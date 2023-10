Civilisté v Gaze se snaží prchat. Den sedmý

14. 10. 2023

čas čtení 7 minut



Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: Zmatek a trauma z téměř týdenního nepřetržitého bombardování. Nyní na severu Gazy panuje panika a zmatek poté, co Izrael vydal rozkaz obyvatelům severní Gazy k přesunu na jih před očekávanou pozemní ofenzívou.

Více než polovina obyvatel Gazy žije v oblasti severně od řeky Gazy. Ta byla vyzvána k evakuaci. Izrael pásmo uzavřel a opakovaně provádí letecké údery. To si vynutilo zastavení provozu jižního východu do Egypta, takzvaného přechodu Rafáh.

Nejméně 423 000 obyvatel Gazy již bylo vysídleno v důsledku těchto náletů, které podle ministerstva zdravotnictví nyní zabily asi 1800 Palestinců, z toho mnoho dětí. Hamás, který je Velkou Británií označen za teroristickou skupinu, uvádí, že leteckými údery už bylo zabito třináct jeho rukojmích.

Počet lidí zabitých v Izraeli od soboty, kdy Hamás zahájil svůj brutální útok, je 1300, většina z nich jsou také civilisté. Skupina pokračuje v ostřelování jižního Izraele raketami. Další byly vypáleny na severní Izrael a na Západním břehu Jordánu izraelské síly zabily 9 Palestinců poté, co vypukly střety při pochodu lidí na znamení solidarity s Gazou, od soboty zde bylo zabito 44 lidí. To je podle palestinské samosprávy, náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien má nejnovější vývoj a varování. Jeho reportáž je znepokojující. Počet lidí zabitých v Izraeli od soboty, kdy Hamás zahájil svůj brutální útok, je 1300, většina z nich jsou také civilisté. Skupina pokračuje v ostřelování jižního Izraele raketami. Další byly vypáleny na severní Izrael a na Západním břehu Jordánu izraelské síly zabily 9 Palestinců poté, co vypukly střety při pochodu lidí na znamení solidarity s Gazou, od soboty zde bylo zabito 44 lidí. To je podle palestinské samosprávy, náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien má nejnovější vývoj a varování. Jeho reportáž je znepokojující.

Reportér: Krátký, neskutečný oddech od řevu leteckých úderů na obloze nad Gazou dnes. Izraelská armáda shodila nad severem pásma tisíce letáků. Mrazivé oznámení pro veřejnost obyvatelům Gazy znělo takto.





"Teroristické organizace zahájily válku proti Státu Izrael. Město Gaza se změnilo v bojiště. Musíte okamžitě opustit své domovy a vydat se na jih od Vádí Gaza. V zájmu své bezpečnosti se do svých domovů nevracejte až do dalšího oznámení Izraelských obranných sil. Opusťte všechny veřejné a známé úkryty ve městě Gaza."





A s tím lidé popadli, co mohli, jako Abú Abdulláh a jeho synové. Co se to děje? Ptali se ho. Vyhoštění, vykřikne. Z nebe padají letáky, které nás vyzývají k odchodu. To je všechno. Takže odcházíme.





"Stalo se to našim dědečkům," říká tento muž, "teď se to děje nám".





Děje se to znovu, vyhánění.





V pátek ráno admirál izraelské armády přiznal, že je obtížné, aby takové množství lidí uteklo během jediného dne. Řekl také, že Hamás postavil zátarasy, které lidem brání v odchodu. Bylo nám řečeno o policejních kontrolních stanovištích v oblasti, ale neviděli jsme vizuální důkazy o tom, že by Hamás fyzicky vracel lidi zpět.





Celý den se snažíme kontaktovat lidi na severu Gazy. Je obtížné se s nimi spojit, protože internet nefunguje. Nakonec jsme se telefonicky spojili s Musabem Abu Tohou. Je to známý autor, který sám žije v evakuační zóně, a jeho žena a děti spolu s dalšími čtyřmi rodinami včera opustily svůj domov.





Ubytování však našel až o několik kilometrů jižněji v domě příbuzných v táboře Jabalia ve městě Gaza.





Pět rodin nyní žije v bytě se dvěma ložnicemi. Přijeli včera v 16:00, o 4 hodiny později se stalo toto.

"

Velmi dobrý dům. To je prostě velmi, velmi, velmi blízko nás. Je to jen 5 metrů od místa, kde právě teď jsme. Útok. Dvacet lidí z jedné rodiny. Měl jsem možnost opustit dům, když jsem slyšel křik lidí, víte, zraněných lidí na ulici. Viděl jsem to na vlastní oči. Matka s dcerou visely z podlahy nahoře. Nebyly tam žádné zdi. Chystaly se spadnout."





Izraelská armáda dnes uvedla, že již provedla v Gaze lokální nálety, ale příkaz k odchodu lidí je pravděpodobnou předehrou k totální pozemní ofenzívě, pouličním bojům mezi bojovníky Hamásu a IDF, přičemž civilisté nebudou moci nebo ochotni odejít doprostřed. Podle OSN bude mít dnešní příkaz k evakuaci zničující humanitární důsledky:





"Organizace spojených národů považuje za nemožné, aby se takový krok uskutečnil bez ničivých humanitárních následků. OSN důrazně apeluje na to, aby byl jakýkoli takový příkaz zrušen a zabránilo se tak tomu, co by mohlo již tak tragickou situaci změnit v katastrofální."





Podle ministerstva zdravotnictví Gazy se počet mrtvých od začátku bombardování blíží dvěma tisícům. Pokud patříte mezi ty, kteří nemohli včas odejít, modlíte se nyní, aby hodiny přestaly tikat.





Moderátor: Slyšeli jsme, že pěchota a tankové jednotky se zúčastnily náletů na Gazu. Je tu s námi náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani. Za druhé, rád vás vidím tady v Jeruzalémě.







Reportér: Právě se objevují informace o tom, co izraelská armáda označuje za sérii lokálních výprav vojáků a tanků do pásma Gazy, jejichž cílem je pomoci najít rukojmí. Více než 100 izraelských rukojmích, které Hamás unesl do Pásma Gazy, takže se nezdá, že by to byl nutně začátek nebo úplný začátek této pozemní ofenzívy, i když ta by se klidně mohla blížit, protože jsme slyšeli ten velmi kontroverzní, hodně kritizovaný rozkaz Izraelců, aby se všichni na severu Pásma Gazy evakuovali dolů na jih. Takže se zdá, že se to chystá, ale když se vrátíme k té otázce izraelských rukojmích, o které víme, že je pro ně skutečnou prioritou, tak jsme právě v posledních minutách viděli, že Hamás zveřejnil video, na kterém vidíte jejich ozbrojené bojovníky s izraelskými vojáky, s izraelskými dětmi. Pravděpodobně to dělají proto, že chtějí ukázat, že je o tyto děti postaráno. Ale ve skutečnosti je to velmi mrazivé video.



Moderátor: Jen krátce, včera jste mluvil s izraelskými vojáky. Jaká je jejich morálka, protože tohle by pro ně mohla být velká past.









0

195

1,1 milionu lidí žijících ve vymezené zóně má24 hodin na odchod. Není jasné, kdy 24hodinová lhůta začíná nebo kdy skončí. Generace uprchlíků se opět stěhují.Mohla by. Určitě je. Pravděpodobně bude v Gaze mnoho, mnoho mrtvých izraelských vojáků, samozřejmě, že bude mnohem více palestinských obětí. Ale nálada mezi izraelskými vojáky, zdá se, že je velmi energická. Chci říct, že oni jsou opravdu, zdá se, že je motivuje touha po pomstě, oni by to asi takhle nekategorizovali, ale je tam ten pocit kolektivního traumatu z toho útoku a z povahy toho útoku v Izraeli a to vede k té touze po pomstě. To samozřejmě vede k těmto hrůzným scénám, které vidíme se odehrávat.