"Spíme všichni na jediné matraci, abychom když tak zemřeli všichni najednou"

11. 11. 2023

čas čtení 2 minuty

Moderátor Channel 4 News, pátek 10.11. 2023, 19 hodin: Mluvil jsem s Ibrahimem Alaghou. Je to irský občan, který byl v Gaze na návštěvě u svých příbuzných. Nyní se svou ženou a třemi dětmi uvízl na jihu Gazy.





Ibrahim Alagha: Je to velmi zničující, velmi obtížné a stresující. Stále se bojíme o své životy. Nevíme, jestli to zvládneme, nebo ne. Moje děti včera šly spát a přitom plakaly, protože měly hlad. Dlouho jsme neměli pitnou vodu. Nemáme žádnou tekoucí vodu. Kolem mých dětí se šíří nemoci. Všechny jsou nachlazené nebo mají chřipku. Nemáme žádné léky. Zdravotnický systém je teď na kolenou. Nemocnice se hroutí se. Komunikace je také extrémně špatná, takže všechny problémy ze všech stran.





Moderátor: Jak blízko k vám je bombardování?





Ibrahim Alagha: Zatím nejblíže to bylo asi 500 metrů. Ale typ bomb, které jsou svrženy, jsou opravdu silné, i když je to daleko. Ale cítíte, že se dům otřásá. Máme okna, která jsou v našem domě rozbitá.





Moderátor: Pro děti to musí být děsivé.





Ibrahim Alagha: Rozhodně. Rozhodně. Když zasáhne raketa, všichni se strašně bojí. A můj starší syn chápe, co se děje. Přesně ví, co se děje. Má spoustu nočních můr jak se teď bojí. Ti mladší, ti nechápou, co se děje. Ale mají obrovský strach, kdykoli dojde k výbuchu.





Moderátor: Přišli jste o širší rodinu?







Ibrahim Alagha: Tady v Gaze v tuto chvíli nezůstal nikdo, kdo by neztratil někoho blízkého, přítele nebo širší rodinu nebo souseda. Já nejsem výjimkou.

Moderátor: Jak se pak cítí širší rodina?





Ibrahim Alagha: V tuto chvíli všichni očekávají to nejhorší. Každý teď očekává, že by mohl přijít o celou svou rodinu. My, já, moje žena a moje děti, všichni spíme společně na jedné matraci. Takže v případě, že by se stalo něco zlého, všichni buď zůstaneme naživu společně, nebo všichni společně zemřeme.





Moderátor: Ibrahim Alagha se mnou hovořil z jižní Gazy. Chtěli jsme mluvit s někým z izraelských obranných sil o některých obavách, Ibrahim Alagha se mnou hovořil z jižní Gazy. Chtěli jsme mluvit s někým z izraelských obranných sil o některých obavách, které předtím vyjádřil doktor Abaid , ale nikdo nebyl k rozhovoru k dispozici.







Zdroj v angličtině ZDE

