V Evropě roste antisemitismus i islamofobie, avšak s výjimkou Británie se v Evropě islamofobie neregistruje

13. 11. 2023

čas čtení 3 minuty

Činitelka EU pověřený bojem proti islamofobii konstatuje, že muslimové jsou často nesprávně vnímáni jako ti, kteří se podílejí na násilí.



Brusel, Belgie - V souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem v Evropě narůstá počet nenávistných projevů namířených proti muslimům a Židům, varovala úřednice Evropské unie pověřená bojem proti islamofobii.



"Zaznamenali jsme velmi jasný rostoucí trend protimuslimské nenávisti a antisemitských narativů. Tyto nenávistné projevy sahají od mikroagresí až po jasné výhrůžky a většinu z nich jsme zaznamenali na platformách sociálních médií," uvedla Marion Lalisseová.

Brusel, Belgie - V souvislosti s konfliktem mezi Izraelem a Hamásem v Evropě narůstá počet nenávistných projevů namířených proti muslimům a Židům, varovala úřednice Evropské unie pověřená bojem proti islamofobii."Zaznamenali jsme velmi jasný rostoucí trend protimuslimské nenávisti a antisemitských narativů. Tyto nenávistné projevy sahají od mikroagresí až po jasné výhrůžky a většinu z nich jsme zaznamenali na platformách sociálních médií," uvedla Marion Lalisseová.



"Nenávist zejména vůči muslimům souvisí s negativními stereotypy, které považují muslimy za monolitickou skupinu zapojenou do násilí. Tyto předsudky jsou rozšířeny napříč zeměmi EU."



Podle Lalisseové je třeba provést výzkum, jak jsou Evropané o muslimech a islámu vzděláváni.



"Vyrůstala jsem na francouzském venkově, který byl velmi rozmanitý, a o muslimském náboženství a kultuře lidí vyznávajících tuto víru jsem se učila způsobem, který je nepředstavoval jako hrozbu," konstatovala.



"Takže v rámci mé role v boji proti nenávisti vůči muslimům financujeme projekty týkající se připomínání minulosti a analýzy toho, jak učebnice dějepisu ve školách a na univerzitách v Evropě vykreslují muslimy."



Hamás před měsícem zahájil bezprecedentní útok na Izrael; současný počet izraelských obětí



V několika evropských zemích jsou zaznamenávány antisemitské zločiny.



Kromě Velké Británie však ostatní evropské země nezveřejňují statistiky hlášených islamofobních incidentů, jejichž počet se podle organizace Human Rights Watch od 7. října rovněž zvyšuje.



"To naznačuje, že nezaznamenávají trestné činy z nenávisti vůči lidem vnímaným jako muslimové. Nedostatek údajů brání účinným politickým reakcím na tyto zločiny z nenávisti," uvedla tato organizace pro lidská práva ve svém prohlášení.



Agentura EU pro základní práva (FRA) má k dispozici databázi dokumentující nenávist vůči muslimům v letech 2010-2020 v bloku, která bude podle Lalissové v nadcházejících týdnech aktualizována.



"Musíme se ujistit, že existuje vyvážené vyprávění o tom, co se v Evropě děje, aby lidé mohli žít svobodně bez ohledu na své náboženské přesvědčení nebo absenci náboženského přesvědčení."



"Zaznamenali jsme, jak muslimka, která nosí ve Francii hidžáb, pravděpodobně čelí větší diskriminaci než celková muslimská populace v zemi... Žena by měla mít možnost svobodně nosit nebo nenosit určitý kus oděvu."



S odkazem na francouzská opatření dodala: "Zákaz abáje nebo jiných náboženských symbolů ve škole nebo za některých jiných okolností souvisí s vůlí projevit neutralitu a šířit rovnost. Jedná se o sekulární hodnoty Francie, které jsou často špatně chápány."





"Není na [Evropské] komisi, aby určovala, zda lze konkrétní oblečení považovat za náboženské. V každém případě je na členských státech, aby stanovily právní předpisy týkající se nošení náboženských oděvů na veřejnosti, a to s výhradou platných pravidel práva EU a dohledu vnitrostátních soudů, Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0