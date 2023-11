"Jsme jen pár minut od bezprostřední smrti," varuje ředitel nemocnice al-Šifa

11. 11. 2023

čas čtení 15 minut

- Mezinárodní redaktor BBC News, Jeremy Bowen, obdržel hlasovou zprávu od Marwana Abu Saady, chirurga v nemocnici al-Šifa, že byla zasažena hlavní jednotka intenzivní péče. Řekl Bowenovi, který je v Izraeli, že zvuky střelby a bombardování se ozývají „každou sekundu“.

- Situace v nemocnici Al Šífa: V nemocnici je asi 15 000 lidí (ranění a uprchlíci). Není tam jídlo, voda, elektřina ani internet. Více než 100 mrtvol nelze pohřbít. Veškerá lékařská práce v nemocnici musela být zastavena. Děti umírají v inkubátorech a zimou a absencí léčby.



- "Nikdo se nemůže dostat ven z nemocnice Al Šífa. Nikdo nemůže vejít do ní. Lidé kteří se dnes ráno snažili evakuovat, se stali v ulicích terčem střelby." Dr. Marwan Abu Sada, šéf chirurgie v nemocnici Al Šífa, popisuje děsivé scény v sobotu dopoledne, kdy Izrael útočí na nemocnici Al Šífa:



“No one can get out from the Shifa hospital. No one can come in. The people who tried to evacuate this morning were being shot in the streets.”

Dr Marwan Abu Sada, Head of Surgery at Al Shifa Hospital, describes horrifying scenes as Israel attacks the Gaza hospital this morning. pic.twitter.com/gm7X2NqSFD — Medical Aid for Palestinians (@MedicalAidPal) November 11, 2023







Ředitel nemocnice al-Šifa Muhammad Abú Salmíja varoval, že "od bezprostřední smrti nás dělí minuty" a pacienti umírají "každou minutou".



V rozhovoru pro Al-Džazíru z obléhaného nemocnice ve městě Gaza řekl:



"Jediné, co mohu říci, je, že jsme začali přicházet o životy. Pacienti umírají každou minutu, umírají i oběti a zranění - dokonce i děti v inkubátorech.



Přišli jsme o dítě v inkubátoru, také o mladého muže na jednotce intenzivní péče.



Nemocniční areál je obehnán kordonem a budovy nemocnice jsou terčem útoků. Jakákoli pohybující se osoba v areálu je terčem útoku. Izraelské okupační síly jsou venku a brání jakékoli osobě v pohybu...



Jsme zcela odříznuti od celého světa, od bezprostřední smrti nás dělí minuty."



Dodal, že nemocnice zůstala bez elektřiny, internetu, vody a zdravotnického materiálu.



Úderů údajně přibývá v blízkosti nemocnice al-Šifa, kde se údajně ukrylo více než 50 000 lidí.



- Provoz v nemocnici al-Šifa je pozastaven, uvedlo ministerstvo zdravotnictví v Gaze

Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze uvedl, že provoz v nemocničním komplexu al-Šifa, největším v enklávě, byl v sobotu pozastaven poté, co mu došlo palivo.



"V důsledku toho zemřelo jedno novorozeně v inkubátoru, kde je 45 dětí," řekl agentuře Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Qidra. V rozhovoru pro Al-Džazíru z obléhaného nemocnice ve městě Gaza řekl:"Jediné, co mohu říci, je, že jsme začali přicházet o životy. Pacienti umírají každou minutu, umírají i oběti a zranění - dokonce i děti v inkubátorech.Přišli jsme o dítě v inkubátoru, také o mladého muže na jednotce intenzivní péče.Nemocniční areál je obehnán kordonem a budovy nemocnice jsou terčem útoků. Jakákoli pohybující se osoba v areálu je terčem útoku. Izraelské okupační síly jsou venku a brání jakékoli osobě v pohybu...Jsme zcela odříznuti od celého světa, od bezprostřední smrti nás dělí minuty."Dodal, že nemocnice zůstala bez elektřiny, internetu, vody a zdravotnického materiálu.Mluvčí ministerstva zdravotnictví v Gaze uvedl, že provoz v nemocničním komplexu al-Šifa, největším v enklávě, byl v sobotu pozastaven poté, co mu došlo palivo."V důsledku toho zemřelo jedno novorozeně v inkubátoru, kde je 45 dětí," řekl agentuře Reuters mluvčí ministerstva zdravotnictví Ašraf al-Qidra.



- Lékaři bez hranic jsou "mimořádně znepokojeni" bezpečností pacientů a personálu v nemocnici al-Šifa



Lékaři bez hranic jsou znepokojeni "katastrofální situací" v nemocnici al-Šifa



Lékaři bez hranic v sérii tweetů citovali chirurga, který vyjádřil znepokojení nad "katastrofální situací" uvnitř nemocnice al-Šifa ve městě Gaza v souvislosti se sílícími údery.



"V posledních několika hodinách se útoky na nemocnici al-Šifa dramaticky zintenzivnily. Naši zaměstnanci v nemocnici již před několika hodinami hlásili katastrofální situaci v nemocnici," uvedla humanitární agentura na Twitteru.



Citován je jeden z chirurgů:



Je tu pacient, který potřebuje operaci. Na našem oddělení je pacient, který už spí. Nemůžeme se evakuovat a [nechat] tyto lidi uvnitř. Jako lékař. Přísahám, že budu pomáhat lidem, kteří potřebují pomoc.



Lékaři bez hranic uvedli, že v současné době nemohou kontaktovat nikoho ze svých zaměstnanců v nemocnici. Uvnitř zařízení se stále nacházeli i ošetřovatelé.



V současné době nejsme schopni kontaktovat nikoho z našich zaměstnanců uvnitř nemocnice Al-Shifa a máme velké obavy o bezpečnost pacientů a zdravotnického personálu. Pacienti jsou stále v nemocnici, někteří jsou v kritickém stavu a nemohou se hýbat.

- Lékaři bez hranic (@MSF_USA) 11. listopadu 2023



Agentura dodala:



Naléhavě opakujeme naše výzvy k zastavení útoků na nemocnice a k ochraně zdravotnických zařízení, zdravotnického personálu a pacientů.



Izrael tvrdí, že nemocnice al-Šifa fungovala jako štít pro vojenskou infrastrukturu, což Hamás popírá.





- V měsíci, který uplynul od zahájení krvavého útoku Hamásu na Izrael, se na řadě internetových platforem rozmohly dezinformace, které byly podpořeny slabou regulací obsahu na Twitteru a Telegramu a někdy byly podporovány státními subjekty.



Mezi široce sdílené falešné zprávy a nepravdivá tvrzení patří snahy o bagatelizaci hrůz přeshraničního útoku Hamásu ze 7. října až po nechutná tvrzení, že Palestinci, kteří jsou již tak těžce bombardováni, předstírají scény násilí.



Dvaadvacetiletý Jackson Hinkle, americký krajně pravicový influencer na sociálních sítích s dvěma miliony sledujících na Twitteru, který se stylizoval do role "maga komunisty", na konci října bez důkazů tvrdil, že bojovníci Hamásu zastřelili méně než 100 lidí, většinou ozbrojených osadníků.





Počet mrtvých se odhaduje na více než 1 200 lidí, kteří byli zabiti uvnitř izraelských hranic, takže nemohlo jít o osadníky. To však byla jen jedna z Hinklových nepravd: ve stejném příspěvku z 28. října uvedl, že polovina Izraelců zabitých při útoku Hamásu byli vojáci, z nichž mnozí zemřeli "při ostřelování tanků".



- Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Izrael, aby přestal v Gaze zabíjet děti, ženy a staré lidi. Země se dostává pod rostoucí mezinárodní tlak, včetně od svého hlavního spojence, USA, aby se více snažila chránit palestinské civilisty.



- Nemocnice Dar al-Šifa, jejíž název v překladu znamená "dům uzdravení", je dlouhodobě považována za důležité místo, kde se lze ukrýt během izraelských útoků. V posledních týdnech utíkaly před bombardováním desítky tisíc Palestinců v pásmu Gazy, kteří doufali, že se jim dostane ochrany v areálu největší nemocnice na tomto území.



Nyní, když izraelské jednotky obkličují město Gaza a přibližují se k nemocnici, zvyšující se počet úderů v okolí a na části nemocničního areálu podnítil obavy, že zařízení a tisíce civilistů ukrývajících se venku budou mít problém přežít nejhorší sled útoků, které město doposud zažilo.



- Sobotní návštěva íránského prezidenta Ebrahíma Raisiho v Saúdské Arábii je první návštěvou íránské hlavy státu od března, kdy Teherán a Rijád ukončily léta nepřátelství na základě dohody, kterou zprostředkovala Čína.



"Gaza není arénou pro slova. Měla by být pro činy," řekl Raisi na teheránském letišti před odletem na summit arabských a islámských zemí v saúdském hlavním městě, jak jsme před chvílí informovali.



Agentura Reuters rovněž uvedla, že íránský ministr zahraničí Hosejn Amirabdollahian, který Raisiho doprovází, byl citován vládním webem Padolat:



"Summit vyšle silný signál válečným štváčům v regionu a povede k zastavení válečných zločinů v Palestině."



Raisi řekl v televizním komentáři na teheránském letišti:



"Amerika říká, že si nepřeje rozšíření války, a poslala Íránu a několika zemím vzkazy [v tomto smyslu]. Tato prohlášení však nejsou v souladu s americkými činy.



Válečná mašinérie v Gaze je v rukou Ameriky, která brání příměří v Gaze a rozšiřuje válku. Svět musí vidět pravou tvář Ameriky."



- Arabští představitelé dnes uspořádají mimořádný summit



Arabští představitelé a íránský prezident se v sobotu sejdou v hlavním městě Saúdské Arábie na summitu, který by měl zdůraznit požadavky, aby izraelská válka v Gaze skončila dříve, než se násilí rozšíří do dalších zemí, informuje agentura France-Presse.



Liga arabských států a Organizace islámské spolupráce se původně měly sejít odděleně, ale saúdské ministerstvo zahraničí v sobotu brzy ráno oznámilo, že summity těchto bloků budou spojeny.



Tento krok podtrhuje důležitost dosažení "jednotného kolektivního stanoviska, které vyjadřuje společnou arabskou a islámskou vůli ohledně nebezpečného a bezprecedentního vývoje, jehož jsme svědky v Gaze a na palestinských územích", uvedla oficiální saúdská tisková agentura.



Cílem Ligy arabských států je ukázat, "jak budou Arabové postupovat na mezinárodní scéně, aby zastavili agresi, podpořili Palestinu a její lid, odsoudili izraelskou okupaci a pohnali ji k odpovědnosti za její zločiny", uvedl tento týden asistent generálního tajemníka bloku Hossam Zaki.



Palestinská militantní skupina Islámský džihád však v pátek uvedla, že od setkání v Rijádu "nic neočekává", a kritizovala arabské představitele za odklad.



Mohammad al-Hindi, zástupce generálního tajemníka skupiny, řekl na tiskové konferenci v Bejrútu:



Do těchto setkání nevkládáme žádné naděje, neboť jsme se s jejich výsledky setkali již před mnoha lety. Skutečnost, že se tato konference bude konat po 35 dnech [od začátku války], svědčí o jejích výsledcích.



Izrael v pátek podnikl nálety na čtyři nemocnice a školu nebo v jejich blízkosti, při nichž zahynulo nejméně 22 lidí, uvedli palestinští představitelé. Mluvčí Světové zdravotnické organizace uvedl, že 20 nemocnic v Gaze je mimo provoz a že v nemocnici al-Šifa ve městě Gaza došlo k "intenzivnímu násilí". Palestinská společnost Červeného půlměsíce uvedla, že izraelské síly zahájily palbu na jednotku intenzivní péče v nemocnici al-Kuds ve městě.



- Mluvčí Izraelských obranných sil (IDF) uvedl, že izraelská armáda si je vědoma citlivosti nemocnic v Gaze. "IDF nestřílí na rukojmí, ale pokud uvidíme teroristu Hamásu, zabijeme ho," řekl v pátek podplukovník Richard Hecht.



- Izrael zabil dalších sedm bojovníků Hizballáhu na své severní hranici s Libanonem, čímž se celkový počet mrtvých bojovníků Hizballáhu od útoku Hamásu na Izrael 7. října zvýšil na 78. Vůdce skupiny Hassan Nasralláh pronese v sobotu svůj druhý projev v tomto měsíci, v němž představí své nejnovější myšlenky.



- Mezinárodní výbor Červeného kříže (MVČK) naléhavě vyzval k ochraně pacientů, zdravotníků a zdravotnických zařízení v Gaze. MVČK ve svém prohlášení varoval, že systém zdravotní péče v Gaze "dosáhl bodu, z něhož není návratu", a to v souvislosti se stupňujícím se násilím, které "vážně" zasáhlo nemocnice a ambulance pracující na obléhaném území.





- Podle pátečních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, vzrostl počet lidí zabitých v Gaze izraelskými vojenskými akcemi od začátku války 7. října na 11 078, z toho 4 506 dětí. Dalších 27 490 Palestinců v Gaze bylo zraněno, uvedlo ministerstvo.



- Izrael snížil počet obětí útoků Hamásu na jihu země z minulého měsíce z 1 400 na přibližně 1 200, uvedl mluvčí ministerstva zahraničí. Revize byla "způsobena skutečností, že existovalo mnoho mrtvých těl, která nebyla identifikována, a nyní se domníváme, že patří teroristům ... nikoli izraelským obětem", uvedli v pátek.



Tisíce Palestinců v pátek pokračovaly v útěku ze severu Gazy na jih, den poté, co Bílý dům oznámil, že Izrael začne v některých částech oblasti zavádět čtyřhodinové "humanitární pauzy", aby umožnil lidem odejít. Mluvčí IDF Daniel Hagari v pátek uvedl, že během posledních dvou dnů uprchlo z Gazy na jih více než 100 000 obyvatel.



- Navzdory oznámení USA nebyly bezprostředně zaznamenány žádné zprávy o útlumu bojů v severní Gaze. Izraelská armáda uvedla, že dojde k "taktickým, lokálním přestávkám pro humanitární pomoc gazanským civilistům", ale "žádné příměří". Na místě se podmínky nadále zhoršovaly, když se v pátek během trvalého izraelského náporu nad městem Gaza snesla noc a byla slyšet silná střelba, výbuchy a bzučení izraelských vojenských dronů.



- Vedoucí Světové zdravotnické organizace (WHO) uvedl, že každých 10 minut je v Gaze zabito jedno dítě. "Nikde a nikdo není v bezpečí," řekl v pátek Tedros Adhanom Ghebreyesus Radě bezpečnosti OSN a dodal, že zdravotní systém v Gaze je "na kolenou".



- Šéf OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k vyšetření toho, co označil za "nerozlišující" izraelské bombardování a ostřelování hustě obydlených oblastí v pásmu Gazy. "Rozsáhlé izraelské bombardování Gazy ... má zjevně zničující humanitární dopad a dopad na lidská práva," řekl Türk novinářům v Jordánsku.



- Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že ve válce bylo zabito "příliš mnoho Palestinců". Řekl, že USA sice "oceňují" kroky Izraele k minimalizaci civilních obětí, ale že to nestačí. Blinken uvedl, že USA navrhly Izraelcům další nápady, včetně delších "humanitárních pauz" a rozšíření množství pomoci, která se do Gazy dostává.



- Každý zaznamenaný smrtelný izraelský nálet na Gazu od 7. října způsobil v průměru 10,1 civilních obětí, uvedla monitorovací skupina na pozadí varování, že uváděné údaje o civilních obětech jsou pravděpodobně podhodnocené. Průměrný počet obětí je mnohem vyšší než při třech předchozích izraelských leteckých kampaních v Gaze.



- Izrael podle zprávy zvažuje dohodu s Hamásem o propuštění všech civilních rukojmích držených v Gaze. Podle jednoho z projednávaných návrhů by Hamás propustil 10 až 20 civilních rukojmích výměnou za krátké přerušení bojů, uvedl jeden z představitelů. Po této výměně by mohlo následovat propuštění přibližně 100 civilistů, pokud by byly splněny podmínky.







- Evakuace držitelů zahraničních pasů a zraněných Palestinců, kteří potřebují naléhavé lékařské ošetření, z pásma Gazy do Egypta byla v pátek pozastavena. Důvodem pozastavení byly problémy s dopravou lékařských evakuovaných osob na hraniční přechod Rafáh zevnitř Gazy, uvedla agentura Reuters. Přechod Rafáh byl pozastaven také ve středu kvůli tomu, co americké ministerstvo zahraničí označilo za blíže nespecifikovanou "bezpečnostní okolnost".





- Organizátoři propalestinské demonstrace, která se má konat v Londýně v sobotu 11.11. v Den příměříjsou přesvědčeni, že na akci, která bude podle nich jedním z největších masových protestů v Británii, dorazí "statisíce" lidí.









Zdroj v angličtině ZDE

0