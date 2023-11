Palestinci: Máme právo se bránit proti útlaku?

"Jsme-li utlačováni, jsme-li okupováni, jsme-li podrobeni systému apartheidu, máme právo bránit se bezpráví jako lidské bytosti rovné Evropanům, kteří se mají právo bránit okupaci, nebo je pro Evropany v pořádku bojovat proti okupaci, ale pro Palestince je to zakázáno? To by byl rasismus."



Moderátor Channel 4 News, z Jeruzaléma, 8. 11. 2023, 19 hodin: Nyní se k nám připojil generální tajemník politické strany Palestinská národní iniciativa Mustafa Barghútí v Ramalláhu. Mustafo, je dobře, že jste opět v našem pořadu. Na úvod se chci jen zeptat na masový odchod lidí kvůli jejich vlastní bezpečnosti. Jak oprávněný je strach, který mnozí z těchto lidí zřejmě mají z bombardování Izraele ze severu Gazy, že se nebudou moci vrátit?

Mustafa Barghútí: Rozhodně, protože máme historickou zkušenost. Tito lidé byli nejednou etnicky vyčištěni. Všichni, kteří byli v roce 1948 vyčištěni z území, které se stalo Izraelem. A 70 % obyvatel Gazy patří mezi ty, kterým nikdy nedovolili se vrátit. V roce 1967 ti, kteří byli vystěhováni z Palestiny, odešli z okupovaných území Západního břehu Jordánu, a nikdy se nesměli vrátit. Máme zde tedy historii, která jasně ukazuje, že cílem je etnická čistka, a tito lidé na severu Gazy jsou postaveni mezi volbu etnické čistky nebo genocidy. Při bombardování jste obrovské ničení, většina lidí, většina domů byla zcela zničena. Lidé jsou poníženi. Ale na severu a ve městě Gaze jsou stále tisíce a tisíce lidí. Zbaveni vody, zbaveni elektřiny, zbaveni léků. Volají mi rodiny, které nemohou odejít a nebyly by schopny odejít. A říkají mi, že jim došly léky a že nevědí, co mají dělat.





Moderátor: Izraelci by samozřejmě obvinění z genocidy popřeli. Popřeli by obvinění z vyhánění a z odstraňování diverzity. A myslím, že řekli, že ti lidé by se mohli vrátit, pokud a až budou podmínky bezpečné. A součástí toho je odstranění Hamásu ze severní Gazy, což nyní tvrdí, že udělali. Co si o tom myslíte? Co se podle vás stane s Hamásem v budoucnu?





Mustafa Barghútí: Nic, kromě toho, že mohou být schopni odstranit jejich přítomnost, jejich zjevnou přítomnost v oblastech, které okupují, ale nebudou schopni je vymýtit, protože to je, jak bylo mnohokrát řečeno, je to myšlenka než organizace a důvodem, proč se Hamás objevil na scéně, je skutečnost, že jsme 75 let vystaveni etnickým čistkám, 56 let jsme vystaveni izraelské vojenské okupaci, nejdelší v moderních dějinách. A kromě toho jsme nyní vystaveni opakování stejného procesu etnických čistek a útlaku. Obyvatelé Gazy jsou již 17 let v izraelském vojenském obležení. Kvůli Izraeli je 80 % palestinských vzdělaných mladých lidí bez práce. Takže když je Izrael v Gaze, tlačí lidi ke dnu. To ale neznamená, že zapomenou na svou zemi nebo na své právo na návrat a právo na osvobození od okupace a útlaku.









Mustafa Barghútí: Myslím, že byste neměl všechno dávat do souvislosti s Hamásem. Velkou otázkou pro palestinský lid je, zda jsme utlačováni -





Moderátor: Byli byste spokojeni, kdybyste žili pod vládou Hamásu na Západním břehu Jordánu?





Mustafa Barghútí: Ne, ne, ne, ne. Dovolte mi odpovědět na vaši otázku. Neodpověděl jsem na vaši předchozí otázku. Jsme-li utlačováni, jsme-li okupováni, jsme-li podrobeni systému apartheidu, máme právo bránit se bezpráví jako lidské bytosti rovné Evropanům, kteří se mají právo bránit okupaci, nebo je pro Evropany v pořádku bojovat proti okupaci, ale pro Palestince je to zakázáno? To by byl rasismus. Izrael neútočí pouze na Hamás, ale na všechny Palestince. Utlačuje všechny Palestince a už jsem vám říkal, že kdyby byly volby, ani Hamás, ani Fatah by nezískaly absolutní většinu. Byl by to pluralitní systém, jasné? A já se toho nebojím. Nebojím se ničeho. Bojím se jen jedné věci. Okupace a útlaku ze strany Izraelců.





Zdroj v angličtině zde:









Jestliže Hamás nelze odstranit jako myšlenku nebo snad dokonce jako hnutí, je možné, že Hamás nakonec bude mít na Západním břehu mnohem větší převahu, což by pro Izraelce a také pro mnohé Palestince, jako jste vy, na Západním břehu znamenalo mnohem větší bolest hlavy.