Gaza: Konflikt neskončí, dokud neskončí útlak Palestinců

9. 11. 2023

čas čtení 4 minuty

Pořad Today, BBC Radio 4, 8.50 ráno, 8. 11. 2023:

Moderátor: Izrael tvrdí, že je ve válce s Hamásem. Říká, že je ve válce s Hamásem, a ne s Palestinci žijícími v Gaze, ale i ti Palestinci, kteří jsou proti Hamásu, vždy byli proti Hamásu, jsou hluboce rozzlobeni tím, co vidí, že se v Gaze děje. Budou připraveni podílet se na řízení Gazy, jakmile boje skončí, pokud Izrael splní svůj vojenský cíl, kterým je vymýcení Hamásu?

No, jedním z nich je dr. Mustafa Barghouti, který je k Hamásu kritický už mnoho, mnoho let. Připojil se k nám na lince. Je to palestinský politik, vůdce takzvané Palestinské národní iniciativy, která sama sebe označuje za sekulární, nenásilnou organizaci. Před několika lety se ucházel o post prezidenta Palestinské samosprávy, která spravuje Západní břeh Jordánu. Dr. Barghútí, přeji vám dobré ráno.





Mustafa Barghouti: Dobré ráno.





Moderátor: Žádné z těchto rán samozřejmě není dobré ráno. Před chvílí jsme v tomto pořadu slyšeli o odhodlání izraelských obranných sil zlikvidovat Hamás. Nepoužili výraz za každou cenu, ale naznačili, že to musí udělat, aby zajistili budoucnost Izraele. Čeho se obáváte, že se bude vyvíjet v následujících dnech a týdnech?





Mustafa Barghouti: No, musím vám říct, že oni Hamás nevyhladí a nikdy ho vyhladit nedokážou, protože Hamás není jen organizace, je to idea. Je to obrovská skupina, která je rozšířená všude. Ale to, co likvidují, je palestinský lid v Gaze. Do této chvíle zabili 10 322 Palestinců prostřednictvím leteckého bombardování, dělostřelectva a úderů. Včetně 6000 dětí, 6000 nevinných palestinských dětí bylo zabito izraelským útokem, a to nikam nepovede. A myslím, že všechny západní vlády teď nesou odpovědnost za to, že netlačily na Izrael, aby okamžitě uzavřel příměří a zastavil toto zvěrstvo proti celému palestinskému obyvatelstvu v Gaze.









Mustafa Barghouti: Neříkám, že mluví za všechny Palestince. Říkám, že jsou součástí palestinské struktury, ale skutečný příběh je takový, že lidé podporují Hamás, protože vidí, že naše cesta nefungovala, že nenásilný přístup se vždy setkal s tvrdým izraelským násilím. Víte, já jsem byl při pokojných demonstracích devětkrát zraněn a mnoho mých kolegů mělo ještě větší smůlu, protože byli zabiti střelbou. Ale co víc, měli jsme mírový proces, kterému Izrael bránil. Netanjahu, který se dostal k moci, aby zablokoval jakoukoli možnost řešení v podobě dvou států.





Moderátor: Znamená to ale nyní, že si nad tímto procesem zoufáte? Četl jsem, že říkáte, že jste se jako mladý muž v roce 1967 po šestidenní válce změnil. Od té chvíle jste skutečně věřil, že byste měl bojovat proti tomu, čemu říkáte útlak. Ale dělal jste to nenásilnou cestou. Říkáte dnes našim posluchačům, že si zoufáte, že by se to mohlo podařit i po skončení těchto bojů?





Moderátor Ne, nikdy se nevzdám svého přesvědčení. Rozhodně ne. Stále věřím, že nenásilí je to nejlepší. Touto cestou se snažím lidi přesvědčit. Ale snažím se vám říct, že dějiny této země nezačaly 7. října a že to, co prožíváme, je 75 let etnických čistek z rukou izraelských sionistických skupin a to, v čem žijeme, je 56 let okupace. Hamás neexistoval před 40 lety nebo před 35 lety, před 50 lety, ale existovala okupace.





Základním problémem, který by odstranil všechny druhy násilí a utrpení, je ukončení izraelské okupace. Teď slyším, že chtějí mít pro Gazu zvláštní uspořádání. To je nesmysl. To je tak šílené. západní břeh Jordánu a Gaza jsou jeden celek. Soustředit se teď na oddělení Gazy od zbytku palestinské otázky je naprostá chyba.

0

302

Říkáte, že Hamás je myšlenka? Nenaznačovaly snad události ze 7. října, že tou myšlenkou je zmasakrovat nevinné Židy v jejich domovech v Izraeli a že lidé jako vy se jistě proti této myšlence celý život stavěli. Tvrdil jste, že existuje mírová cesta povstání, Takzvaná intifáda proti izraelské okupaci. Nebylo by moudré pokračovat v opozici vůči Hamásu? Neříkat, že mluví za všechny Palestince?