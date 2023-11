Plány EU na další munici a hotovostní podporu Ukrajině váznou

13. 11. 2023

Ministři obrany EU se v úterý sejdou v Bruselu, ale některé sliby bloku podporovat Ukrajinu zbraněmi a penězi se dostávají do problémů, píšou Joshua Posaner a Laura Kayali. Ministři obrany EU se v úterý sejdou v Bruselu, ale některé sliby bloku podporovat Ukrajinu zbraněmi a penězi se dostávají do problémů, píšou Joshua Posaner a Laura Kayali.

Diplomaté se stále více obávají, že cíl bloku dodat do Kyjeva do roka 1 milion nábojů na pomoc ve válce proti Rusku se hroutí, zatímco čerstvé finanční závazky také uvízly v napjaté politické debatě.

Jeden z vysoce postavených představitelů EU v pátek uvedl, že od 9. února bylo odesláno 300 000 nábojů v rámci programu na zasílání granátů z národních zásob na Ukrajinu. To ani zdaleka neodpovídá milionovým plánům slíbeným na začátku tohoto roku.

"Bude velmi obtížné dosáhnout cíle do poloviny března," řekl jeden z diplomatů pod podmínkou anonymity.

Vedoucí pracovníci v oboru poukazují na nedostatek personálu a problémy se získáváním dostatečných dodávek výbušnin jako na některá z úzkých hrdel, kterým čelí dodavatelé, kteří se snaží zvýšit výrobu.

"Cíl není mrtvý," trval na svém představitel EU a dodal, že čísla jsou "přechodná", protože další tisíce nábojů budou odeslány v rámci jiného programu společného zadávání veřejných zakázek.

"Je to celkově problém s průmyslovými kapacitami," dodal úředník.

Nezávisle na tom se diskutuje o pokusu vyčlenit nový balík pomoci Ukrajině v hodnotě 20 miliard eur na čtyři roky z Evropského mírového nástroje EU (EPF). A co víc, Maďarsko stále blokuje platbu ve výši 500 milionů eur v rámci stávajících fondů EPF kvůli sankcím vůči místní bance.

I když EU obecně jasně říká, že stojí za Ukrajinou, členské země se rozcházejí v názoru, jak poskytnout další financování a zda zemím proplácet dodávky zbraní jednorázově nebo po částech.

"O této částce jsme v poslední době nemluvili," řekl diplomat o 20 miliardách eur a dodal, že před přidělením finančních prostředků musí být nejprve přijato rozhodnutí o tom, jak bude fond fungovat. "Příští úterý se to nezavře."

Německý kancléř Olaf Scholz byl během setkání lídrů EU na konci října opatrný ohledně vyčlenění dalších finančních prostředků uprostřed debaty o tom, jak efektivněji vynaložit dlouhodobý rozpočet bloku do roku 2027.

"Mnoho zemí poskytuje velmi vysokou úroveň bilaterální pomoci - nejvíce Německo, a bude v tom pokračovat," řekl Scholz o podpoře Ukrajiny. "To je to, na co bychom se teď měli zaměřit."

