Fico dosáhl rychlé dohody o populistické slovenské koalici

13. 10. 2023 / Albín Sybera

Tři jezdci? Peter Pellegrini, Robert Fico a Andrej Danko (zleva doprava). / bne IntelliNews





Opoziční lídr Robert Fico, šéf slovenské populistické levicové strany Smer, se po předčasných parlamentních volbách před dvěma týdny rychle dohodl na vytvoření čtvrté vlády, která bude mít široce levicový a nacionalistický charakter a zaváže se ukončit vojenskou pomoc Ukrajině.



Opoziční lídr Robert Fico, šéf slovenské populistické levicové strany Smer, se po předčasných parlamentních volbách před dvěma týdny rychle dohodl na vytvoření čtvrté vlády, která bude mít široce levicový a nacionalistický charakter a zaváže se ukončit vojenskou pomoc Ukrajině.

Fico 11. října oznámil podpis memoranda se svými budoucími koaličními partnery, odštěpeneckou stranou Smeru Hlas vedenou Robertem Pellegrinim a ultranacionalistickou SNS Andreje Danka.





Nastupující slovenská vláda vzbudila mezinárodní pozornost kvůli Ficově kampani proti vojenské pomoci Ukrajině a jeho odporu k dalším sankcím vůči Rusku. Existují také obavy, že by se mohl pokusit vyprázdnit slovenskou demokracii podobně jako maďarský radikálně pravicový populistický vůdce Viktor Orbán, ačkoli Pellegrini slíbil, že zabrání tomu, aby se země stala další "černou dírou" v Evropě.



Tři lídři oznámili memorandum na tiskové konferenci ve středu 11. října poté, co Pellegrini o den dříve ukázal na Smer a SNS jako na své budoucí koaliční partnery.



"Jestli [jedeme] do pekla, tak na bílém koni," řekl Fico v reakci na své kritiky a udeřil na ty, kteří varovali před riziky pro demokracii v zemi za jeho vlády.



Hlas skončil v předčasných volbách 30. září na třetím místě, čímž se tato strana stala tvůrcem případného povolebního uspořádání, ale na tiskové konferenci se zdálo, že Fico opět vládne.



Podle memoranda by měl Smer získat šest ministerstev a post premiéra, Hlas sedm ministerstev a SNS tři.



Podle liberálního internetového deníku Aktuality.sk by mezi klíčová portfolia, která by měla připadnout Smeru, patřily finance, zahraničí, obrana a spravedlnost, klíčové posty Hlasu by měly být hospodářství, vnitro, zdravotnictví a školství. SNS by měla zůstat kultura, životní prostředí a nové portfolio zaměřené na cestovní ruch.



Na tiskové konferenci Fico opět zaútočil na policii za to, že údajně nezvládá zvýšený migrační tok z Maďarska, a prohlásil, že "odmítáme genderovou ideologii" a "chceme se vrátit ke "zdravému uvažování".



Všeobecně se očekává, že slovenský expremiér, který si v posledních letech osvojil kremelské řeči, zasáhne do probíhajícího trestního vyšetřování zahájeného v souvislosti s érou vlády strany Smer v roce 2010, do něhož je zapleteno několik funkcionářů a členů jeho strany.



Tři lídři pronesli řadu nacionalistických apelů, přičemž Danko uvedl, že "to, co nás spojuje, je křesťanská nacionalistická politika" a potřeba "řešit problémy lidí, kteří zde žijí" na Slovensku.



Danko také řekl, že nás "čeká společný boj s migrací", a při pohledu na sál plný novinářů uvedl, že "je důležité, aby se politici a média naučili respektovat výsledky voleb".



Pellegrini prohlásil, že nová vláda přinese "klid na Slovensku" po politických turbulencích, a dodal, že "Slovensko potřebuje novou vládu co nejdříve".



Všichni tři lídři se zdáli být přesvědčeni, že jejich koalice vydrží. Pellegrini i Danko ukázali na Fica jako na budoucího premiéra a vyzvali prezidentku Zuzanu Čaputovou ke spolupráci na rychlém sestavení nové vlády.



Fico dal najevo, že se chce zúčastnit summitu EU 26. října jako premiér.





Fico, který odpovídal na otázky médií poukazující na ekonomické problémy země, uvedl, že bude usilovat o konsolidaci veřejných financí, ale zdůraznil, že "nebudeme muset snižovat dosažené sociální standardy" na Slovensku.







