Další debata o ceně potravin aneb všichni proti vládě

14. 11. 2023 / Boris Cvek

V nedělních Otázkách V. Moravce to vypadalo téměř tak, jako by se všichni – zemědělci, výrobci potravin, obchodníci – spikli proti panu ministrovi zemědělství Výbornému. Ano, tématem byla opět cena potravin v Česku. Normálně bývá člověk svědkem neustálého obviňování se mezi třemi výše zmíněnými skupinami.

V neděli se zdálo, že mají shodu: na vině jsou drahé energie a cena potravin bude dále růst v důsledku vládního ozdravného balíčku. Nejtvrdší v tom byl prezident obchodníků a viceprezident Hospodářské komory Prouza. Prý je třeba se více zadlužit, pokud chceme mít hospodářský růst. Mantra o snižování zadlužování prý nevede k ničemu dobrému. A mně se stále více zdá, že to je prostě pravda. Vláda svou politikou zničí naši ekonomiku, a tedy také rozpočet. Na Seznamu lze dnes najít článek s výmluvným titulkem: „Česko jako nemocný muž Evropy, píše Die Welt“.

Je pravda, že ministr Výborný stále dokola hovořil o probíhajícíh jednáních, která mají prý vést k tomu, že energeticky náročným výrobám (třeba pekařům) bude nějak pomoženo. Na zmíněné představitele byznysu to ale moc dojem nedělalo. Vrcholem byla debata o Řecku, které si pan ministr vzal jako příklad cesty k rychlému snížení cen potravin.

Prý tam k tomu stačilo zavést aplikaci do mobilů, která srovnávala ceny potravin v obchodech. Na to reagoval pan Prouza učitelským tónem, kdy panu ministrovi vysvětlil – s řečnickou otázkou, zda Řecko je opravdu ten stát, který chceme následovat – že to celé bylo jinak a že Řecko prostě natvrdo zregulovalo zákonem cenu potravin. Nechci soudit, kdo měl pravdu, ale pan ministr vypadal po celou dobu pořadu mimořádně hloupě a nekompetentně.

Rozzářil se pouze v okamžiku, kdy uvažoval o koalici Spolu. Zatím prý není jasné, zda Spolu půjde do sněmovních voleb 2025, ale spolupráci těchto stran chválil, dokonce se rozplýval nad tím, jak jsou lidovci silnou, suverénní stranou. Podle nových dat, zveřejněných právě v nedělních OVM, mají lidovci 2,5 procenta preferencí. Jistě důvod ke spokojenosti, když za těchto okolností jich ve Sněmovně sedí 23. Třeba jim ODS zase pomůže udělat za pomoci kroužků z 3 procent dvacet mandátů. No, musí se to umět.

Pokud jde o jiné strany, oproti září výrazně posílila ODS, o 3,5 procenta. Dostala se tak na 15,5 procent. Spolu mají 21,5 procenta. Všechny formace v procentech jsou v tomto pořadí: Ano 32,5 (růst nepokračuje, naopak došlo k poklesu o procento) – ODS 15,5 – piráti 10,5 – SPD 10,5 – STAN 7 – TOP09 4,5 – komunisté 3,5 – socialisté 3,5 (změna názvu strany zabrala jak bič) – Přísaha 2,5 – lidovci 2,5. Piráti rostli o dvě procenta a SPD o procento. Zdá se, že nějaký dlouhodobý přeliv voličů neprobíhá, že spíše jde o fluktuace přesunů jednou tam, jednou sem. O ceně potravin a budoucnosti české ekonomiky však tato čísla neříkají vůbec nic.

Jedna věc na těch debatách o ceně potravin mi přijde ale stále více šokující. Nejde o to, že vláda nejedná, jde o to, že stále nemá jasno v tom, kde je problém. Myslím, že je její povinnost, aby se svým aparátem zvládla dát občanům jasnou zprávu o tom, kde je problém s cenami potravin v ČR. Na tom se ostatně, pokud se nemýlím, všichni ve studiu shodli: je třeba najít konkrétní fakta a na základě těch jednat. Je naděje, že se toho někdy dočkáme? Zdá se, že vláda ani netuší, že něco takového musí udělat. Ostatně poslouchat pana ministra, jak komentuje práci českých úřadů, pokud jde o kontrolu kvality potravin, bylo učiněné utrpení. Byl tam jako zoufalá figurka, která ještě nepochopila, že představuje exekutivní a jako poslanec a vysoký představitel sněmovní politické strany i legislativní moc. Jedno je jisté: pan ministr je schopný pořád dokola opakovat, jak jsou české potraviny kvalitní. Ještě že máme premiéra, který objevil Německo.

Možná jsem na skutečný zlatý hřeb pořadu vlastně zapomněl. Jde o pasáž, kde se moderátor neudržel smíchy, když paní Večeřová zastupující potravináře argumentovala, že na první pohled klamavé praktiky výrobců nejsou klamavými praktikami, protože výrobní linky to nedovedou vyrobit jinak – konkrétně obal od sušenek – než klamavě. Vítejte v ČR!

