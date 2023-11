Máte pravdu, řekl

15. 11. 2023

Jako poměrně známý izraelský historik jsem navštívil asi pětatřicet různých zemí po celém světě a nezanedbatelnou část svého života jsem strávil v zahraničí. Možná to bylo štěstí, možná naivita; možná to bylo tím, že moje poslední návštěva (Německa) se uskutečnila před třemi měsíci. Ale nikdy za všechny ty roky jsem se nesetkal s antisemitismem. V každém případě ne toho zjevného druhu, který je vám záměrně a bez omluvy vmeten do tváře. Kamkoli jsme šli, našli jsme si s manželkou nežidovské přátele. Dobré přátele, napsal Martin van Creveld.

Zejména v západní Evropě jsme se nejednou dali do řeči s lidmi arabské národnosti. Bez výjimky se mě a mé ženy ptali, odkud jsme. Bez výjimky byli zdvořilí a přívětiví. Jeden z nich, majitel kiosku v Metách ve východní Francii, nám vyprávěl, jak úžasné bylo setkat se s Izraelci v jeho pěkném, ale odlehlém a tak nudném městě. Další, mladý muž z východního Jeruzaléma, který studoval lékařskou techniku v Berlíně a pracoval pro Ikea, aby si vydělal nějaké peníze, nám vyšel vstříc, aby nám sehnal zdarma stravenku v restauraci. Nejméně příjemné bylo setkání s palestinským taxikářem v Kodani. Opakovaně mi dával na srozuměnou, že on a jeho lid se nikdy nevzdají "svého" práva na "svou" zemi. Přesto jsme našli společnou řeč v odsuzování Dánů, kteří jsou svatější než my.

Přesto vám chci vyprávět příběh. Jen jeden triviální příběh bez následků a pravděpodobně dávno zapomenutý všemi kromě mě. S ohledem na nedávné události zde v Izraeli se však zdá být aktuálnější než kdy jindy. Odehrálo se to v létě 1981, když jsem měl volno a žil jsem poblíž Freiburgu v jihozápadním Německu. Jednoho dne moje devítiletá dcera potřebovala operovat ucho. Dal jsem se do řeči s chirurgem, doktorem Kuhnem z místní univerzitní kliniky.

Byly to dny bezprostředně po útoku, při kterém izraelské letectvo zničilo irácký jaderný reaktor, který byl v té době ve výstavbě. Dobrý doktor se mě zeptal, proč zůstávám v Izraeli. Tolik problémů, řekl; Tolik válek. To je divná otázka, která přichází od Němce! Ale to nebylo to, co jsem řekl. Místo toho jsem mu vyprávěl příběh o židovských sviních. Dejme tomu, řekl jsem, že bych si nechal udělat stejnou operaci v Izraeli a pak bych odmítl zaplatit účet. V tom případě by mě lidé nazvali sviní. Kdybych však udělal totéž kdekoli jinde, nazvali by mě židovskou sviní.

"Máte pravdu," řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

