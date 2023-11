Rodiny chtějí zemřít společně. Příbuzní se těžce vyrovnávají s vysokými počty zabitých civilistů při izraelských náletech v Gaze

12. 11. 2023

Izraelské rakety dopadají na přeplněné obytné bloky. Přeživší jsou z toho otupělí, protože jsou vyhlazovány celé rodinné skupiny



První telefonát informující Farese Alghoula o tom, že dům jeho příbuzného byl zasažen izraelským náletem, přišel v pátek pozdě večer. Internet v Gaze byl přerušen jen o chvíli později, takže musel čekat 12 hodin, než se dozvěděl jména 18 mrtvých. Ještě déle musel čekat na potvrzení, že dalších 18 členů rodiny, kteří uvízli pod troskami, bylo také zabito, čímž počet obětí jeho rodiny vzrostl na 36. První telefonát informující Farese Alghoula o tom, že dům jeho příbuzného byl zasažen izraelským náletem, přišel v pátek pozdě večer. Internet v Gaze byl přerušen jen o chvíli později, takže musel čekat 12 hodin, než se dozvěděl jména 18 mrtvých. Ještě déle musel čekat na potvrzení, že dalších 18 členů rodiny, kteří uvízli pod troskami, bylo také zabito, čímž počet obětí jeho rodiny vzrostl na 36.



Alghoul jako novinář informoval o všech předchozích válkách v Gaze, ale nyní žije v Kanadě, kde musízpovzdálí sledovat, jak jsou vyhlazovány celé generace jeho rodiny.





Takto velké ztráty rodin se staly charakteristickým rysem současného bombardování Gazy. Podle posledních statistik palestinského ministerstva zdravotnictví na tomto území přišlo 312 rodin o deset a více členů.

Ředitelka Airwars Emily Trippová uvedla, že zatímco v předchozích válkách v Gaze bylo při náletech zabito i více členů jednotlivých rodin, nyní zaznamenali, že se tak děje u většiny incidentů, které zkoumali.

Výzkumníci Airwars narazili na více než 100 jmen lidí, o nichž zjistili, že byli zabiti při nedávném úderu v táboře Džabalíja, kde Izrael tvrdil, že míří na jednoho velitele Hamásu, uvedla.





Trippová uvedla, že v mnoha incidentech nedošlo k varovným úderům, které izraelská armáda používala v předchozích válkách a které mohly umožnit civilistům útěk.







Jejich rodinný dům se nacházel v Deir al-Balah, jižně od bodu Wadi Gaza, kam Izrael vyzval Gazany k evakuaci, a obvykle v něm žilo sedm lidí. Teprve toho dne tam jeho sestry přivezly své děti a doufaly, že budou společně v bezpečí, protože se nacházel uprostřed města, v přeplněné oblasti daleko od hranice s Izraelem a moře.



Alnaouq obviňuje Izrael, že záměrně bombarduje civilisty, aby je donutil opustit Gazu, a říká, že západní vlády a média by měly dělat více, aby tomu zabránily. "Myslím, že je to skutečně plán, jak všechny obyvatele Gazy vystěhovat na Sinaj - o to se snaží. To je jejich plán."



"Snaží se zabít co nejvíce lidí, aby zastrašili zbytek a ti odešli z Gazy," řekl Alnaouq. "Ale já vím, že Palestinci nikdy nebudou souhlasit s opuštěním svých domovů, i kdyby je měli ve svých domovech zabít.



Jsem stále ve fázi popírání. Nedokážu pochopit, že se to skutečně stalo. Jsem ve stavu nevěřícnosti, že se to skutečně děje a že svět dovoluje Izraeli, aby to dělal," řekl Alnaouq.



"Bojuju s mnoha věcmi - v noci nemůžu spát. Jsem stále neklidný, nedokážu stát v klidu. Je mi strašně smutno."







Zdroj v angličtině ZDE

Podle OSN bylo vysídleno nejméně 70 % obyvatel Gazy a mnoho rodin se shluklo dohromady a desítky z nich se tísní ve svých domovech v naději, že se vyhnou silnému bombardování nebo alespoň budou sdílet stále vzácnější zdroje, jako je voda, palivo a potraviny."O několik dní později jsem přišel o své tři neteře ve věku 10 až 16 let, když byly spolu se svým otcem zabity v jejich domě ve městě Gaza. Moje sestra byla s matkou v Deir al-Balah - tak přežila," řekl Alghoul."Nemáte čas zpracovat svůj strach a smutek, protože vždy očekáváte, že přijde to nejhorší. I když ztratíte členy rodiny, kondolence odkládáte," dodal. "Přejete si, aby vám lidé neposílali kondolence, protože nevíte, kdy přijdou další [úmrtí]."Organizace Airwars, která monitoruje škody způsobené civilistům během konfliktů, nedávno spustila databázi obětí, která se neustále aktualizuje, ale již se v ní nashromáždilo několik případů, kdy při jednom incidentu zemřely desítky lidí.Organizace zaznamenala zprávy o až 69 lidech zabitých v důsledku leteckého útoku poblíž tržiště v uprchlickém táboře Džabalíja, včetně 13 lidí v domě Abú Aškjana 9. října. Dne 8. října zaznamenala 16 zabitých členů rodiny al-Nabahinových a 14. října 25 členů rodiny chirurga Dr. Medhata Mahmúda Saidama.Trippová uvedla, že počet jmen, která museli při zkoumání incidentů ověřit, je mnohem větší, a to do té míry, že se kvůli tomu dokumentace případů prodloužila.Dodala, že je to částečně způsobeno městskou geografií Gazy, kde lidé žijí ve vícegeneračních panelácích a musí se sdružovat, protože je zde málo bezpečných míst."Je to sice neoficiální, ale slyšeli jsme, že rodiny se nyní opravdu snaží zůstat pohromadě, protože svým způsobem chtějí společně zemřít," řekla Trippová.Podle ní se také zdá, že letecká kampaň Izraele je jiná, se zvýšenou intenzitou a vysokým počtem munice shazované v civilních oblastech.Ahmed Alnaouq, spoluzakladatel palestinské spisovatelské skupiny We Are Not Numbers, přišel 22. října o 21 členů své rodiny - otce, dva bratry, tři sestry, 14 neteří a synovců a bratrance. Bratrancova manželka a jeho jediná dcera zahynuly minulý týden při dalším náletu.Vzhledem k tomu, že komunikace je kvůli nespolehlivému přístupu k internetu a elektřině obtížná, spoléhal Alnaouq na získávání informací od své rodiny prostřednictvím jejich skupiny WhatsApp. Jako poslední poslal této skupině zprávu s dotazem na jejich osud - odpověď nikdy nepřišla."Moje rodina je mrtvá. Zůstaly jen dvě sestry a ty se trápí," řekl.