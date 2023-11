Británie: Do vlády se překvapivě vrací premiér, který byl proti brexitu

14. 11. 2023

V pondělí v Británii nedošlo pouze k vyhození fašistické ministryně vnitra Suelly Bravermanové, která se znemožnila bojem proti bezdomovcům a žadatelům o azyl, označováním demonstranty za mír v Gaze slovy "nenávistná chátra" a pokusy politicky ovlivňovat londýnskou metropolitní policii. Premiér Rishi Sunak se jejím vyhozením konečně pochlapil (i když mnozí poukazují, že mu to trvalo velmi dlouho) a v rámci jejího vyhození provedl větší restrukturalizaci vlády. Současného ministra zahraničí Jamese Cleverlyho převedl do funkce ministra vnitra a ministrem zahraničí jmenoval, překvapivě, bývalého britského protibrexitového premiéra Davida Camerona, který krátce poté, co v roce 2016 prohrál referendum o brexitu, z premiérské funkce odstoupil a odešel z politiky.

Jenže Cameron není vůbec voleným poslancem, a aby mohl dostat vládní funkci, musí ho Sunak jmenovat "lordem" do Horní sněmovny. To se ovšem nelíbí voleným poslancům v Dolní sněmovně, kteří chtějí, aby se ministr hezky zodpovídal jim.

Sunak je hodně neschopný premiér. Přitom David Cameron je zkušený politik, má mnoho kontaktů v Evropské unii i v širším zahraničí a vyjadřuje se velmi charismaticky, věcně a přesně. Vyskytují se v Británii nyní ironické komentáře, kdo že to vlastně bude nyní v Británii premiérem, Sunak nebo Cameron? (JČ)

Jmenování bývalého premiéra ministrem zahraničí naznačuje posun Rishiho Sunaka od ultrapravice do středu a pravděpodobně rozzlobí pravici strany



Davidu Cameronovi se podařil ohromující politický návrat na post ministra zahraničí v rámci reorganizace vlády, při níž byla Suella Bravermanová propuštěna z funkce ministryně vnitra.



Premiér Sunak, který se na výročním sjezdu konzervativců před pouhým měsícem zavázal, že bude "kandidátem změny", se v pondělí obrátil na svého centristického předchůdce, aby mu pomohl zmenšit obrovský volební náskok abouristů, když potvrdil ministerský tým, který by měl stranu vést do příštích voleb.



Sunak přesunul umírněného Jamese Cleverlyho, který byl ministrem zahraničí, na ministerstvo vnitra a potvrdil, že Jeremy Hunt zůstane ministrem financí což byl jasný posun směrem ke středovému proudu, který znepokojil některé ultrapravicové představitele strany.



Cameron, který se od svého odchodu z funkce premiéra po hlasování o brexitu v roce 2016 drží na veřejnosti poměrně stranou, prohlásil: "Rozhodl jsem se připojit k tomuto týmu, protože věřím, že Rishi Sunak je dobrý premiér, který dělá obtížnou práci v těžké době. Chci ho podpořit." Přitom však dodal, že je řada Sunakových rozhodnutí (například brexit :) ) s nimiž nesouhlasí. Nesouhlasí také se Sunakovým zrušením - po třinácti letech výstavby!! plánované vysokorychlostní železnice z Londýna na sever Anglie. (Britové prostě tu železnici nejsou technicky schopni zvládnout.)





Konzervativní strana zaostává za labouristy o více než 20 procentních bodů a vláda je pod tlakem ultrakonzervativních poslanců, aby v podzimním prohlášení příští týden snížila daně, což je krok, jehož pravděpodobnost se zmenšilatím, že Hunt zůstal na ministerstvu financí.



Cameronův návrat, který podle zdrojů zprostředkoval bývalý předseda toryů William Hague, s sebou nese bagáž - včetně jeho role v čele kampaně za setrvání v EU a toho, jak se na to bude dívat strana, která je nyní v drtivé většině pro brexit. Jeho role architekta úsporných opatření, která ochromila mnoho britských veřejných služeb a snížila úroveň sociálního systému, bude pravděpodobně také znovu podrobena zkoumání.



Spojenci uvedli, že očekávají, že bude čelit kritice kvůli svým obchodním vztahům s Čínou po odchodu z vlády a také kvůli svému postoji ke spolupráci mezi Spojeným královstvím a Čínou, která za jeho vlády prošla "zlatou érou", což Sunak loni po rostoucím napětí s Pekingem označil za "naivní".



Okamžitě čelil otázkám ohledně své role ve skandálu Greensill před dvěma lety, kdy lobboval u ministrů, aby poskytli financování soukromé firmě poskytující finanční služby. "Pokud jde o mě, všechny problémyuž byly vyřešeny a jsou minulostí," řekl.



Cameron, první bývalý premiér, který se vrátil do vlády od Aleca Douglase-Homa v 70. letech, byl také silným zastáncem toho, aby si Velká Británie zachovala svůj závazek vydávat 0,7 % HDP na mezinárodní rozvojovoupomoc, který Sunak mezitím zrušil.



Bude zastupovat vládu z řad lordů - stejně jako před ním bývalí ministři kabinetu Nicky Morgan, Andrew Adonis a Peter Mandelson - a bude pobírat plat 104 360 liber, ale nebude již nárokovat příspěvek pro bývalé premiéry. V Dolní sněmovně ho bude zastupovat ministr pro zahraniční pomoc Andrew Mitchell.



Pat McFadden, šéf volební kampaně labouristů, řekl: "Tímto se premiér vypořádává se svým směšným tvrzením, že nabízí změnu po 13 letech selhávání toryů."



Sunak v pondělí večer na banketu lorda starosty v londýnské Guildhallu ve svém projevu o zahraniční politice slíbil, že se bude zasazovat o toleranci a svobodu projevu, protože "konflikty v zámoří vytvářejí konflikty doma".



Premiér řekl: "Budeme chránit všechny komunity před násilím a zastrašováním a zabráníme tomu, aby se lidé nechali strhnout k radikalizaci. Ukážeme, že ti nejlepší jsou plni přesvědčení a naše hodnoty zvítězí."



Jeho rozhodnutí přivést zpět Camerona by mohlo podnítit hněv na pravici strany, ale potěšilo umírněné konzervativce, kteří byli zděšeni agresivně pravicovou rétorikou Bravermanové v otázkách, jako je imigrace, policejní práce a bezdomovectví.



Sunak ji vyhodil v pondělí ráno v krátkém telefonickém rozhovoru po jejím provokativním článku v Timesech z minulého týdne o policejní kontrole protestů, který ignoroval zásadní změny požadované premiérovými poradci. Jeden ze spojenců Bravermanové pak označil pracovníky úřadu britského premiéra za "klauny".





Ve stručném prohlášení bývalá ministryně vnitra varovala, že bude mít "v pravý čas více co říci", přičemž její spojenci naznačují, že vypustí další jízlivý novinový článek a postaví se do pozice figurantky pro pravicově orientované konzervativní poslance.







Podrobnosti v angličtině ZDE

