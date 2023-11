Český miliardář Komárek prý nepřerušil obchodní styky s Ruskem

8. 11. 2023 / Albín Sybera

Český loterijní a energetický miliardář Karel Komárek nepřerušil své obchodní vazby na Rusko, přestože to slíbil v rámci své vítězné nabídky na převzetí licence britské Národní loterie, informoval britský zpravodajský web Tortoise Media. Český loterijní a energetický miliardář Karel Komárek nepřerušil své obchodní vazby na Rusko, přestože to slíbil v rámci své vítězné nabídky na převzetí licence britské Národní loterie, informoval britský zpravodajský web Tortoise Media.





Komárkův provozovatel loterie Allwyn získal licenci na provozování Národní loterie v březnu 2022, krátce po ruské invazi na Ukrajinu v plném rozsahu, a to navzdory rozsáhlým vazbám na ruský Gazprom. Ruský plynárenský gigant a několik jeho klíčových osobností jsou na sankčním seznamu Spojeného království.





Komárkův holding KKCG v rámci své nabídky uvedl, že v krátké době ukončí svůj společný podnik s Gazpromem na skladování plynu v České republice, informoval Tortoise. Komárek a Allwyn také veřejně odsoudili Putinovu válku jako nesmyslnou, brutální a barbarskou.







Tortoise také připomněl, že Komárek se nedávno dostal na titulní stránky novin v souvislosti s tím, že zpravodajská společnost Hakluyt omylem poslala Komárkovi zprávu o tom, že jeho otec údajně najal ukrajinského zabijáka, aby zavraždil jeho obchodního partnera, slovenského politika, a že Komárek donutil muže přepsat majetek v hodnotě milionů liber.









Zastřešující skupina Komárek, KKCG, na svých internetových stránkách stále uvádí Dambořice jako majetek KKCG.







Vedoucí pracovníci Komise pro hazardní hry, která pro vládu řídila soutěž o licenci na národní loterii, sdělili 30. června 2022 britskému parlamentnímu výboru, který na soutěž dohlížel, že očekávají, že se Komárek během několika dní od společného podniku s Gazpromem odpoutá. Poslancům rovněž sdělili, že Komárek se již zbavil ropného terminálu Samara.Záznamy společnosti a prohlášení Komárkových právníků ze společnosti Schillings však uvádějí, že se od ropného terminálu v Samarské oblasti odprodal 19. září 2022, tj. půl roku po získání licence v Národní loterii a sedm měsíců po invazi na Ukrajinu. K odprodeji došlo formou prodeje ropného terminálu nedávno bývalému Komárkovu zaměstnanci.Navíc více než 18 měsíců po získání loterijní licence společnost KKCG stále neopustila ani neodstranila Gazprom ze svého společného podniku Moravské zásobníky plynu, který tvoří energetický terminál v Dambořicích v České republice.Komárkovi zástupci uvedli, že se společného podniku zbaví před soutěží nebo krátce po ní prodejem své poloviny českému státu, píšeTortoise.Komárkovi právníci nyní tvrdí, že plánem je rozředit podíl Gazpromu z 50 na 3 procenta vydáním nových akcií, které by si mohl koupit. K tomu však zatím nedošlo - a dokonce to ani neschválil regulační úřad.Existuje tedy možnost, že Komárek začal vydělávat na prodeji losů ještě ve spojení s Gazpromem."To by bylo zarážející, protože výběrový výbor [Dolní sněmovny] by byl uveden v omyl, ať už neúmyslně, nebo ne," citovala Tortoise poslance Cliva Efforda, který zasedá v parlamentním výboru."Museli bychom to vyšetřit, ale myslím, že to skutečně vyvolává otázky, na které je třeba odpovědět," dodal Efford.Komarekovi jednoznačně tvrdí, že tato tvrzení byla "zcela nepravdivá" a že je kvůli nim nikdy nekontaktovala žádná policie ani vyšetřovací orgány.Komárek je podle žebříčku miliardářů časopisu Forbes s 8,1 miliardy dolarů třetím nejbohatším Čechem.Komárek loni seskupil svůj loterijní majetek v Řecku, Itálii, Rakousku a Velké Británii pod značku Allwyn. Komárek se v loterijním byznysu vyšvihl krátce poté, co v roce 2012 převzal českého loterijního giganta Sazku, která zkrachovala.O aktiva Sazky se během jejího bankrotu ucházely přední české investiční společnosti, například PPF. Česká média loni v srpnu informovala, že PPF investovala do společnosti Allwyn také 6,5 miliardy Kč výměnou za 5% podíl a pomoc při uvedení Allwynu na burzu v USA.Zařízení v Dambořicích je jedním z nejmodernějších podzemních zásobníků plynu v Evropě a jeho výstavba byla zahájena v roce 2013 po založení společného podniku Moravské zásobníky plynu. Jeho celková kapacita činí 448 milionů metrů krychlových.V srpnu 2022 vláda zabavila polovinu jeho kapacity, podle České televize 242 milionů metrů krychlových, poté, co novelizovala energetický zákon, který úřadům umožnil zabavit nevyužité kapacity v zásobnících plynu po celé zemi ve snaze připravit zemi na zimní měsíce energetické krize.