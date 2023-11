Úterý dopoledne: Boje uvěznily pacienty a zdravotníky v největší nemocnici v Gaze

14. 11. 2023

- Pacienti a zdravotníci zůstávají po několikadenních bojích mezi izraelskými jednotkami a Hamásem uvězněni v hlavní nemocnici v Gaze a humanitární organizace varují, že kriticky nemocným pacientům a dětem hrozí smrt kvůli nedostatku paliva a tenčícím se zásobám potravin a vody.



Izrael tvrdí, že pod nemocnicí se nachází sídlo Hamásu, což Hamás i lékaři v zařízení popírají.



Palestinské ministerstvo zdravotnictví ve městě Ramalláh na Západním břehu Jordánu v pondělí uvedlo, že v nemocnici al-Šifa, která byla dříve základním kamenem zdravotnického systému v Gaze, zemřelo nejméně devět pacientů a šest dětí v důsledku nedostatku paliva a uzavření oddělení poté, co nemocnici obklíčily izraelské síly.



"Nemáme žádné generátory, protože ty ke svému chodu potřebují palivo. V Šífě není jídlo, voda, elektřina ani palivo a my se tu zabýváme obětmi," řekl Munír al-Burš, lékař, který je zároveň náměstkem palestinského ministerstva zdravotnictví, když hovořil zevnitř nemocnice Dar al-Šífa.



"Nemůžeme zvládnout tak obrovské množství případů. Pokud lidé přijdou, nemůžeme pro ně nic udělat."





Podle něj mělo zařízení v úmyslu vykopat masový hrob, dokud izraelské tanky a odstřelovači v pátek komplex neobklíčili a neznemožnili pohyb v jeho okolí.



"Před nemocnicí je 110 mrtvých těl, některá jsou v lednici, která nefunguje, a některá jen na volném prostranství před pohotovostní jednotkou. To by se mohlo stát zdrojem nákazy," řekl.

- O nočních událostech v Tulkarmu, kde izraelské síly zabily několik Palestinců, přicházejí rozporuplné zprávy.



Izraelská armáda a policie uvedly, že jejich jednotky, vyslané k zadržení podezřelých extremistů, se dostaly pod palbu a při následné potyčce zabily několik palestinských ozbrojenců.



Izraelský nálet zasáhl skupinu Palestinců, kteří stříleli a hodili na skupinu bombu, tvrdí prohlášení armády a policie. Palestinská tisková agentura WAFA uvedla, že nálet byl proveden bezpilotním letounem a zabil tři osoby.



Podle agentury Reuters nejsou žádné zprávy o izraelských obětech a žádná palestinská ozbrojená frakce neuvedla, že by při incidentu přišla o své členy, a zdravotníci a místní média odhadli počet obětí na sedm.



- Agentura AFP uvádí, že novinář, který v nemocnici al-Šifa pracouje, uvedl, že v zařízení jevšude cítit zápach rozkládajících se těl, ale noční boje a nálety z pondělí na úterý byly méně intenzivní než v předchozích nocích.



Rushdi Abualouf hlásí pro BBC z Gazy, že dnes ráno mluvil s někým z nemocnice al-Shifa. Píše:



Řekl, že napjatá situace v okolí nemocnice zůstává stejná a že přes noc slyšel několik výbuchů a přestřelek.



Řekl mi také, že tanky obklopují nemocnici ze všech stran a že přístup do nemocnice a z nemocnice je nemožný.



Dokonce i pohyb z jedné budovy do druhé uvnitř samotného nemocničního areálu je velkým rizikem, jak mi popsal.



Řekl, že v nemocnici umírali lidé, protože tam není elektřina, voda a dostatek léků.



- V deníku Wall Street Journal dva vysoce postavení izraelští představitelé navrhují, aby Palestince z Gazy jako uprchlíky odváděly třetí země



Al-Džazíra uvádí, že ředitel nemocnice al-Šifa Mohammad Abú Salmíja uvedl, že nemocnice byla nucena pohřbít 179 lidí, včetně kojenců a pacientů, kteří zemřeli na jednotce intenzivní péče, "v masovém hrobě" v areálu.



Toto tvrzení nebylo nezávisle ověřeno.



- Od 5. listopadu uprchlo ze severu Gazy dalších 200 000 lidí, uvedl v úterý humanitární úřad OSN.



Podle agentury AP humanitární úřad, známý jako OCHA, uvádí, že pouze jedna nemocnice na severu pásma Gazy je schopna přijímat pacienty. Všechny ostatní již nejsou schopny provozu a většinou slouží jako úkryty před boji.



Celkem opustilo své domovy asi 1,5 milionu Palestinců, tedy více než dvě třetiny obyvatel Gazy. Úkryty provozované OSN na jihu jsou značně přeplněné, v průměru připadá jedna toaleta na 160 lidí.



- Ben Jamal, ředitel Palestinské kampaně solidarity ve Velké Británii, využil svého vystoupení v televizi Sky News k výzvě k okamžitému zastavení palby v Gaze a obvinil Izrael, že způsobil "humanitární katastrofu".



Divákům řekl:





Potřebujeme okamžité příměří. Pokud chceme zastavit humanitární katastrofu, kterou Izrael způsobuje, musíme zastavit bombardování. Nemocnice jsou bezprostředně ohroženy. Více než třetina nemocnic v Gaze je již kvůli útokům mimo provoz.



- Izraelská armáda uvedla, že od 9:00 do 16:00 opět otevře koridor pro pohyb osob na jih v pásmu Gazy a na omezenou dobu mezi 10:00 a 14:00 přeruší bojové akce "ve čtvrtích al-Daraj a al-Tuffah".





Zpráva prosí obyvatele Gazy: "Prosíme vás, abyste se v zájmu své bezpečnosti připojili ke statisícům obyvatel, kteří se v posledních dnech přesunuli na jih," a dodává: "Obyvatelé Gazy, nevzdávejte se Hamásu, který ztratil kontrolu nad severní oblastí pásma Gazy a snaží se udělat vše pro to, aby vám zabránil v přesunu na jih a abyste se ochránili."



Výslovně Palestince varuje, že v blízkosti pláže na jihu pásma probíhají těžké boje.



- Izrael pokračuje v leteckých útocích na jih pásma Gazy, přičemž dnes ráno bylo ve městě Chán Júnis hlášeno 13 mrtvých.





Al-Džazíra informuje, že 13 lidí bylo zabito izraelským náletem v Chán Júnisu, který se nachází na jihu Pásma Gazy a je jednou z oblastí, kam izraelská armáda nařídila Palestincům evakuaci.



- Ve své poslední operační aktualizaci na službě pro zasílání zpráv Telegram Izraelské obranné síly tvrdí, že za posledních 24 hodin zasáhly 200 cílů.





Kontakt s lidmi v Gaze je stále obtížnější, zejména na severu, kde se nachází město Gaza a nemocnice al-Šifa. V pondělí ráno humanitární skupina Lékaři bez hranic (MDF) uvedla, že se jí podařilo telefonicky kontaktovat jednoho lékaře, chirurga MSF, v nemocnici al-Šifa. Ten jim sdělil:



Nemáme elektřinu. V nemocnici není voda.



Nemáme žádné jídlo. Bez funkčních ventilátorů lidé do několika hodin zemřou. Před hlavní bránou je spousta těl, jsou tam i zranění pacienti, nemůžeme je přivést dovnitř.



Když jsme poslali sanitku, aby přivezla pacienty, o pár metrů dál na sanitku zaútočili. Kolem nemocnice jsou zranění lidé, hledají lékařskou péči, nemůžeme je přivést dovnitř.



Je tu také odstřelovač, který napadl pacienty, mají střelná zranění, tři z nich jsme operovali. Situace je velmi špatná, je to nelidské. Je to uzavřená oblast, nikdo o nás neví.



Nemáme připojení k internetu, teď se vám podařilo mi zavolat, možná to zkusíte desetkrát, než se mi zase dovoláte. Lékařský tým souhlasil s opuštěním nemocnice pouze v případě, že pacienti budou evakuováni jako první: nechceme opustit naše pacienty.



Je tu 600 hospitalizovaných pacientů, 37 dětí, někdo, kdo potřebuje JIP, nemůžeme je opustit. Potřebujeme záruku, že existuje bezpečný koridor, protože jsme viděli, jak se někteří lidé snažili opustit Al-Šifu, zabili je, bombardovali je, zabil je odstřelovač.



- Izrael a Hamás a jejich příznivci stále častěji vedou válku na internetu a dezinformace se šíří ve velkém. Zpravodajská agentura Associated Press se některými z těchto tvrzení zabývala a pátrala po faktech, která se za nimi skrývají - zde je jeden z takových příkladů.



Tvrzení: Video ukazuje maskéra, který nanáší špínu a falešnou krev na mladou dívku na nosítkách, což dokazuje, že lidé v Gaze předstírají zranění v nejnovější válce mezi Izraelem a Hamásem.



FAKTA: Video je zákulisním záznamem krátkého filmu natočeného v Libanonu a nebylo natočeno s cílem uvést lidi v omyl, potvrdil režisér pro agenturu Associated Press.



V posledních týdnech uživatelé sociálních médií opakovaně zkreslovali videa, aby nepravdivě obvinili Palestince z toho, že jsou "krizovými aktéry" války, což je součástí konspirační teorie přezdívané "Pallywood".



V nejnovějším případě lidé sdílejí klip, který začíná záběrem na dítě, které se zdá být zraněné a je ošetřováno na nosítkách, zatímco protestující mávají palestinskými vlajkami. V průběhu videa je však vidět, jak maskérka nanáší na dívku make-up, který znázorňuje krev a zranění, a dítě se usmívá do kamery.



Video bylo sdíleno na několika sociálních sítích včetně Twitteru, s tvrzením, že ukazuje, jak Palestinci "předstírají zranění".



"Palestinci klamou mezinárodní média a veřejné mínění. NENECHTE SE NA TO NALÁKAT," stojí v jednom z příspěvků na X, který získal více než 10 000 lajků. "Pallywood je opět přistižen."



Ve skutečnosti se však jedná o záběry ze zákulisí natáčení krátkého filmu. Režisér Mahmoud Ramzi poprvé nahrál skutečný film s názvem "The Reality" na svůj účet na Instagramu 28. října. Film zjevně nemá vypadat jako skutečné záběry z konfliktu.



Ramzi potvrdil agentuře Associated Press, že krátký film byl natočen v Libanonu, a uvedl, že má ukázat "bolest, kterou lidé v Gaze prožívají".



"Nebyl natočen proto, aby klamal lidi nebo si vymýšlel nějakou pravdu, protože to, co se děje v Gaze, nepotřebuje žádnou formu fabulace, videa jsou všude v médiích," napsal Ramzi ve zprávě na Instagramu.



- Vivian Silverová, kanadsko-izraelská mírová aktivistka, o níž se předpokládalo, že byla mezi rukojmími, které Hamás unesl 7. října do Gazy, byla ve skutečnosti zabita při prvním útoku, uvedla její rodina pro kanadskou televizi CBC News.



Syn Silverové Yonatan Zeigen televizi potvrdil, že ostatky jeho matky byly mezi těmi, které byly nalezeny v kibucu Be'eri, kde žila, ale teprve nyní byly identifikovány.



V komunitě čítající asi 1100 lidí, která se nachází jen několik kilometrů od hranice mezi Izraelem a Gazou, bylo zabito nejméně 120 dalších mužů, žen a dětí.



Mnoho těl nalezených po útoku Hamásu bylo silně popáleno nebo poškozeno a odborníci včetně forenzních antropologů čelili obtížnému a zdlouhavému procesu snahy o jejich identifikaci. Varovali, že některá z nich se možná nikdy nepodaří identifikovat.



- Pět Palestinců bylo zabito při střetech na Západním břehu Jordánu a při útoku izraelského bezpilotního letounu



Nejméně tři Palestinci byli zabiti při útoku izraelského bezpilotního letounu na okupovaném Západním břehu Jordánu, informovala palestinská oficiální tisková agentura Wafa s odvoláním na nemocnici v západním městě Tulkarm.



Další dva Palestince zastřelili izraelští vojáci při dřívějších střetech v uprchlickém táboře ve městě, uvádí agentura Reuters s odvoláním na Wafu.



Agentura AFP s odvoláním na ředitele nemocnice rovněž uvedla, že při izraelské vojenské operaci v Tulkarmu bylo zabito pět mužů ve věku 21 až 29 let. Nebylo bezprostředně jasné, zda pět mrtvých, o nichž informovala agentura AFP, je totožných s těmi, o nichž informovaly agentury Wafa a Reuters.



Agentura AFP napsala:



Svědci hovořili o násilných střetech v oblasti a masivním nasazení izraelských vojáků, kteří se snažili zatýkat.



Izraelská armáda agentuře AFP potvrdila, že ve stejné části okupovaného Západního břehu proběhla operace, ale neuvedla důvod ani nekomentovala případné palestinské oběti.





- Ve čtvrtek palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelské operaci ve městě Dženin bylo zabito 14 lidí, což je podle záznamů OSN nejvyšší počet obětí jediného zásahu na Západním břehu přinejmenším od roku 2005.



Izrael okupuje Západní břeh Jordánu od arabsko-izraelské války v roce 1967 a jeho jednotky pravidelně podnikají nájezdy na palestinské území.



Podle představitelů obou stran bylo od 7. října na celém Západním břehu Jordánu zabito nejméně 180 Palestinců a tři Izraelci.







