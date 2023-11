Dopis Igora Strelkova: Ukrajinský neúspěch na frontě není automaticky ruským úspěchem

8. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Vojenská situace je charakterizována pokračujícím postupným zhoršováním postavení ruských ozbrojených sil na ukrajinské frontě. Navzdory obecně úspěšnému odražení ofenzívy ozbrojených sil Ukrajiny během letně-podzimní kampaně ruské ozbrojené síly nadále prokazují rostoucí slabost (ve srovnání se schopnostmi nepřítele), píše z vězení nacionalistický kritik Vladimira Putina.

Ozbrojené síly Ruské federace nejenže nedokázaly přejít k rozsáhlým útočným operacím poté, co se ozbrojené síly Ukrajiny "samy zničily" během bojů v červnu až září letošního roku, ale nebyly schopny vést a úspěšně dokončit ani omezené útočné operace s operačními cíli.

Pokusy o postup v oblasti Kupjansku, které uvízly na vzdálených přístupech k městu, tak skončily neúspěchem. Obecně se situace ve směru na Krasnolymansk nezměnila a taktické úspěchy prvního dne ofenzívy na Avdijivku zůstaly právě jen taktické, dále se nerozvíjely, ale vedly k velmi vážným ztrátám na živé síle a technice. Bitvy o "Avdijivku", které trvaly několik dní, ukázaly neschopnost ruských ozbrojených sil dosáhnout výhody nad ozbrojenými silami Ukrajiny i na velmi úzkém úseku fronty, a to navzdory důkladné přípravě a dobré koordinaci úderných sil a prostředků v počáteční fázi operace a také množství munice neslýchanému od útoku na Bachmut.

Na pozadí neúspěchu pokusu vytlačit ozbrojené síly Ukrajiny od Doněcku zároveň nepřítel začal předvádět taktiku, kterou (s největší pravděpodobností) v budoucnu použije během podzimního a zimního tažení. Konkrétně proto, že i když ruské ozbrojené síly překazily poměrně masivní využívání moderních leteckých a raketových technologií pocházejících ze zemí NATO (především ze Spojených států), nedokázaly zastavit jejich úspěšné používání všude. Následovalo zničení letiště v oblasti Berďansku - jako jasný příklad budoucích sílících úderů (jak stále přilétají rakety a letadla). Zdá se, že po Novém roce (nebo dokonce před ním), kdy budou letecké jednotky vybavené letouny F-16 převedeny do ozbrojených sil Ukrajiny, podniknou ozbrojené síly Ukrajiny ještě masivnější údery – "injekce" na nejbolestivější místa vojenské a civilní infrastruktury a mohou se také pokusit na krátkou dobu vytvořit místní výhodu v jakémkoli sektoru fronty, aby se znovu pokusily o její prolomení.

Velení ozbrojených sil Ukrajiny přitom bude v nadcházejících měsících nuceno vsadit nikoli na vojenskou techniku (kvůli jejímu nedostatečnému počtu), ale na současnou převahu v živé síle a počtu vojenských jednotek a formací, která zůstává i přes značné ztráty utrpěné v létě a (kvůli nedostatku mobilizačních opatření v Ruské federaci) zůstává v budoucnosti tažení jaro-zima nezměněna. Krize s doplňováním otlučených formací lidskou silou na takzvané "Ukrajině" jistě přijde, ale ne letos, a velení ozbrojených sil Ukrajiny si to uvědomuje a snaží se "využít čas", aby si uvědomilo svou výhodu před nástupem této krize. A to zcela barbarskými způsoby: Prostřednictvím rozsáhlých (podél celé fronty) útočných a vyčerpávajících akcí, při nichž jsou těžké ztráty ukrajinské strany spojeny s vážnými ztrátami ruských ozbrojených sil.

Velení ozbrojených sil Ukrajiny zřejmě doufá, že po mnoha měsících bojů bude možné "vyřadit" a morálně zlomit nejodolnější ruské frontové jednotky a formace. A "lámáním" dosáhnout průlomu a pokročit v nejslibnějších oblastech. Ale i kdyby taková strategie selhala, může to vést k tomu, že do jara nejen ozbrojeným silám Ukrajiny dojde pára, ale také ruské ozbrojené síly budou stále neschopné jakýchkoli rozsáhlých útočných operací (což je pro Spojené státy, jejichž poradci provádějí skutečné řízení nepřátelských akcí, více než uspokojivé). Sázka na to, že maximální prodloužení války dovede Ruskou federaci ke konečné porážce (a o takzvanou "Ukrajinu" se vůbec nikdo nestará, pokud vydrží do stanoveného okamžiku), zůstává zjevně nezměněna.

Tento druh "pozičního scénáře" však není vůbec zaručen. Informace, které se ke mně dostávají, mi umožňují přinejmenším se obávat, že tvrdošíjné pokusy nepřítele "prorazit" přes ruské síly, vyčerpané mnoha měsíci bojů, mohou být bohužel úspěšné. Když ne strategické, tak operační. V tomto ohledu se mi stále jeví Chersonský (Dněperský) front jako nejnebezpečnější směr, kde kombinace přírodních faktorů dává nepříteli určité objektivní výhody. Právě na této frontě, v bažinaté záplavové oblasti, si ozbrojené síly Ukrajiny mohou (a snaží se) realizovat svou převahu v počtu pěchoty, přičemž použití těžké vojenské techniky (tanků a obrněných vozidel) v této oblasti je obtížné. Cílem nepřítele zde je a zůstává vytvoření a rozšíření předmostí na levém břehu Dněpru, krytých dělostřeleckou palbou z pravého břehu. Předmostí ohrožující Krymskou šíji nejkratší vzdáleností od nich. Nemohu to říci s jistotou (k dispozici je málo údajů), ale nepříteli se zřejmě podařilo vytvořit nějaké taktické předmostí. Ale dokud nevyrostou do šířky a hloubky několika kilometrů, dokud na ně nebude převedena těžká technika, nemohou pro nás představovat vážnou hrozbu. Předpokládám, že v nadcházejících týdnech se nepřítel pokusí vytvořit/rozšířit taková předmostí, aniž by zanechal aktivní diverzní akce v jiných sektorech fronty. Operačním cílem ozbrojených sil Ukrajiny pro tažení podzim-zima pravděpodobně nebude průlom pro Pěrekop, ale s největší pravděpodobností dobytí Kinburnské kosy.

(Vše výše uvedené opět svědčí o hluboké chybě opuštění chersonského předmostí loni na podzim. Chyba, která podle mého názoru hraničí se zradou. Bohužel, protože jsem nyní přesvědčen o zachování současné linie Kremlu, která se snaží za každou cenu "zachovat zdání mírové doby i na úkor vojenské účelnosti" - velení ozbrojených sil Ruské federace nemá žádný "protitah"). Naše jednotky budou muset strávit zbytek podzimního a zimního tažení v defenzivě a snažit se eliminovat vznikající operační krize, jak nejlépe dovedou. Ještě horší je, že na jaře příštího roku bude naše armáda v poli pravděpodobně ještě méně schopná útočných operací než nyní a nepřítel bude vojensko-technického hlediska vážně posílen, což mu umožní pokusit se i nadále držet strategickou iniciativu. "Dobromyslné" sny jednoho muže, říkám mu "Tryndelo Terpilovič" a ministra obrany o stovkách tisíc nových vojáků z povolání na příští rok, pravděpodobně zůstanou jen sny. Potenciál vojáků z povolání a dobrovolníků, kteří mohou být naverbováni na frontě, je téměř vyčerpán. Nové velké doplnění lze získat pouze prostřednictvím nových mobilizací, které se odkládají "dokud nebude sklizena mrkev" (tedy alespoň do prezidentských voleb).

Zdroj v ruštině: ZDE

