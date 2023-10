"Existují náznaky, že se Rusko připravuje na válku se Západem"

13. 10. 2023

Studená válka nikdy neskončila, protože Rusko pokračovalo ve své zpravodajské práci proti Západu i po rozpadu Sovětského svazu. "Ukrajinci vedou existenční válku za celou Evropu a Západ by měl sundat rukavice," říká Robert Spronk, bývalý nizozemský zpravodajský důstojník. Studená válka nikdy neskončila, protože Rusko pokračovalo ve své zpravodajské práci proti Západu i po rozpadu Sovětského svazu. "Ukrajinci vedou existenční válku za celou Evropu a Západ by měl sundat rukavice," říká Robert Spronk, bývalý nizozemský zpravodajský důstojník.

Ve zpravodajské službě pracujete tři desetiletí. Jak se za tu dobu změnily ruské tajné služby? Staly se odvážnějšími a agresivnějšími, když jednají na Západě?

Pokud jde o válku na Ukrajině, někteří lidé říkají, že bychom měli být opatrní při podpoře Ukrajiny, protože se musíme mít na pozoru před eskalací a nesmíme vyprovokovat novou studenou válku. Podle mě je to směšné.

Podle mého názoru studená válka nikdy neskončila. Během Jelcinovy éry nebyly ruské služby paralyzovány, ale intenzita jejich aktivit v zahraničí byla nižší. A poté, co se Putin dostal k moci, došlo k výraznému nárůstu jejich aktivit, který by se dal přirovnat k rozkvětu studené války v 70. a 80. letech.

Zintenzivnili své zpravodajské aktivity nejen klasickým způsobem, snaží se rekrutovat lidi na Západě a/nebo ovlivňovat politický vývoj, ale také stále více využívají kybernetické operace. Snaží se to zamaskovat pomocí zástupců a soukromých společností, které pracují pro ruské služby, aby různými způsoby podkopali Západ. Podporují klasické zpravodajské operace, ale také se začlenili do kritické infrastruktury v západních zemích, včetně jaderných elektráren, energetických zařízení, společností a přístavů, což je velký bezpečnostní problém.

To je agresivní a děláte to jen tehdy, když se chcete připravit na totální válku. Takže to jsou známky válečné přípravy a je to velmi nepřátelské. Samozřejmě, když to zjistíme, snažíme se snížit hrozbu a přijmout všechny druhy opatření, abychom se zbavili softwaru, který je implantován. Naštěstí v posledních několika letech se na Západě zvýšilo povědomí ohledně posílení našich ochranných bezpečnostních opatření proti těmto ruským kybernetickým operacím.

Takže to je pozoruhodný rozdíl od minulosti. V minulosti měla SVR (ruská zahraniční zpravodajská služba) monopol na operace v zahraničí. Nyní však vidíme, že FSB (ruská Federální bezpečnostní služba) a GRU (ruská vojenská zpravodajská služba) jsou také velmi aktivní v zahraničí. V Nizozemsku jsme odhalili jejich poměrně agresivní operace.

Hrozba je značná a měli bychom být ve střehu a udělat vše, co je v našich silách, abychom ochránili naše zájmy a naši kritickou infrastrukturu. Jsme v tom docela úspěšní a neměli bychom se bát. Také dělají chyby.

Jednou z věcí, kterou západoevropské země udělaly, bylo, že se pokusily snížit přítomnost ruských zpravodajských důstojníků na velvyslanectvích. Mnoho z nich bylo nakonec vyhoštěno, ale mohli jsme udělat víc a přivést takzvanou ruskou "diplomatickou" přítomnost na naprosté minimum. Mělo by to být součástí našeho úsilí o jejich izolaci a potlačení hrozby, kterou představují.

Vidíte na Západě politickou vůli uznat, že Rusko již vede skrytou válku a je existenční hrozbou?

Asi ano. Nějakou dobu to trvalo, ale nakonec bylo mnoho Rusů vyhoštěno z Evropské unie v počtech, které byly před válkou nepředstavitelné. Dříve existovalo napětí mezi politickými a diplomatickými zájmy versus ekonomickými zájmy a názor, že bychom měli zachovat klid a nereagovat přehnaně.

Myslíte si, že by se západní zpravodajské služby měly proaktivněji bránit?

Ano, myslím, že ano. Před válkou na Ukrajině jsme byli vždy víceméně na straně terče a snažili jsme se čelit ruským zpravodajským aktivitám civilním a obranným způsobem. Nyní však čelíme válce na Ukrajině, a to představuje hrozbu pro celou Evropu.

Na Západě by se rukavice měly sundat a my bychom měli použít naše vlastní zpravodajské schopnosti a to, co nazýváme skrytými schopnostmi, abychom aktivněji čelili jejich operacím. Existuje viditelná fronta a existuje neviditelná fronta a my bychom měli přispět svým dílem i na neviditelné frontě.

Jaké konkrétní kroky byste doporučil?

Čelit jejich propagandě "kontrapropagandou". To znamená mluvit s novináři a snažit se pozitivně ovlivňovat média, aby ruské obyvatelstvo dostávalo zprávy ze Západu nezaujatým způsobem. Během studené války bylo Rádio Svobodná Evropa a všechny druhy zpravodajských kanálů používány k boji proti propagandě z Východu. Měli bychom se znovu vydat stejnou cestou.

Je to choulostivá věc, ale čím více podkopáváme režim pomocí zpravodajských operací, tím je to lepší.

Ukrajinci vedou existenční válku za celou Evropu. Takže v mých očích je směšné krotit se v boji proti této hrozbě. Nemůžete vést tuto válku s jednou rukou za zády. Povaha toho, co se nám Rusové snaží udělat, je zlá, je to nepřátelské. Měli bychom tedy odpovědět stejným způsobem.

Oponenti by mohli říci, že by to vedlo k eskalační spirále, přičemž Moskva by konflikt ještě více eskalovala.

Vždycky mě překvapí použití slova "eskalace". Podívejte se, co se děje na Ukrajině. O kolik horší by to mohlo být? Na Západě jsou samozřejmě politici, kteří toto slovo používají, když se diskutuje o dodávkách nových zbrojních systémů na Ukrajinu. Ale podívejte se na všechno to utrpení na Ukrajině, na bombardování civilních objektů, nemocnic. Jsou to činy čirého státního teroru. Co myslíte eskalací?

Je to forma nedostatku správného ducha pro vedení této války. Měli bychom také přestat s těmito osamělými telefonáty s Putinem, protože slova ze Západu nemají v Kremlu žádný význam. Tam se tomu smějí. Interpretují to jako známku slabosti.

Označil jste válku na Ukrajině za existenční. Obáváte se, že na Západě roste únava z války a že politici začnou snižovat svou podporu Ukrajině?

Riziko tu samozřejmě je. Výzvou pro politické vedení na Západě je udržet oheň v plamenech a neustále vysvětlovat západnímu obyvatelstvu význam války na Ukrajině a proč je musíme podporovat. Protože pokud opustíme Ukrajince a necháme je bojovat tuto válku sami, prohrají a nakonec zvítězí Rusové.

Nebezpečí pak spočívá v tom, že přinejmenším západní Evropa bude náchylná k vydírání. Je to to, co chceme? Ne. Takže bychom se měli ujistit, že Ukrajinci mohou tuto válku vyhrát na bojišti.

