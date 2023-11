Biden zdůraznil, že nemocnice al-Šifa musí být chráněna

BREAKING: Palestinians are suing @POTUS, @SecBlinken, & @SecDef to stop U.S. support for Israel’s unfolding genocide, asking a U.S. Court to enforce the most basic & important legal—and moral—obligation in the world – preventing genocide.



Read more: https://t.co/GbdzQqH5Ty pic.twitter.com/oa5o8kTQ3a