O nesmyslnosti českého boje za právo na blbost

9. 11. 2023 / Bohumil Kartous

čas čtení 5 minut

Dával jsem rozhovor Rádiu Prostor, což je součást rozrůstající se skupiny sdružující informační zdroje typu Echo nebo Parlamentní listy. Rozhovor měl být o dezinformacích. Paní redaktorka vycházela při vedení rozhovoru z výroční zprávy vojenského zpravodajství, v němž je také velmi vágní vyjádření k problematice dezinformací. Paní redaktorku zaujalo tvrzení, že "slova dezinformace je zneužíváno pro označení názorově nesouhlasných oponentů" (parafrázováno, význam stejný). Ano, odvětil jsem, nejvíce se tím vyznačoval Donald Trump a hodně často to dělají také čeští populisti, kteří zhusta označují za dezinformace vše, co se jim nelíbí. Dále se paní redaktorka ptala na to, zda bychom měli být takhle paternalističtí a nedovolovat lidem přijetí svobodných postojů. Určitě by nikdo neměl zasahovat do svobodných postojů, odvětil jsem, ale když někdo bude chtít věřit, že Země je plochá, neměl by v žádném případě vznášet nárok, aby se to učilo ve školách, tedy žádat, aby se jeho pitomost promítla do veřejného zájmu. Všechny otázky byly položeny tímto předpojatým způsobem. Proč? Protože mezi Čechy se najdou mistři v malosti boje za blbost.