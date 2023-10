Neexistují žádná pravidla

11. 10. 2023

"Světový řád založený na pravidlech" je systém norem a hodnot, které popisují, jak by svět měl fungovat, ne jak skutečně funguje. Tento aspirační řád má kořeny v idealistických dozvucích 2. světové války, kdy byl přepsán do řady dokumentů: Mimo jiné do Charty Organizace spojených národů, Všeobecné deklarace lidských práv, Úmluvy OSN o genocidě a Ženevských úmluv o válečném právu.

Během více než sedmi desetiletí, která uplynula od jejich napsání, byly tyto dokumenty často ignorovány. Úmluva OSN o genocidě genocidě ve Rwandě nezabránila. Ženevské úmluvy nezastavily Vietnamce v mučení amerických válečných zajatců, nebránily Američanům v Abu Ghraib mučit irácké válečné zajatce a dnes nebrání Rusům mučit ukrajinské válečné zajatce. Mezi signatáře Všeobecné deklarace lidských práv patří známí porušovatelé lidských práv, mezi nimi Čína, Kuba, Írán a Venezuela. Komise OSN pro lidská práva se už dávno proměnila v parodii.

Nicméně tyto dokumenty ovlivnily skutečné chování v reálném světě. Sovětští disidenti uváděli svou vládu do rozpaků poukazováním na lidskoprávní jazyk ve smlouvách, které Kreml podepsal a nerespektoval. Dokonce i při vedení brutálních nebo koloniálních válek se země, které podepsaly smlouvy o válečném právu, buď snažily dodržovat tyto smlouvy – například se vyhýbaly civilním obětem – nebo alespoň cítily výčitky svědomí, když tak neučinily. Američané, kteří týrali irácké válečné zajatce, byli postaveni před vojenský soud a odsouzeni k trestu odnětí svobody ve vojenských věznicích. Britové se stále trápí minulým chováním svých vojáků v Severním Irsku a Francouzi svým chováním v Alžírsku.

Ruská invaze na Ukrajinu a překvapivý útok Hamásu na izraelské civilisty jsou do očí bijícím odmítnutím tohoto světového řádu založeného na pravidlech a ohlašují něco nového. Oba agresoři nasadili sofistikovanou, militarizovanou moderní formu terorismu a vůbec se za to neomlouvají ani nestydí. Teroristé z definice nevedou konvenční války a nedodržují válečné zákony. Místo toho záměrně vytvářejí strach a chaos mezi civilním obyvatelstvem. Ačkoli teroristická taktika je obvykle spojována s malými revolučními hnutími nebo tajnými skupinami, terorismus je nyní jednoduše součástí způsobu, jakým Rusko vede války. Ačkoliv je Rusko suverénním státem a stálým členem Rady bezpečnosti OSN, začalo v roce 2015 záměrně zasahovat civilní cíle v Sýrii, včetně elektráren, vodních elektráren a především nemocnic a zdravotnických zařízení, z nichž 25 bylo zasaženo během jediného měsíce v roce 2019. Tyto útoky byly nepochybně válečnými zločiny a ti, kteří si vybrali cíle, věděli, že to byly válečné zločiny. Některé nemocnice sdílely své souřadnice s OSN, aby se vyhnuly zasažení. Místo toho ruské a syrské vládní síly mohly tyto informace použít k jejich nalezení.

Na Ukrajině Rusko opět použilo dělostřelectvo, střely s plochou dráhou letu a bezpilotní letouny, včetně íránských, aby zasáhlo ještě širší škálu civilních cílů: Domy, bytové domy, kostely, restaurace, přístavy, obilná sila. Jen minulý týden ruské rakety zasáhly obchod a kavárnu v malé vesnici Horza a zabily více než 50 lidí. Tento druh úderu neměl žádné konvenční vojenské ospravedlnění. Jde o to vyvolat bolest, způsobit smrt civilistů a zasít rozvrat – nic jiného. Ruští propagandisté chválí destrukci a volají po dalších: "Měli bychom počkat na správný okamžik a způsobit migrační krizi v Evropě novým přílivem Ukrajinců," řekl jeden z nich v televizní talk show.

Hamás není suverénní stát, ale má plnou podporu Íránu, suverénního státu, a financování z Kataru, suverénního státu. Od roku 2006 je Hamás také de facto vládnoucí stranou v Gaze, samosprávném území od izraelského stažení v roce 2005. Hamás se nicméně nepovažuje za součást nějakého řádu. V sobotu Hamás zahájil to, co se zdá být dobře naplánovaným, dobře organizovaným útokem, jehož cílem bylo šířit civilní teror a vytvářet chaos. Hamás nasadil rakety a bezpilotní letouny, včetně bezpilotních letounů kamikaze, které se nyní používají v Rusku a na Ukrajině, stejně jako týmy mužů se zbraněmi. Ačkoli zasáhli několik vojenských základen, zavraždili také více než 200 lidí na hudebním festivalu, pronásledovali děti a staré lidi a v některých městech chodili od domu k domu a hledali lidi k vraždění. Unesli mladé ženy, bili je do bezvědomí a odvlekli je přes hranice, což je válečný zločin, který je starý jako Homérova Ilias.

Teroristé z Hamásu nevěnovali pozornost žádným moderním válečným zákonům ani normám jakéhokoli druhu: Stejně jako Rusové, Hamás a jeho íránští podporovatelé (kteří jsou také ruskými spojenci) řídí nihilistické režimy, jejichž cílem je zničit vše, co zbylo ze světového řádu založeného na pravidlech, a na jeho místo dosadit anarchii. Neskrývali své válečné zločiny. Místo toho je natáčeli a videa šířili po internetu. Jejich cílem nebylo získat území nebo se utkat s armádou, ale spíše vytvořit bídu a hněv. V tom uspěli – a nejen v Izraeli. Hamás musel očekávat masivní odvetu v Gaze a tato odveta skutečně začala. V důsledku toho se nyní stovky, ne-li tisíce palestinských civilistů stanou také oběťmi.

Abychom vysvětlili, proč jeden stálý člen Rady bezpečnosti OSN a jeden kvazistát přijali tento druh chování, je nejlepší začít s povahou jejich vlastních totalitních režimů. Ale je tu spousta dalších vin, protože řád založený na pravidlech, který byl vždy dost chatrný, ve skutečnosti umírá už dlouho. Autokracie v čele s Čínou se už léta snaží podkopat nebo odstranit z mezinárodních fór jazyk lidských práv a vlády zákona a nahradit je jazykem "suverenity". Ne že by to byla jen otázka jazyka: Číňané páchají zvěrstva proti své ujgurské menšině už léta, zatím beztrestně, a otevřeně provedli úspěšný útok na práva obyvatel Hongkongu. Oni i další se také oddávají záměrně provokativnímu chování, jehož cílem je zesměšnit vládu zákona za jejich hranicemi. Bělorusku prošlo, když donutilo irské letadlo přistát v Minsku a pak uneslo jednoho ze svých občanů, který byl na palubě. Rusko organizovalo vraždy svých občanů v Londýně, Washingtonu a Berlíně.

Velkou část viny nesou také demokracie v čele se Spojenými státy, ať už za to, že odmítají vynucovat cokoli, co by připomínalo pořádek, když mohou, nebo za porušování samotných pravidel. Bush toleroval výslechy, černé věznice a mučení během války proti terorismu. Barack Obama obvinil Syřany z použití chemických zbraní a pak neudělal nic, aby je zastavil. Donald Trump sešel z cesty, když omilostnil americké válečné zločince a nadále obhajuje mimosoudní vraždy, mimo jiné naznačuje, že bývalý předseda sboru náčelníků štábů si zaslouží být popraven. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu si v izraelské politice vydobyl i ty nejextrémnější hlasy, včetně politických osobností, které se výslovně snaží podkopat nezávislé izraelské soudnictví a izraelský právní řád, a stran, jejichž členové otevřeně obhajují masové vyhánění Arabů ze země. Jeden člen jeho vlastní strany, Likud, zopakoval stejnou výzvu v neděli.

Poukazováním na to nebo konstatováním, že Izraelci také beztrestně zabíjeli palestinské civilisty a nyní tak učiní znovu, neomlouvám to, co se stalo v sobotu, jen popisuji příspěvek Izraele ke zhoršení všech zbývajících norem. Přidejte k tomu Organizaci spojených národů, která se nyní zdá být naprogramována tak, aby jmenovala slabé vůdce, a Evropskou unii, která stále nemá jasnou bezpečnostní politiku, a začnete vidět širší obrázek: Směřujeme do éry, kdy neexistuje žádný řád, založený na pravidlech, ani jiný, nic.

Během své existence byly ctižádostivý světový řád založený na pravidlech a mezinárodní společenství, které ho podporovalo, často zesměšňovány, a právem. Krokodýlí slzy státníků, kteří vyjádřili "hluboké znepokojení", když byla porušena jejich nevynucená pravidla, byly často nesnesitelné. Jejich pokrytectví, když se vyjadřovali ke vzdáleným konfliktům, bylo netolerovatelné. V sobotu náměstek ruského ministra obrany parodoval tento druh rozhovorů, když volal po "míru" mezi Izraelem a Hamásem založeném na "uznaných dohodách", jako by Rusko přijalo jakékoli "uznané dohody" jako základ pro "mír" na Ukrajině.

Ale stejně jako zastaralý Pax Americana, který doprovázel světový řád založený na pravidlech – očekávání, že USA budou hrát nějakou roli při řešení každého konfliktu – můžeme odepsat i Ženevské úmluvy, až budou pryč. Otevřená brutalita se v mezinárodních konfliktech opět stala oslavovanou a může uplynout dlouhá doba, než ji nahradí cokoli jiného.

