalo další vrstvu nebezpečí a hrozby pro Izrael a americkou přítomnost v zemi, protože válka v Gaze zuří dál. Stále se objevují četné nové incidenty a eskalace, takže syrská fronta má potenciál se v nadcházejících týdnech rychle vyhrotit.

Zdroj v angličtině: ZDE

0