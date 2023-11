Vrtěti Nutellou

10. 11. 2023 / Petr Haraším

čas čtení 4 minuty

Bílý kůň Česká divoká posametová tradice při rozdělení zbytků výdobytků neexistujícího komunismu, tedy legalizace výnosů z trestné činnosti komunistů, stvořila lidskou odrůdu koně zvanou Bílý kůň. Účel a použití bylo, je a bude jasné, protože proč namáhavě stíhat známé zloděje státních miliard a donutiti je k navrácení nakradeného, když támhle u popelnice zrovna řehtá jeden Bílý kůň a hlady skoro umírá?

Pojď, milý bílý oři, podepiš, dostaneš najíst a výlet na přehradu či k moři. Přesně toto stálo u vzniku mnoha, až skoro všech, zcela mravních amorálních podnikatelských skupin ekonomických vůdců hrdého národa Čechů, Moravanů a Slezanů i bratrů Slováků, které a kteří dodnes vrtí politickým psem a z pozadí dobře radí.

Fialový kůň

Po božím průšvihu, kdy nezávislý ERÚ vypustil do dva roky cenově deptaného Česka megatunovou bombu, zkusil kabinet nahodit laškovnou variantu, že fialové zdražení je nové modré zlevnění. A začaly se dít v rákosí divoké věci. Na tiskové konferenci hodné nejhorších blekot předchozího premiéra koktali koko-tiny premiér a ministři, že se nic neděje a že za to může Babiš s Putinem. Do večera bylo po zlevnění veta. Občané, živnostníci a firmy rychle počítali, co obnáší taková sleva, jež není zadarmo, a nevěřícně vrtěli hlavou nad vládní stupiditou.

S otevřenou hubou uslintanou od budoucích stovek miliard museli kmotři zajíčci a energo baroni reagovat, a to zatraceně rychle. Moudré modré hlavy daly hlavy dohromady a vymyslely skvělý plán, na který by i samotný guru Mára nevěřícně koukal a Babiš vzteky bečel. Situace byla a stále je tak vážná, že je potřeba udělat z premiéra bez prominutí „užitečného idiota“. Premiér po způsobu čtvernožců zařehtal či zahýkal a jako fialový kůň či osel vyjel na čele hradní posádky do Bavor. Inu tedy přijel, viděl, nakoupil a někam zase rychle zmizel.

Kontrola musi byt

Kontrolní otázka. Milí čeští občané, víte, jaký je rozdíl mezi cenami, množstvím a kvalitou balení Nutelly na kapitalistickém Západě a u nás na kremelském východě? Nevíte? No přeci tatataták velký. Co tento rozdíl udělá s naší pravicovou vládou: „No asi vás pošleme do hajzlu a spláchneme“. Správně, a co hlavně? „No, udělá z českého premiéra totálního blba?“ Ano, správně. Jestli víte, milí občané, jak mi holky a chlapci ve straně a poctiví novináři všichni říkají? Chlapci a holky a dobří novináři mi vždy říkají, Velký státník. Smích…

A teď, jako ten Velký státník jedu udělat hanbu do Etiopie a navštívit Nigérii. To budou Klaus i Zeman koukat, jak se dělá ekonomická diplomacie! Nad pérem a becherovkou zvítězila poctivá drahá levná Nutella.

Po návratu do naší krásné vlasti udělám tiskovku, kde odhazuji Nutellu v dál a ona tam s hnědou grácií pomaže můj oddaný lid národní barvou.

Země oslů

Nepochybuji rovněž o tom, že se okamžitě najdou domácí ředitelé a manažeři světových kvalit nicotného významu (už se našli) a zaujmou pevný postoj ohnutých zad s vysvětlením, že si vysoké ceny plně zasloužíme, protože jsme malí a malý máme cíl. Jaké ceny pak asi tak mají v opravdu malých zemích?

A ti druzí? Zachovat pro Česko nejvyšší ceny elektřiny je náš jediný cíl, ať to stojí chudobu osmi miliónů, ať průmysl krachuje, ať má Česko potíže a ostudu po celém světě, my tady chceme a budeme vydělávat na lidech a přírodě navzdory všem a všemu.

A za to obětovat jednoho užitečného idiota přeci stojí. Už nás vlastně ani nebaví a už se nám tady stejně rýsuje pohodlná ústavní Kubatura s premiérem Kubou Babišem, kdy se plně spojí to nejhorší z českého kmotrovství a české kremelské oligarchie.

Tak sbohem a díky za všechny chyby…





Haraším Petr Orlau

Pohledem nevidomého do českých cen a německého supermarketu, kde více znamená méně

0