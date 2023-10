- Konflikt mezi Izraelem a Palestinci: Britský konzervativní poslanec varuje britskou vládu, že její činitelé mohou být osobně trestně stíháni za podporu izraelských válečných zločinů v Gaze

14. 10. 2023

čas čtení 7 minut



- Britský konzervativní poslanec oznámil své vládě, že hodlá zahájit soudní řízení včetně podání žaloby k mezinárodnímu trestnímu soudu za spoluúčast britské vlády na izraelských válečných zločinech v Gaze



Crispin Blunt, poslanec za Redhill Surrey a bývalý předseda parlamentního výboru pro zahraniční věci, napsal britskému konzervativnímu ministru zahraničí Jamesi Cleverlymu a premiéru Rishimu Sunakovi.



Ačkoli jsou Bluntovy propalestinské názory dobře známy, je to od konzervativního poslance mimořádný krok, když obviňuje vedoucí představitele vlastní strany z možné spoluviny na válečných zločinech.



Dopis neobsahuje žádnou zmínku o útocích Hamásu, které vedly k usmrcení více než 1 000 Izraelců.



Dopis napsal ve spolupráci s Mezinárodním centrem pro spravedlnost pro Palestince.



V dopise píše: "Vzhledem ke katastrofální situaci, která v současné době vznikla v Gaze, a jasným důkazům, že se Izrael dopustil válečných zločinů a je na pokraji spáchání masových krutých zločinů v Gaze, je tento dopis poskytován vládě Spojeného království s cílem zdůraznit, že podle mezinárodního trestního práva a jeho judikatury týkající se individuální trestní odpovědnosti může být podpora poskytovaná pachatelům mezinárodních zločinů vyšetřována a stíhána Mezinárodním trestním soudem."



V dopise napsaném společně se spoluředitelem ICJP Tayabem Alim se uvádí, že upozorňuje vládní představitele, že porušují zákon, pokud poskytují podporu akcím izraelské vlády za okolností, kdy hrozí válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Dodává, že takoví úředníci pravděpodobně ponesou individuální trestní odpovědnost a mohou být stíháni u Mezinárodního trestního soudu, vnitrostátních soudů nebo jiných tribunálů.



Uvádí, že útoky v Gaze nejsou v souladu s požadavkem mezinárodního práva na přiměřenost a rozlišování, což vedlo k tomu, že jsou bez rozdílu zabíjeny a zraňovány děti "Celé obytné bloky byly srovnány se zemí a všichni uvnitř zahynuli. Zprávy dokládají zabíjení celých rodin; zabíjeni jsou všichni členové rodiny - od všech generací, od mladých po staré. Od 7. října bylo zabito již více než 500 dětí - v průběhu pouhých 6 dnů. Dodává, že podle Ženevské úmluvy je třeba mít na paměti, že zákaz kolektivních trestů je absolutní."



Blunt již sdělil své straně, že v příštích volbách odstoupí.





- OSN odhaduje, že ze severu Gazy uprchly desítky tisíc lidí





Humanitární úřad OSN OCHA v noci na dnešek uvedl, že se desítky tisíc obyvatel Gazy evakuovaly na jih po varování Izraele, aby "odešly". Před příkazem k evakuaci přišlo o byt více než 400 000 Palestinců, uvedla OCHA. Izraelská armáda vyzvala asi 1,1 milionu lidí v severní části Gazy, aby odešli před očekávanou pozemní invazí. Hamas vyzval lidi, aby zůstali na místě a izraelskému vojenskému rozkazu se vzepřeli.





Generální tajemník OSN António Guterres prohlásil, že příkaz je "extrémně nebezpečný - a v některých případech prostě není možný".

- Do Egypta dorazily zdravotnické potřeby Světové zdravotnické organizace



Tedros Adhanom Ghebreyesus, generální ředitel Světové zdravotnické organizace, dnes ráno uvedl, že letadlo se zdravotnickými zásobami přistálo v egyptském Al Aríši, poblíž přechodu Rafáh do Gazy.



Jsme připraveni zásoby rozmístit, jakmile bude zajištěn humanitární přístup přes přechod. Nadále vyzýváme Izrael, aby přehodnotil rozhodnutí o evakuaci 1,1 milionu lidí. Byla by to lidská tragédie.



- Humanitární úřad OSN odhaduje, že desítky tisíc lidí v Gaze nyní opustily své domovy a přesunuly se na jih poté, co Izrael vydal varování před evakuací před obávanou pozemní invazí. Izraelská armáda řekla asi 1,1 milionu lidí v severní Gaze, aby oblast opustili, a podle OSN stanovila 24hodinovou lhůtu pro tuto evakuaci počátkem pátku. Více než 400 000 Palestinců bylo vnitřně vysídleno již před vydáním příkazu k evakuaci.



- Izraelská armáda v sobotu ráno uvedla, že potvrdila, že Hamás drží v zajetí více než 120 civilistů. Podle zpráv médií izraelská armáda nalezla těla několika pohřešovaných Izraelců poté, co její jednotky vstoupily do pásma Gazy. Vojáci také našli předměty, které by mohly vést k dalším pohřešovaným Izraelcům, uvádějí zprávy.





- Izraelská armáda v sobotu brzy ráno uvedla, že zasáhla cíl Hizballáhu v jižním Libanonu v reakci na "proniknutí neidentifikovaných vzdušných objektů do Izraele" a palbu na izraelský dron.Později uvedla, že dron zabil několik bojovníků, kteří se pokusili proniknout z Libanonu.



- Generální tajemník OSN António Guterres varoval, že situace v Gaze dosáhla "nového nebezpečného dna", a vyzval k okamžitému zpřístupnění humanitární pomoci, aby se k potřebným dostaly pohonné hmoty, potraviny a voda. "I války mají svá pravidla," řekl Guterres novinářům. Rada bezpečnosti OSN jednala o krizi na pátečním zasedání za zavřenými dveřmi.



- Podle pátečních údajů ministerstva zdravotnictví Gazy bylo v Gaze izraelskými údery zabito nejméně 1 900 Palestinců, z toho 614 dětí a 370 žen. Na Západním břehu Jordánu bylo v průběhu dne zastřeleno nejméně 16 Palestinců, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví.



- Izraelské nálety na konvoje prchající z města Gazy zabily 70 lidí, většinou žen a dětí, uvedla tisková kancelář Hamásu. Hamás uvedl, že auta byla zasažena na třech místech, když v pátek mířila z města Gazy na jih.



- Americký prezident Joe Biden uvedl, že hovořil s rodinami Američanů zadržovaných Hamásem v Gaze a že "prožívají muka", když neznají osud svých blízkých. Pro televizní stanici CBS řekl: "Děláme vše, co je v našich silách, abychom je našli... pracujeme na tom jako o život."





- Desetitisíce protestujících se shromáždily po celém Blízkém východě a v některých částech Asie, Evropy a USA na podporu Palestinců a odsoudily Izrael, který zintenzivnil své údery na Gazu. Židovské komunity v USA, Francii a dalších zemích v pátek rovněž uspořádaly shromáždění na znamení solidarity s Izraelem. Některé vlády posílily bezpečnostní opatření u synagog a židovských škol v obavě, že by protesty mohly vést k násilí.



- Jeden novinář byl zabit a šest dalších zraněno poté, co izraelský granát dopadl na shromáždění mezinárodních novinářů, kteří v pátek pokrývali střety na hranicích v jižním Libanonu. Agentura Reuters potvrdila, že byl zabit její kameraman Issam Abdallah. Mezitím BBC uvedla, že její novináři byli napadeni a drženi pod hrozbou použití zbraně poté, co je v Tel Avivu zastavila izraelská policie.







Zdroj v angličtině ZDE

