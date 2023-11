Přední poradce Zelenského odsoudil Západ kvůli "únavě z války"

8. 11. 2023

čas čtení 7 minut

Ti, kteří jsou unaveni válkou Vladimira Putina na Ukrajině, by se mohli "probudit" ve světě s menší svobodou, řekl Andrij Jermak serveru Politico. Ti, kteří jsou unaveni válkou Vladimira Putina na Ukrajině, by se mohli "probudit" ve světě s menší svobodou, řekl Andrij Jermak serveru Politico.

Světoví lídři by se měli držet Ukrajiny, navzdory dodatečným požadavkům na řešení války mezi Izraelem a Hamásem, řekl vlivný šéf kanceláře ukrajinského prezidenta v rozhovoru pro Politico z Kyjeva.

Andrij Jermak, vedoucí kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského, také tvrdě odmítl myšlenku, kterou minulý týden vyslovila italská premiérka Georgia Meloniová v telefonátu s ruskými vtipálky, že mnozí jsou unaveni válkou na Ukrajině. V pátek Ukrajina čelila největší palbě útoků dronů na kritickou infrastrukturu na jihu a západě země za poslední týdny.

Meloniová v žertovném hovoru – ve kterém si myslela, že mluví s prezidentem Africké unie – uvedla, že je "hodně únavy... ze všech stran" a že "každý chápe, že potřebujeme východisko".

Jermak odpověděl: "I když existují lidé, kteří pociťují tuto únavu, jsem si jistý, že se nechtějí probudit ve světě, který bude mít zítra méně svobody a méně bezpečí a důsledky potrvají desítky let." A navrhl Meloniové, aby oprášila svou minulost.

"Zamyslete se na chvíli, jestli se Británie v roce 1939 cítila unavená Polskem, nebo kdyby se Spojené státy... cítily unaveny Británií, existovalo by něco jako dnešní Polsko, Británie nebo Evropa, jak ji vidíme dnes? Nemohli jsme si dovolit únavu ani tehdy, ani teď. To se bude určitě opakovat, pokud tito lidé s 'únavou' přestanou podporovat Ukrajinu," řekl Jermak.

Patová situace v protiofenzívě vedené ukrajinskou armádou vedla k předpovědím zamrzlého konfliktu, protože Kreml doufá, že proměnlivá mezinárodní situace – s rozdmýcháváním krize na Blízkém východě a nadcházejícím rokem amerických voleb – podkope odhodlání podpořit Zelenského žádost o pomoc.

Jermak trval na tom, že Ukrajina "nikdy nebude žít v režimu zamrzlého konfliktu" a varoval, že stěžování si na "únavu z války" se odrazí na západních mocnostech stejně jako na Ukrajině, a tvrdil, že tento narativ je poháněn ruským propagandistickým tlakem na oslabení odhodlání spojenců, protože válka mezi Izraelem a Hamásem odvádí pozornost v globálních hlavních městech.

Testování jednoty Západu

Boje v Gaze a roztříštěná mezinárodní reakce na izraelskou kampaň za zničení operační základny Hamásu – která testuje jednotu západních spojenců – vedly k obavám, že podpora Kyjeva by mohla slábnout, protože válkou zmítaná země soupeří s Izraelem o tenčící se zásoby granátů a omezenější diplomatickou podporu ve Spojených státech a EU, která se musí vypořádat se dvěma velkými konflikty současně.

Jermak, považovaný za klíčového rozhodovatele v Zelenského týmu a osobního přítele prezidenta, řekl: "To, co slyšíme od [zahraničních] lídrů a spojenců, je, že podpora zůstane taková, jaká byla" před útokem Hamásu na Izrael 7. října.

Pokud jde o potřebu udržovat zásoby granátů a další munice prostřednictvím spojenců v USA a Evropě, připustil, že určitý nedostatek nastává. "Během války je spousta nedostatků a myslím si, že v dnešní době je nemožné pokrýt 100 % potřeb vašich vojáků nebo získat vše, co potřebujete, protože válka je válka - vždy vám něco chybí. Proto chceme s podporou našich spojenců zvýšit domácí výrobu munice."

Nadcházející rozhovory v USA o posílení spolupráce s cílem posílit obranné schopnosti Ukrajiny a umožnit jí vybudovat svůj systém protivzdušné obrany budou, jak slíbil, "velmi konkrétní a půjde o praktickou konverzaci".

Na sociálních sítích se v posledních dnech objevily zprávy o zbraních určených pro Ukrajinu, které se vynořily v Gaze, ale Jermak důrazně popřel, že by zbraně posílané na Ukrajinu končily mimo zemi. "Ukrajina má situaci plně pod kontrolou. Myslím, že je to další ruský podvod... Čím větší lež, tím snazší může být pro lidi uvěřit," řekl.

Přítel Izraele

Ukrajina se snaží etablovat jako spolehlivý spojenec Izraele a Jermak bezprostředně po zvěrstvech Hamásu napsal článek pro noviny Haaretz, v němž uvedl, že "podobnosti našich tragédií nejsou náhodné".

Citoval íránskou podporu Hamásu a dodávky bezpilotních letounů a zbraní Moskvě jako důkaz "pólu (osy) zla" a dodal: "Rusko je agresorem číslo jedna. A druhý po Rusku je Írán. A myslím si, že tihle dva mají zájem i na tom, co se děje na Blízkém východě."

Hovořil však také o potřebě široké aliance na pomoc Ukrajině a poděkoval Kataru za jeho zprostředkování v tajných rozhovorech s cílem zajistit propuštění čtyř dětí odvlečených z Ruskem okupovaného území a vrácených na Ukrajinu v gestu, které má podpořit tlak Dauhá na to působit jako prostředník mezi Moskvou a Kyjevem. Ukrajina identifikovala asi 20 000 dětí, které byly násilně odvezeny z jejího území od totální invaze v únoru loňského roku.

Jermak také potvrdil, že většinu dronů použitých při pátečních útocích na ukrajinskou infrastrukturu dodal Írán. Na otázku, zda obrana jeho země dokáže držet krok s rostoucím objemem leteckých útoků a útoků bezpilotních letounů z Ruska, řekl. "Jsme připraveni vrátit úder a bránit se, ale musíme pokračovat v posilování naší protivzdušné obrany."

Vysvědčení EU

Naděje Ukrajiny na brzké přistoupení k plnému členství v Evropské unii se do značné míry opírají o vysvědčení ohledně pokroku Ukrajiny a dalších aspirujících členů EU, které má být zveřejněno ve středu. Mohlo by to vydláždit cestu k zahájení formálních přístupových rozhovorů poté, co byl Kyjevu v červnu nabídnut status kandidátské země, pokud dojde k dohodám o reformě soudnictví a řešení rozsáhlé korupce.

Na otázku, zda očekává, že ukrajinská snaha o zahájení přístupových rozhovorů s EU začne brzy, optimistický Jermak naznačil, že sobotní návštěva předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové na Ukrajině je dobrým znamením pro ambice jeho země v EU.

"Ano, to je to, co očekáváme, protože děláme vše pro to, aby se to stalo," řekl. "A myslím si, že návštěva Ursuly von der Leyenové... je na této cestě velmi silným krokem."

Ursula von der Leyenová při své sobotní návštěvě Kyjeva důrazně naznačila, že Komise doporučí zemím EU zahájit přístupová jednání s Ukrajinou. Vedoucí představitelé EU budou o této záležitosti jednat na prosincovém summitu.

Předchůdce Ursuly von der Leyenové v čele Evropské komise Jean-Claude Juncker nedávno prohlásil, že Ukrajina je nevhodná pro členství v EU, protože je "zkorumpovaná na všech úrovních společnosti".

Když byl dotázán na toto obvinění, očividně naštvaný Jermak odpověděl: "Nevzpomínám si, že by pan Juncker v posledních několika letech navštívil Ukrajinu. Takže je pro mě trochu zvláštní slyšet od něj tato slova. ... Kategoricky odmítám tvrzení, že Ukrajina je velmi zkorumpovaná. Tyto problémy se dějí po celém světě, ale mohl byste mi prosím dát příklad jedné další země, která by v podmínkách této strašlivé války provedla reformy v takovém rozsahu?"

Zdroj v angličtině: ZDE

0