Německo se chystá zdvojnásobit vojenskou pomoc Ukrajině

13. 11. 2023

čas čtení 2 minuty

Koaliční strany vedené SPD se dohodly na navýšení financování na 8 miliard eur. Německo je největším vojenským podporovatelem Ukrajiny v Evropě, píše Michael Nienaber. Koaliční strany vedené SPD se dohodly na navýšení financování na 8 miliard eur. Německo je největším vojenským podporovatelem Ukrajiny v Evropě,

Vládní koalice kancléře Olafa Scholze se dohodla, že v příštím roce zdvojnásobí německou vojenskou pomoc Ukrajině na 8 miliard eur (8,6 miliardy dolarů), uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí.

Pokud by to schválil parlament v Berlíně, kde mají Scholzovy strany většinu, zvýšení by podle zvedlo německé výdaje na obranu nad cíl 2 % hrubého domácího produktu, ke kterému se zavázali všichni členové Severoatlantické aliance.

Zákonodárci Scholzových sociálních demokratů, Svobodných demokratů a Zelených se dohodli na zvýšení během jednání o navrhovaném federálním rozpočtu na rok 2024, uvedli lidé, kteří si nepřáli být jmenováni, protože plán ještě není veřejný. Mluvčí ministerstva obrany ho odmítl komentovat.

Scholz přislíbil výrazné rozšíření vojenských kapacit i poté, co bude vyčerpán zvláštní fond pro výdaje na obranu, protože Německo buduje svou roli evropského centra NATO. Německo je největším vojenským podporovatelem Ukrajiny v Evropě a na světě je druhé za USA.

Očekává se, že rozpočtový výbor Spolkového sněmu, neboli dolní komory parlamentu, tento týden schválí dodatečné 4 miliardy eur, které by v roce 2024 zvýšily německé výdaje na obranu na 2,1 % HDP. Deník Bild am Sonntag o tomto plánu informoval v sobotu.

Německo poskytlo Ukrajině vojenskou pomoc ve výši více než 17 miliard eur, vyplývá z údajů Kielského institutu pro světovou ekonomiku. To zahrnuje tanky Leopard 2, bojová vozidla pěchoty Marder, protiraketové systémy Iris-T a Patriot, protiletadlová děla Gepard a salvové raketomety.

Scholz oznámil fond ve výši 100 miliard eur tři dny poté, co Rusko v únoru 2022 napadlo Ukrajinu, a očekává se, že dvě třetiny budou přiděleny do konce roku. Předpokládá se, že německý obranný rozpočet poprvé za více než tři desetiletí dosáhne 2 % HDP.

Německé nákupní plány zahrnují stíhačky F-35 společnosti Lockheed Martin Corp., izraelský systém protivzdušné obrany Arrow a těžké vrtulníky Chinook společnosti Boeing Co.

Zdroj v angličtině: ZDE

0