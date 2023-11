Válka mezi Izraelem a Hamásem: Netanjahu prohlásil, že se nesnaží "vládnout Gaze"; OSN naléhá na koordinaci ohledně přerušení bojů

10. 11. 2023

čas čtení 12 minut





- Izraelský premiér říká, že se nesnaží obsadit Gazu, ale je třeba zabránit opětovnému vzniku "útvaru podobného Hamásu"; mluvčí OSN vyzývá ke koordinaci pauz, aby bylo možné účinně poskytovat pomoc



Benjamin Netanjahu prohlásil, že Izrael po válce proti Hamásu neusiluje o dobytí, okupaci nebo správu Gazy, ale v případě potřeby by bylo třeba, aby na palestinské území vstoupila "věrohodná síla", která by zabránila vzniku militantních hrozeb.



Benjamin Netanjahu odmítl dohodu o pětidenním příměří s palestinskými militantními skupinami v Gaze výměnou za propuštění některých rukojmích zadržovaných na tomto území na počátku války.



- Agentura Reuters přinesla další komentář vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který dnes ráno prohlásil, že Izrael musí přijmout okamžitá opatření na ochranu Palestinců na okupovaném Západním břehu Jordánu.



V rozhovoru s novináři v Jordánsku Volker Türk uvedl, že od začátku října bylo při incidentech s izraelskými bezpečnostními silami zabito nejméně 176 Palestinců, z toho 43 dětí a jedna žena. Nejméně osm Palestinců bylo zabito izraelskými osadníky.



Již před zahájením izraelské války proti Hamásu v Gaze byl tento rok s přibližně 200 mrtvými Palestinci na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu nejsmrtelnějším v historii.



Türk dodal:



Je povinností Izraele zajistit, aby všechny případy násilí byly rychle a účinně vyšetřeny a aby obětem byla poskytnuta účinná náprava.



"Pokračující široce rozšířená beztrestnost za taková porušení je nepřijatelná, nebezpečná a je jasným porušením závazků Izraele podle mezinárodního práva v oblasti lidských práv."



- Francesca Albanese, zvláštní zpravodajka OSN pro palestinská území, označila rozhodnutí Izraele povolit čtyřhodinové přestávky v bojích za "velmi cynické a kruté".



"Dochází k nepřetržitému bombardování, 6 000 bomb každý týden na pásmo Gazy, na tento malý kousek země, kde jsou lidé uvězněni, a destrukce je obrovská. Po tom, co Izrael dělá Pásmu Gazy, už nebude cesty zpět," řekl Albanese podle agentury Associated Press novinářům v australském Adelaide.



"Takže čtyřhodinové příměří ano, aby se lidé mohli nadechnout a vzpomenout si, jak zní život bez bombardování, než je začnou znovu bombardovat. Je to velmi cynické a kruté."



Její výroky přišly poté, co Bílý dům uvedl, že Izrael začne v některých částech severní Gazy uplatňovat několikahodinové přestávky, aby umožnil lidem odejít. Zatím však nejsou jasné známky toho, že by k tomu mělo dojít.



Mluvčí OSN Stéphane Dujarric v reakci na oznámení USA uvedla, že veškeré plány na krátkodobé přestávky v bojích v Gaze musí být prováděny v koordinaci s OSN a odsouhlaseny všemi stranami, aby byly "skutečně účinné".

- IDF potvrdily, že zaútočily na skupinu v Sýrii, která je zodpovědná za dron, jenž ve čtvrtek zasáhl školu v jihoizraelském městě Ejlat. Armáda neuvedla, jaká organizace v Sýrii dron vypustila. Uvedla, že: "IDF považují syrský režim za plně odpovědný za každou teroristickou činnost vycházející z jeho území."





- Palestinští představitelé uvedli, že Izrael v pátek podnikl nálety na nejméně tři nemocnice nebo v jejich blízkosti, což dále zdůraznilo nejistotu zdravotnického systému na palestinském území, které se snaží vyrovnat s tisíci lidí zraněných nebo vysídlených v izraelské válce proti bojovníkům Hamásu. Izrael na tato tvrzení nereagoval.





- V Izraeli uspořádali zdravotníci, rodiny rukojmích a jejich příznivci 9. listopadu demonstraci před sídlem Mezinárodního výboru Červeného kříže (MVČK) v Tel Avivu. Vyzývali organizaci, aby požadovala přístup k návštěvě a ošetření rukojmích, kteří jsou stále zadržováni v Gaze.





Erdoğan uvedl, že Turecko chce řešit nedostatek sanitek v Gaze a spolupracuje s dalšími zeměmi na dodávkách potravin a léků. Dodal, že Ankara je rovněž připravena léčit ve svých nemocnicích civilisty z Gazy s chronickými chorobami, jako je například rakovina.

Izraelská armáda uvedla, že nesouhlasila s příměřím, ale že bude i nadále povolovat "taktické, místní přestávky", aby do Gazy pustila humanitární pomoc. Jakékoli plány na krátkodobé přerušení bojů v Gaze musí být prováděny v koordinaci s OSN a po dohodě všech stran, aby byly "skutečně účinné", uvedl mluvčí OSN Stéphane Dujarric.. Průzkum zjistil, že 50 % demokratů schvaluje způsob, jakým Biden konflikt řídí, zatímco 46 % s ním nesouhlasí - a obě skupiny se výrazně rozcházejí v názoru na podporu Izraele ze strany USA.Údery přicházejí v době, kdy se izraelská armáda v boji s ozbrojenci Hamásu tlačí hlouběji do hustě obydlených městských čtvrtí, informuje agentura Associated Press.Toto tvrzení militantní skupina i zaměstnanci nemocnice popírají, podle nich si Izrael vytváří záminku k úderu.Údery byly provedeny v blízkosti celkem tří nemocnic, řekl Maarouf televizní stanici Al-Džazíra, ale neuvedl žádné údaje o počtu obětí.Zdravotnické úřady v Gaze později uvedly, že v nemocnici Shifa byl zabit jeden člověk a několik osob bylo zraněno.Izraelské síly se k tomu zatím nevyjádřily.Podle agentury Associated Press Recep Tayyip Erdogan novinářům řekl, že tuto otázku přednesl Blinkenovi během rozhovorů na začátku tohoto týdne.Erdoğan uvedl, že Blinkenův přístup k návrhu - který mu v Ankaře tlumočil turecký ministr zahraničí Hakan Fidan - byl "pozitivní".Televize NTV a další média citovala Erdoğana, který uvedl, že současný počet kamionů s humanitární pomocí, které projíždějí do Gazy, je "20 až 30 kamionů".Výzva přichází den poté, co izraelské obranné síly zabily 18 Palestinců a nejméně 20 dalších zranily během několikahodinového denního náletu na město Jenin a jeho uprchlický tábor na okupovaném Západním břehu Jordánu.Izraelská armáda uvedla, že v Jeninu provádí protiteroristické razie, a neposkytla žádné další podrobnosti.Z jordánského hlavního města Ammánu Türk novinářům řekl:Vyzývám rovněž izraelské úřady, aby neprodleně přijaly opatření, aby podnikly kroky k zajištění ochrany Palestinců na Západním břehu Jordánu, kteří jsou denně vystavováni násilí ze strany izraelských sil a osadníků, špatnému zacházení, zatýkání, vystěhovávání, zastrašování a ponižování."informuje agentura Reuters."Vzhledem k rozšíření intenzity války proti civilním obyvatelům Gazy se rozšíření rozsahu války stalo nevyhnutelným," řekl ve čtvrtek večer íránský ministr zahraničí Hosejn Amir-Abdollahian svému katarskému protějšku šejku Mohammedovi bin Abdulrahmanovi al-Thánímu.Íránská státní televize Press TV o těchto poznámkách, které zazněly během telefonického rozhovoru, informovala v pátek.Tyto komentáře by mohly zvýšit obavy, zda diplomatické úsilí Washingtonu a rozmístění amerických námořních sil ve východním Středomoří dokáže zabránit další destabilizaci konfliktu na Blízkém východě, poznamenává agentura Reuters.WHO ve svém prohlášení uvedla, že od poloviny října 2023 je více než polovina z 33 551 hlášených případů průjmu mezi dětmi mladšími pěti let.Organizace uvedla, že se jedná o výrazný nárůst oproti zhruba 2 000 případů měsíčně u dětí mladších pěti let, které byly zaznamenány v průběhu let 2021 a 2022.Ve zdravotnických zařízeních poškozené vodní a hygienické systémy a ubývající čisticí prostředky téměř znemožnily udržovat základní opatření pro prevenci a kontrolu infekcí. Tento vývoj podstatně zvyšuje riziko infekcí vznikajících při úrazech, operacích, ošetřování ran a porodech."Nedostatečné osobní ochranné prostředky znamenají, že zdravotničtí pracovníci se mohou sami nakazit a přenášet infekce při poskytování péče svým pacientům. Nakládání se zdravotnickým odpadem v nemocnicích bylo vážně narušeno, což dále zvyšuje expozici nebezpečným materiálům a infekcím."Výhrůžky a střety někdy přicházejí i zevnitř, například na Cornellu, kde je podle agentury Associated Press jeden ze studentů obviněn ze zveřejňování internetových výhrůžek židovským studentům. Student Massachusettské univerzity byl zatčen poté, co na demonstraci údajně udeřil židovského studenta a plivl na izraelskou vlajku. Na Stanfordu byl arabský muslimský student sražen autem v případě, který je vyšetřován jako trestný čin z nenávisti.Indický ministr zahraničních věcí Subrahmanyam Jaishankar uvedl, že situace na Blízkém východě je velkým problémem. "Indie se vždy zasazovala o obnovení přímých jednání směřujících k vytvoření svrchovaného, nezávislého a životaschopného státu Palestina žijícího v bezpečných a uznaných hranicích po boku Izraele v míru."Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že USA a Indii pojí silné partnerství a že budou jednat o záležitostech s dopadem na budoucnost.Blinken se v Asii intenzivně věnuje diplomacii s regionálními partnery, aby ukázal jednotu v otázce ruské války na Ukrajině a dalších závažných problémů a zabránil prohloubení stávajících rozdílů v otázce Gazy.Zdroj v angličtině ZDE