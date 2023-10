Autor myšlenky udeřit na NATO jadernými zbraněmi Karaganov: "Prezident mi naslouchá"

13. 10. 2023

čas čtení 1 minuta

Sergej Karaganov rovná se grandiózní skandál. Grandiózní skandál rovná se Sergej Karaganov. Čestný předseda prezídia Rady pro zahraniční a obrannou politiku je součástí ruské elity, osobou, kterou prezident Ruské federace může veřejně oslovovat jednoduše křestním jménem - "Serjoža" - a která pravidelně sedí vedle Lavrova na slavnostních akcích. A je to také muž, který nedávno vyzval k přemýšlení o nemyslitelném: Možnosti, že Rusko zahájí jaderné údery na země NATO, píše Michail Rostovskij.

Když jsem viděl Sergeje Karaganova na Valdajském fóru, přirozeně jsem nemohl odolat pokušení požádat ho, aby mi vysvětlil svůj postoj. A i když se to může zdát divné, měli jsme docela inteligentní rozhovor.

Spočítal jste si nějak: kolik lidí zemře, pokud nedej bože Rusko bude muset udeřit na některé východoevropské země v duchu vašeho návrhu?

"Myslím, že je to nejextrémnější scénář. Bůh chraň, aby to bylo realizováno! Je to hrozná morální volba, je to hřích! Jaderné zbraně by měly být použity jako poslední možnost, aby se zabránilo opravdu velké válce.

A na obzoru je opravdu velká termonukleární válka – nejen a ani ne tak kvůli situaci na Ukrajině. Existují mnohem hlubší důvody.

Teď si promluvme o tom, co píšu. Domnívám se, že teoreticky bychom museli přinejmenším pohrozit jadernými údery na několik zemí v Evropě, a ne nutně na východě.

A o jakých zemích je řeč?

V jednom ze svých článků jsem napsal, že pokud v Bílém domě ve Washingtonu není šílenec, který nenávidí Spojené státy, pak Američané nikdy nepomstí Frankfurt, Poznaň nebo Bukurešť, zatímco by ohrozili New York, Boston nebo Philadelphii.

Celý text v ruštině: ZDE

