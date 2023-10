Skupina evropských socialistů pozastavila členství slovenských stran Smer a Hlas

13. 10. 2023 / Robert Anderson

Skupina evropských socialistů (PES), zastřešující evropské socialistické strany, pozastavila členství jak nastupujícímu slovenskému premiérovi Robertu Ficovi (Smer-SD), tak jeho koaličnímu partnerovi Hlas-SD Petera Pellegriniho poté, co vytvořili novou vládu s krajně pravicovou Slovenskou nacionalistickou stranou (SNS). Skupina evropských socialistů (PES), zastřešující evropské socialistické strany, pozastavila členství jak nastupujícímu slovenskému premiérovi Robertu Ficovi (Smer-SD), tak jeho koaličnímu partnerovi Hlas-SD Petera Pellegriniho poté, co vytvořili novou vládu s krajně pravicovou Slovenskou nacionalistickou stranou (SNS).





"K tomuto kroku jsme přistoupili v návaznosti na jasný odklon od hodnot rodiny PES, který projevil lídr Smeru-SD Robert Fico," uvedlo předsednictvo PES v prohlášení po jednání 12. října. "A navíc v důsledku obav, které se objevily po oznámení vládní koalice mezi Smerem-SD, Hlasem-SD a radikálně pravicovou stranou."



Krok skupiny PES znamená, že slovenské vládní strany budou vyloučeny ze setkání socialistických lídrů před jednáním EU, což sníží vliv Slovenska v Bruselu.



Skupina PES - která již jednou v roce 2006 pozastavila členství Směru-SD za to, že vytvořil vládu s protiimigrační SNS - dala stranu na jaře pod dohled. Šéf PES, bývalý švédský premiér Stefan Lofven, také před parlamentními volbami minulý měsíc veřejně varoval Fica, že Smeru-SD hrozí pozastavení členství kvůli jeho postoji k podpoře Ukrajiny při její obraně před ruskou agresí.



Fico, který brzy zahájí svou čtvrtou vládu, rovněž požadoval tzv. mírové rozhovory mezi Kyjevem a Moskvou, postavil se proti sankcím vůči Rusku a kritizoval Ukrajinu, když tvrdil, že válku začali "ukrajinští fašisté".



Od voleb Fico tuto rétoriku zdvojnásobil a tvrdí, že "v řadách ukrajinské armády jsou fašisté... Musíme se postavit fašismu a nacismu ve všech jeho projevech".



Vede také agresivní kampaň proti uprchlíkům, sdílel platformy s antisemity a je otevřeným obdivovatelem maďarského radikálně pravicového siláka Viktora Orbána.



Stejně jako Orbán Fico dokonce prohlásil, že americko-maďarský filantrop George Soros proti němu připravuje spiknutí, což je typický pravicový tropus, a také se snažil rozdmýchat kulturní válku v této většinově katolické zemi.



O své vlastní straně prohlásil: "Smer je levicová, sociálnědemokratická strana, používáme výraz, že jsme venkovského typu, přízemnější, nejsme bruselští homosexuálové".



Po volbách Fico ve videu bojovně reagoval na varování skupiny PES. Řekl, že jde o "vydírání", je "nedemokratické" a "autoritářské", a vyzdvihl svůj (vzácný) úspěch levicového lídra ve střední Evropě.



"To je opravdu krásné, demokratické. Buď řekneme, co chtějí USA, nebo nás vyženou. Předseda PES se svědomitě drží filozofie, že kdo je pro mír, je válečný štváč, a kdo je pro válku a zabíjení, je mírový aktivista... Není správné vydírat suverénního politika."



"Pokud má být naše vyloučení cenou za to, že na Slovensku prosazujeme skutečný levicový program a vyjadřujeme suverénní názory, jsme připraveni za to zaplatit," řekl Fico.



Za vstup do vlády se SNS byla potrestána i strana Hlas Petera Pellegriniho. Bývalý premiér Pellegrini se se Smerem rozešel po volbách v roce 2020. Po těchto volbách odmítl možnost stát se znovu premiérem jako šéf široké protificovské vlády.



PES se stala terčem kritiky za pokrytectví ze strany konkurenčního středopravicového uskupení, Evropské lidové strany (EPP), protože ji PES v minulosti často obviňovala z pomalosti při postupu k vyloučení Orbánova Fideszu až v roce 2021 (Orbán odstoupil těsně před formálním vyloučením).



"Kdykoli posloucháme Fica, zní to jako Orbán," řekl Manfred Weber, lídr EPP, a vyzdvihl Ficův postoj k Rusku a k menšinám. "Ptám se na objasňovací proces ze strany socialistů, co teď dělají se svým vlastním rodinným příslušníkem?" dodal.





Fico má se skupinou PES dlouhodobě problematické vztahy. Tvrdil, že socialisté by se měli zabývat obavami, které podněcují populismus, a převzít některé taktiky svých nepřátel, jako jsou jednoduchá sdělení a drsný a pohotový jazyk. Je přesvědčen, že artikulováním přesvědčení a obav chudších Slováků se mu podařilo stát se dominantní politickou osobností v zemi, která nikdy předtím ve svobodných volbách nezvolila levicovou vládu.



