Podle studie je lepší nechat se očkovat proti covidu a chřipce najednou

15. 11. 2023

Výzkum na zdravotnických pracovnících v Massachusetts ukázal vyšší hladinu protilátek u skupiny, která dostala obě očkování najednou.



Nová studie zjistila, že je lepší nechat se očkovat proti chřipce a proti covidu najednou než samostatně.



Studie, která byla prezentována na každoročním summitu o očkování v Bostonu, se zúčastnily dvě skupiny zdravotnických pracovníků ze státu Massachusetts.

První skupina 12 osob dostala bivalentní posilovací vakcínu proti covidu a očkování proti sezónní chřipce společně. Druhá skupina 30 zdravotnických pracovníků obdržela posilovací dávku proti covidu a očkování proti chřipce v různých dnech v rámci téhož měsíce.



U obou skupin byly následně změřeny protilátky. Výzkum zjistil, že skupina, která se nechala očkovat najednou, měla vyšší hladiny imunoglobulinu G1 neboli IgG1 - protilátek, které působí proti covidu-19 a tomuto kmeni chřipky.



Amesh Adalja, vedoucí vědecký pracovník Centra zdravotní bezpečnosti Johnse Hopkinse, konstatoval, že jde o zajímavé zjištění.



"[Je to] pravděpodobně způsobeno zvýšenou stimulací imunitního systému tím, že jsou obě vakcíny přítomny současně," řekl Adalja. "Klíčové je zjistit, zda to má nějaký smysluplný klinický přínos - projeví se vyšší hladina protilátek větší ochranou proti infekci nebo onemocnění?"





Studie zatím nebyla recenzována, ale Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí stále doporučuje "nechat se očkovat proti chřipce a proti covidu při jedné návštěvě".







Podrobnosti v angličině ZDE

CDC cituje jednu ze svých vlastních studií o vedlejších účincích, které následují po očkování oběma vakcínami současně. Podle zjištění CDC se sice vyskytuje více vedlejších účinků spojených s očkováním proti chřipce a očkováním proti covidu současně, ale tyto vedlejší účinky nejsou tak závažné jako v případě očkování pouze proti chřipce.CDC uvádí: "Lidé, kteří dostali současně vakcínu proti chřipce a monovalentní vakcínu Covid-19, měli o něco vyšší pravděpodobnost výskytu reakcí včetně únavy, bolesti hlavy a svalů než lidé, kteří dostali pouze monovalentní vakcínu proti covidu-19, ale tyto reakce byly většinou mírné a rychle odezněly."Adalja uvedl, že existují také určité údaje, které poukazují na možné malé zvýšení rizika mozkových příhod u starších osob, které dostávají vysoké dávky těchto vakcín, ale řekl, že se nedomnívá, že by šlo o příliš významné zvýšení rizika.V konečném důsledku se zdá, že ať už z důvodu snadnosti nebo prospěšnosti pro zdraví, přináší očkování vakcínou proti covidu i vakcínou proti chřipce dohromady pozitivní výsledky.Adalja uvedl: "Použití obou vakcín současně je něco, co bylo pro pacienty vždy pohodlnější, ale nyní může mít i další imunologický přínos a mělo by být obecně doporučováno těm, kteří mají nárok na obě vakcíny."