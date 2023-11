HRW: Nemocnice v Gaze a zákony války

13. 11. 2023

"Ta nemocnice už bohužel nefunguje jako nemocnice."

Tato slova Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, generálního ředitele Světové zdravotnické organizace (WHO), včera večer ještě více soustředila pozornost světa na nemocnici al-Šifa v Gaze.

Řekl, že se mu podařilo spojit se zdravotníky v nemocnici, která je největší v Gaze, a ti mu sdělili, že už tři dny (nyní čtyři) je nemocnice bez elektřiny a bez vody. Střelba a bombardování v okolí nemocnice situaci ještě zhoršují a stále více pacientů umírá, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Human Rights Watch.



Deník Guardian dnes ráno informuje, že nemocnice al-Šifa je uprostřed izraelských náletů bez kyslíku, zdravotnického materiálu a paliva pro pohon inkubátorů. Izraelský vojenský útok na sanitku, který se odehrál před deseti dny těsně u nemocnice al-Šifa, zvyšuje obavy z toho, že bude ještě hůř.





Šéf WHO se vyjádřil jednoznačně: "Svět nemůže mlčet, když se nemocnice, které by měly být bezpečným útočištěm, mění v dějiště smrti, zkázy a zoufalství."





Prohlášení izraelské armády o nemocnicích v Gaze již několik týdnů vyvolávají vážné obavy o bezpečnost pacientů a zdravotníků. Obviňují palestinské ozbrojené skupiny z využívání zdravotnických zařízení pro vojenské operace.





Pokud je to pravda, ohrožuje to civilisty a porušuje válečné zákony. Nedávalo by to však izraelské armádě volnou ruku k tomu, aby si proti nemocnici dělala, co chce.





Nemocnice mají podle válečných zákonů zvláštní ochranu, kterou ztrácejí pouze v případě, že jsou využívány k "páchání činů škodlivých nepříteli". Navíc jakékoli útoky na ně mohou přijít pouze po řádném varování.





Takové varování by mělo být jasné a nesmí být vydáno za účelem narušení fungování nemocnice nebo vynucení evakuace. Příkaz k evakuaci pacientů, zdravotnického personálu a dalších osob by měl být používán pouze jako poslední možnost.





Izraelská armáda při svém postupu kolem nemocnice al-Šifa vyzvala k evakuaci a minulý týden uvedla, že "čas na odchod civilistů se krátí". Spolehlivě bezpečná cesta k evakuaci však neexistuje. Satelitní snímky potvrzují požáry, vojenské operace a zátarasy na všech možných trasách.





A mnoho nemocných a zraněných v nemocnici by se nemohlo evakuovat, ani kdyby byly cesty volné.





Zde je nyní asi nejkritičtější právní bod: lidé, kteří nemohou opustit nemocnici, mají stále ochranu podle válečného práva proti nevybíravým nebo nepřiměřeným útokům.





Systém zdravotní péče v Gaze se samozřejmě hroutí nejen v nemocnici al-Šifa.





Izraelské omezování základních služeb a blokování veškerého přísunu pomoci, včetně léků, do Gazy, spolu s útoky na zdravotnická zařízení, vedlo podle ministerstva zdravotnictví palestinské samosprávy k uzavření 23 z 35 nemocnic v pásmu Gazy.





Zvláště naléhavá je situace nemocnic v severní části Gazy, kde některé byly evakuovány a jiné nikoli. Nemocnice Kamal Adwan v severní Gaze rovněž pozastavila provoz poté, co jejímu hlavnímu generátoru došlo palivo, uvedl ředitel nemocnice pro Al-Džazíru.





Izraelské úřady by měly okamžitě povolit přísun paliva do Gazy přes přechod Rafáh s Egyptem a měly by podniknout potřebné kroky k opětovnému otevření vlastního komerčního přechodu do Gazy pro humanitární pomoc, jak to učinily v předchozích válečných konfliktech. Nemohou připravit 2,2 milionu obyvatel Gazy o palivo potřebné k napájení nemocničních generátorů a čerpání vody.





Úmyslné bránění dodávkám životně důležitých humanitárních dodávek je válečným zločinem.





Nemocnice poskytují péči a přístřeší nemocným, zraněným a vysídleným osobám a musí být chráněny, zejména v době války. Lékařům, zdravotním sestrám a sanitkám musí být umožněno vykonávat jejich práci a musí být za všech okolností chráněni.





Zdroj v angličtině ZDE

