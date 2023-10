Dezinformace: Alexa od Amazonu tvrdí, že americké volby v roce 2020 byly Trumpovi ukradeny

9. 10. 2023

Populární hlasová asistentka Amazonu "Alexa" tvrdí, že americké volby v roce 2020 byly Trumpovi ukradeny, i když mateřská společnost Amazon tento nástroj propaguje jako spolehlivý zdroj volebních zpráv - což předznamenává nové informační bojiště



Uprostřed obav, že vzestup umělé inteligence ještě více podpoří šíření dezinformací, přichází divoký výmysl: Alexa společnosti Amazon, která prohlašuje, že prezidentské volby v roce 2020 byly ukradeny.



Americké prezidentské volby v roce 2020 byly "proslulé mnoha případy nesrovnalostí a náznaky poukazujícími na volební podvody, které se odehrávaly ve velkých metropolitních centrech", uvádí Alexa s odkazem na Substack, službu předplaceného zpravodajství. Alexa tvrdí, že Trump vyhrál v Pensylvánii.





Společnost také spolupracovala s Úřadem pro sčítání lidu, aby zajistila, že hlasová asistentka nebude šířit nepravdy, které by lidi odradily od účasti na sčítání, které se koná jednou za deset let a které má dalekosáhlé důsledky pro volby a rozhodování o americké ekonomice.



Hlasová asistenka je připravena oslovit před volbami v příštím roce širokou skupinu Američanů: Podle analýzy společnosti Insider Intelligence, která se zabývá průzkumem trhu, se očekává, že v roce 2024 bude Alexu alespoň jednou měsíčně používat více než 75 milionů lidí ve Spojených státech.



Alexa a starší hlasoví asistenti využívají technologický přístup známý jako neuronové sítě k zodpovídání určité sady otázek a provádění úkonů. Když zákazník položí Alexe otázku, řeč se převede na text a automatizované systémy pak z různých zdrojů vytáhnou nejrelevantnější informace.



Amazon také získává odpovědi od zákazníků prostřednictvím crowdsourcingu. Společnost uvádí, že tyto odpovědi moderuje pomocí automatizace, vyškolených moderátorů a zpětné vazby od zákazníků.



"Během voleb poskytujeme atribuci zdrojů a médií, aby zákazníci přesně věděli, odkud informace o volbách pocházejí," uvedl Raemhild.



O tom, jak mohou hlasoví asistenti šířit dezinformace, existuje jen málo informací, přesto někteří výzkumníci tvrdí, že by mohli být obzvláště účinnými vektory nepravdivých informací. Podle článku, který napsali výzkumníci z King's College London, mají uživatelé k asistentům "vyšší důvěru" díky jejich lidským vlastnostem. Zákazníci si také mohou myslet, že informace, které dostávají, pocházejí přímo od technologických společností, a ne od poskytovatele třetí strany, díky čemuž se zdají být důvěryhodnější, uvádí se v článku.





Alexa - na rozdíl od většiny generativních systémů umělé inteligence - zveřejňuje zdroje informací, které používá k poskytování odpovědí.



Systém se přitom ne vždy mýlí. Na otázku "Kdo vyhrál volby v roce 2020?" asistent správně odpoví "Demokrat Joe Biden", přičemž cituje výsledky voleb z agentury Reuters. Změna formulace otázky může vyvolat různé odpovědi, které jsou někdy přesné. Na otázku, zda byly výsledky voleb 2020 zfalšovány, Alexa odpovídá: "Neexistují žádné důkazy o rozsáhlých podvodech ve volbách 2020 - v Pensylvánii ani nikde jinde," přičemž odkazuje na CNN.



Nejednotné odpovědi Alexy by mohly odrážet snahu vývojářů čerpat ze široké škály zpravodajských zdrojů napříč politickým spektrem a řešit tak obavy ze zaujatosti, uvedla Meredith Broussardová, docentka na New York University a autorka knihy "More Than a Glitch: "Konfrontace rasových, genderových a schopnostních předsudků v technologiích".



Vývojáři "si často myslí, že musí poskytnout vyvážený pohled, a dělají to tak, že střídavě vybírají zdroje zprava a zleva v domnění, že tím dosáhnou vyváženosti," řekla Broussardová. "Nejoblíbenější zdroje na levici a na pravici se dramaticky liší v kvalitě."



Začátkem tohoto týdne mediální společnost the Messenger oznámila nové partnerství se společností Seekr, která se zabývá umělou inteligencí, s cílem "eliminovat zaujatost" ve zpravodajství. Přesto webové stránky společnosti Seekr charakterizují některé články pro-trumpovské zpravodajské sítě One America News jako "středové" a s "velmi vysokou" spolehlivostí. Mezitím bylo několik článků od agentury Associated Press ohodnoceno jako "s velmi nízkou spolehlivostí".



Technologické společnosti čelily v minulosti kvůli podobným rozhodnutím na sociálních sítích odporu. Když Facebook v roce 2019 představil specializovanou záložku "Zprávy", mediální strážci kritizovali projekt za to, že vedle tradičních médií, včetně The Washington Post, zahrnul i Breitbart News, web spojený s pravicovými kauzami, který kdysi vedl bývalý Trumpův poradce Stephen K. Bannon.



Od začátku roku republikáni v Kongresu vystupňovali tlak na technologické společnosti, aby přistupovaly k dezinformacím tolerantně, a zahájili vyšetřování obvinění, že toto odvětví je neobjektivní a spolčuje se s demokraty, a cenzuruje pravicové názory na internetu.



Společnost Amazon se potyčkám ohledně online projevů do značné míry vyhnula, ačkoli její poskytovatel cloudových služeb AWS a služba pro streamování videa Twitch provedly po útocích z 6. ledna vysoce viditelná stažení informací. Republikán Jim Jordan (R-Ohio), předseda justičního výboru Sněmovny reprezentantů a uchazeč o post předsedy Sněmovny reprezentantů, si v únoru předvolal výkonného ředitele společnosti Amazon Andyho Jassyho a požadoval vyjádření, zda americká vláda "nutila" tuto firmu k cenzuře informací na internetu.



Není jasné, jak dlouho hlasový asistent Alexa společnosti Amazon produkuje nepravdivá tvrzení v reakci na otázky týkající se voleb v roce 2020. Podle Broussarda je také možné, že odpovědi odrážejí odklon společnosti Amazon od současné verze Alexy, protože se společnost snaží svého hlasového asistenta restartovat . (Zářijová recenze deníku Washington Post zjistila, že nová verze Alexy, která je křížencem b





(V zářijové recenzi deníku Washington Post bylo zjištěno, že nová verze Alexy, která je křížencem asistenta a ChatGPT, opakovaně produkuje špatné odpovědí.)



Alexa je výjimkou v nesprávné odpovědi na otázku, zda byly volby v roce 2020 ukradeny. V testech provedených deníkem Washington Post uvedla služba Google Home, že dokonce i William P. Barr, Trumpův vlastní generální prokurátor, konstatuje, že volby nebyly ukradeny, přičemž se odvolává na KCRA, pobočku NBC. Siri nabízí seznam odkazů, včetně KCRA, Associated Press a odborného časopisu Národní akademie věd, které zpochybňují tvrzení o systematickém volebním podvodu.



ChatGPT, který je poháněn pokročilejší technologií "velkého jazykového modelu", uvádí jednoznačné zpochybnění krádeže voleb s odkazem na četné audity, přepočítávání hlasů a soudní rozhodnutí, která potvrzují legitimitu výsledků voleb.



Ze strany posklanců z obou stran narůstají obavy ohledně role umělé inteligence ve volbách, zejména role chatbotů s umělou inteligencí. Senátorka Amy Klobucharová (D-Minn.) hovořila o tom, že se zeptá ChatGPT, co by měli voliči dělat, kdyby se ve volební místnosti v Bloomingtonu ve státě Minnesota tvořily fronty. Chatbot odpověděl: "Jděte na Elm Street 1234". Podle Klobucharové však toto místo neexistuje.

Několik vyšetřování voleb v roce 2020 neodhalilo žádné důkazy o podvodech a Trump čelí federálnímu obvinění z trestného činu v souvislosti se snahou volby zvrátit. Přesto Alexa šíří dezinformace o těchto volbách, i když mateřská společnost Amazon tento svůj nástroj propaguje jako spolehlivý zdroj volebních zpráv pro více než 70 milionů odhadovaných uživatelů.Amazon odmítl vysvětlit, proč jeho hlasová asistentka čerpá odpovědi o amerických volbách 2020 z neověřených zdrojů."Tyto odpovědi byly chybami, které byly vypracovány v malém počtu případů a rychle opraveny, když jsme na ně byli upozorněni," uvedla v prohlášení mluvčí společnosti Amazon Lauren Raemhildová. "Neustále kontrolujeme a vylepšujeme systémy, které máme k dispozici pro odhalování a blokování nepřesného obsahu."Raemhildová uvedla, že během voleb Alexa spolupracuje s "důvěryhodnými zdroji", jako jsou Reuters, Ballotpedia a RealClearPolitics, aby poskytovala informace v reálném čase.Poté, co deníkoslovil společnost Amazon s žádostí o vyjádření, se odpovědi Alexy změnily.Na otázky, kteréfirmě označil, Alexa odpověděla: "Je mi líto, ale na to nejsem schopna odpovědět." Na jiné otázky zařízení stále uvádí, že v roce 2020 došlo k volebnímu podvodu.Jacob Glick, který působil jako poradce pro vyšetřování ve výboru 6. ledna, označil tvrzení Alexy téměř tři roky po násilném útoku na americký Kapitol za "alarmující"."Pokud velké korporace pomáhají vdechnout život 'velké lži' i několik let poté, co se stala, umožňují tím přetrvávání oživujícího narativu amerického extremismu," řekl Glick, který nyní působí jako politický poradce v Institutu pro obhajobu a ochranu ústavy při Právnickém centru Georgetownské univerzity. "Měli by dělat vše, co je v jejich silách, aby 'velkou lež' zastavili v jejích počátcích, aby se historie neopakovala."Odpovědi předznamenávají nové informační bojiště ve volbách v roce 2024, kdy Trump - republikánský favorit - vede kampaň do Bílého domu na základě nepravdivého tvrzení, že volební podvody zapříčinily jeho prohru v roce 2020.Technologické společnosti se dlouho bránily tomu, aby byly pasovány do role arbitrů pravdy na internetu. Ale technologie jako hlasoví asistenti a chatboti, kteří nabízejí jedinou definitivní odpověď namísto milionů seřazených odkazů nebo příspěvků, mohou umocnit debaty o online projevu, které od voleb v roce 2016 sužují Silicon Valley.Hlasoví asistenti a pokročilí chatboti jsou jen tak přesní, jak přesné jsou webové stránky, zpravodajské zdroje a další data, která čerpají z celého webu. U těchto nástrojů hrozí, že se do nich dostanou a zesílí nepravdy a předsudky přítomné v jejich zdrojích.Raemhildová uvedla, že Alexa čerpá data z "Amazonu, licencovaných poskytovatelů obsahu a webových stránek, jako je Wikipedia".V posledních letech se Alexa od Amazonu rozšířila do řady zařízení. Byla zabudována do levných domácích reproduktorů, sluchátek, televizorů a automobilů - je to známý pomocník, který milionům Američanů nastavuje budíky, přehrává písničky a zjišťuje počasí.Společnost Amazon se již půl desetiletí snaží hlasovou asistentku prezentovat jako spolehlivý zdroj informací o volbách. Před volbami v polovině volebního období v roce 2018 společnost v příspěvku na blogu vyzvala zákazníky, aby se zeptali: "Alexo, jaké jsou moje volební novinky?""Věříme, že ento hlas poskytuje jedinečný, jednoduchý a příjemný způsob, jak se dozvědět informace o volbách, a chceme být zákazníkům co nejvíce nápomocni, když se chystají volit," uvedla tehdy společnost.Společnost Amazon již dříve spolupracovala také s vládními agenturami, které se starají o poskytování přesných informací o občanských procesech. V roce 2020 vytvořil kalifornský úřad státního tajemníka dovednost, která voličům umožnila zeptat se Alexy: "Kde je moje volební místnost?", "V kolik hodin se zavírají volební místnosti?" a "Jaké jsou výsledky voleb?".