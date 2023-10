Polsko: Volební speciál z Absurdistánu

14. 10. 2023 / Tomasz Oryński

Jak dnes vypadá Polsko? Tuto neděli jdou Poláci k volbám. Situaci přesně vystihuje karikatura Bartosze Minkiewicze, na níž je zobrazen tonoucí muž, který se zoufale snaží donést hlas do volební urny plující opodál. Sázka je vysoká: buď se Polsko obrátí a začne se pomalu plazit zpět na světlou stranu - do světa evropských, demokratických hodnot a právního státu -, nebo se nechá unášet vodopádem, mine Maďarsko a ocitne se na cestě tam, kde je dnes Bělorusko. Odstupme od obvyklého chaotického popisu současných událostí, který znají čtenáři mého seriálu Absurdistán, a pokusme se o širší pohled.



Po osmi letech vlády PiS si strana podmanila většinu státem ovládaných podniků a většinu institucí. Ty, které měly být pro vládu kontrolními institucemi, byly z velké části neutralizovány, například Ústavní tribunál nebo nejvyšší soudy - buď se proměnily v Kaczyńského loutková divadla nebo ztratily veškerý význam poté, co se proměnily v parodii sebe sama.



Vláda byla nafouknuta do velikosti v Polsku i v jiných evropských zemích nevídané - ministrů a náměstků je více než sto, což samozřejmě vedlo k raketovému růstu nákladů. Důležitým ministerstvům (to pro PiS znamená hlavně těm, která drží pod kontrolou ozbrojené síly, policii a tajné služby, a také těm, která mají k dispozici nejvíce peněz) předsedají přední politici PiS. Některá "méně důležitá" ministerstva vedou zcela náhodní nezkušení lidé (např. ministerstvo zdravotnictví) poté, co se jich vzdali lidé, kteří je vedli dříve. A ministerstvo školství vede tak nekompetentní člověk, že se mnozí Poláci domnívají, že tuto důležitou funkci dostal nejen na znamení toho, že na Kaczyńského seznamu důležitosti je školství nízko, ale také jako symbol velkého prostředníčku ukázaného národu. Ne nepodobné tomu, když Caligula udělal senátorem svého koně Incitata, jen aby ukázal, že si může dělat, co chce.



Státní instituce jsou nyní zapleveleny hejnem různých nadací vedených přáteli PiS, které - spolu s katolickou církví - dostávají většinu státních prostředků určených pro nevládní organizace. Nezávislí novináři dobře zdokumentovali, že jde o jasný mechanismus určený k odčerpávání veřejných peněz do soukromých rukou přátel a rodin PiS, ale vzhledem k tomu, že systém prokuratury je pod naprostou kontrolou Zbigniewa Ziobra, není šance, že by se něco z toho za vlády PiS vyšetřilo.



Státní instituce, zejména ty, kde lze vydělat peníze, se také mění ve stromy peněz pro přátele a rodiny. Například státní lesy, o kterých PiS velmi neústupně tvrdila, že je nechce prodat do soukromých rukou, se prakticky zprivatizovaly a nyní jsou pod totální kontrolou PiS a jednoho z jejích menších koaličních partnerů. Platy raketově vzrostly, někteří lidé tam dostávají neexistující místa jen proto, aby byli na výplatní pásce (jako Dariusz Matecki, šéf PiS řízených farem internetových trollů), a aby se to všechno financovalo, kácejí se stromy v nevídaném rozsahu - takže se v podstatě ničí společný majetek všech polských občanů a privatizují se zisky. Státní lesy samozřejmě disponují i obrovskými dotacemi, kterými sponzorují své politické spojence včetně církve.



Zatímco Polsku se po roce 1989 podařilo přejít na tržní ekonomiku s relativně malým počtem oligarchů, kteří profitovali z ovládnutí dříve státních podniků, PiS se snaží tuto chybu napravit. Kontrolu nad nejdůležitějšími státem kontrolovanými společnostmi - jako je ropný gigant Orlen - získávají přátelé PiS, kteří na oplátku z možnosti vydělávat miliony velmi štědře pomáhají straně, která to umožnila: nejen finanční podporou - jednak jako individuální dárci, ale také tím, že většinu svého marketingového rozpočtu vynakládají na tisk podporující PiS -, ale i dalšími laskavostmi - o kterých píšu později.



Budou volby demokratické a spravedlivé?



Budou volby demokratické? V nedávném rozhovoru s mými hosty v mém podcastu řekl ombudsman pro lidská práva Adam Bodnar, že ano, Polsko je stále demokracií. Můžeme volit nebo kandidovat ve volbách a mechanismy stále fungují.



Budou však spravedlivé? Tím si nejsem tak jistý. Ani předchozí volby nebyly spravedlivé kvůli nevyváženosti médií a situace se ještě zhoršila.



TVP, veřejnoprávní televize, spolu s Polským rozhlasem a dokonce i Polskou tiskovou agenturou PAP se proměnily v čistě propagandistické mašinérie, srovnatelné již s ruskými veřejnoprávními médii. Jak si možná pamatují pravidelní čtenáři mého seriálu Absurdistán, lžou, vytvářejí falešné události a používají podprahová sdělení.





Problémem je také spravedlivé zastoupení. Volební obvody by měly odrážet počet obyvatel, ale nebyly upraveny tak, aby odrážely nedávné změny počtu obyvatel. Ve výsledku se hlas ve velkoměstském okrsku (kde žije většina mladých a vzdělaných lidí, kteří pravděpodobně nebudou volit PiS) počítá méně než hlasy v menších městech a na polském venkově, kde jsou voliči spíše starší a méně vzdělaní (což je jádro voličů PiS). Zatímco posledně jmenovaným je účast ve volbách usnadňována (ze zákona jim musí být zajištěna bezplatná doprava do volebních místností a starší lidé mohou volit poštou), účast ve volbách Polákům v zahraničí (kteří bývají nejvíce proti PiS) je ztěžována snižováním počtu volebních místností, jejich otevíráním v místech vzdálených od hlavních center polské diaspory nebo zbavováním práva volit poštou. Jejich hlasy se také nemusí vůbec započítat, protože nový zákon říká, že pokud volební místnost nespočítá všechny hlasy do 24 hodin, hlasy zde odevzdané putují do koše.



A co referendum?



Jak jsem napsal v jednom ze svých nedávných článků, referendum je jen kouřovou clonou. Otázky jsou ve skutečnosti nerelevantní a neobjektivní a lze je shrnout do věty "Podporuješ kroky PiS, nebo jsi zrádce?". I kdyby bojkot referenda, jak ho navrhuje opozice, neuspěl, na výsledcích nebude ve skutečnosti záležet.



Žádná vyváženost samozřejmě neexistuje - v době, kdy píšu tato slova, probíhá poslední politická diskuse před volbami (zákon nedovoluje vést kampaň v posledních hodinách před otevřením volebních místností), které se zúčastnil jeden zástupce tří ze čtyř opozičních stran (pravicová Konfederacja nebyla pozvána) a tři zástupci PiS (resp. čtyři, pokud započítáme moderátora) a které předcházel večerní "zpravodajský" pořad, který trval 90 minut místo obvyklých 30 a obsahoval především stranickou propagandu PiS.Zbytek tiskového trhu je také nevyvážený. Tituly, které se nehlásí k názorům PiS, jsou vyhladovělé po penězích za reklamu od jakékoliv státem kontrolované společnosti, a poté, co většinu místního tisku převzal ropný gigant Orlen, byl také kooptován do propagandistické mašinérie PiS, kde jsou články nepohodlné straně PiS cenzurovány . Novináři z několika málo zbývajících nezávislých novin jsou pronásledováni policií, pokud píší o tématech, která jsou pro PiS nepohodlná (např. fiktivní zaměstnání premiérovy sestry na úřadě místní rady ).Problémem je také spravedlivé zastoupení. Volební obvody by měly odrážet počet obyvatel, ale nebyly upraveny tak, aby odrážely nedávné změny počtu obyvatel. Ve výsledku se hlas ve velkoměstském okrsku (kde žije většina mladých a vzdělaných lidí, kteří pravděpodobně nebudou volit PiS) počítá méně než hlasy v menších městech a na polském venkově, kde jsou voliči spíše starší a méně vzdělaní (což je jádro voličů PiS). Zatímco posledně jmenovaným je účast ve volbách usnadňována (ze zákona jim musí být zajištěna bezplatná doprava do volebních místností a starší lidé mohou volit poštou), účast ve volbách Polákům v zahraničí (kteří bývají nejvíce proti PiS) je ztěžována snižováním počtu volebních místností, jejich otevíráním v místech vzdálených od hlavních center polské diaspory nebo zbavováním práva volit poštou. Jejich hlasy se také nemusí vůbec započítat, protože nový zákon říká, že pokud volební místnost nespočítá všechny hlasy do 24 hodin, hlasy zde odevzdané putují do koše.Jak jsem napsal v jednom ze svých nedávných článků, referendum je jen kouřovou clonou. Otázky jsou ve skutečnosti nerelevantní a neobjektivní a lze je shrnout do věty "Podporuješ kroky PiS, nebo jsi zrádce?". I kdyby bojkot referenda, jak ho navrhuje opozice, neuspěl, na výsledcích nebude ve skutečnosti záležet.Skutečným důvodem uspořádání referenda bylo obejít limity výdajů na volební kampaň. Protože jak chcete dokázat, že politik PiS strašící údajným problémem migrantů to dělá v rámci své volební kampaně, a ne v rámci svých povinností informovat veřejnost o chystaném referendu? Pokud jsou náhodou otázky referenda striktně v souladu s programem PiS, jak zabráníte tomu, aby je lidé, kteří uvidí billboardy s tím spojené, vzali v úvahu při rozhodování, koho volit?





Jak se PiS připravuje na volby?



Určitá nervozita je vidět. V poslední době neměli dobré období, když se objevily všechny ty skandály. Kromě vízového skandálu se například nedávno objevilo, že kolona Mateusze Morawieckého během návštěvy Ukrajiny nabourala do auta řízeného občanem Ukrajiny, který byl v důsledku toho těžce zraněn, a celá věc se zametla pod koberec. Myslím, že to můžeme nazvat úspěšným vývozem polské speciality...Snažili se útočit, ale jejich pokusy vykreslit Tuska jako zrádce a německého agenta jsou tak směšné, že nepřesvědčí nikoho, kdo ještě není totálně vymytý mozek hardcore fanouška PiS. Některé jejich pokusy se jim vymstily, jako když prozradili tajný plán protiruské obrany připravený předchozí vládou, čímž poskytli Rusku neocenitelné zpravodajské informace . Tvrdí, že by nedali ani píď polské země, a to i přesto, že nedávné válečné hry dopadly naprostou katastrofou a při simulované invazi byla polská obrana prakticky zničena během několika dní. A aby toho nebylo málo, ukázalo se, že tento vojenský plán schválil tehdejší šéf armády, prezident Lech Kaczyński...PiS vyzvala Donalda Tuska, aby se zúčastnil debaty v TVP. Doufali, že odmítne, ale on souhlasil, což Kaczyńského přimělo k panice a zbabělosti. Debata se konala za účasti Morawieckého, ale byla to fraška, která nestojí za řeč. Za zmínku stojí, že Kaczyński se rozhodl kandidovat i v Kielcích, což je pro něj mnohem bezpečnější místo než jeho obvyklá Varšava.Další katastrofou byl jejich pokus uplatit Poláky tím, že nařídili Orlenu drasticky snížit cenu pohonných hmot. To vedlo ke katastrofě, protože poté, co uměle snížili cenu na necelých 6 zlotých (36 Kč,někteří odborníci mají podezření, že to bylo možné jen tehdy, když sáhli do nouzových rezerv), začali všichni - včetně náměstka ministra - nakupovat jako šílení a plnit všechny kanystry, které našli, protože všichni vědí, že to nemůže trvat věčně. Bylo to tak levné, že i městské autobusy využívaly pro pohonné hmoty veřejně přístupné benzínové pumpy , takže to brzy vedlo k rozsáhlému nedostatku pohonných hmot, který se Orlen snažil zakrýt vystavováním informací o poruchách čerpadel.



Co dělá opozice?



Opozici lze rozdělit do tří skupin:

- Platforma Obywatelska (Občanská platforma), Lewica (Levice) a koalice Trzecia Droga (Třetí cesta), kterou tvoří strana Szymona Hołowni (v posledních prezidentských volbách byl jedním z nejúspěšnějších nezávislých kandidátů) a zemědělská strana PSL. Uzavřeli dohodu pro senátní část voleb, v níž se dohodli, že v každém obvodu postaví pouze jednoho kandidáta (každý obvod volí jednoho senátora systémem první volby). Do dolní komory jdou samostatně, a zatímco Platforma Obywatelska se snaží všem namluvit, že pouze hlasy pro ni mohou porazit PiS, ostatní dvě strany tvrdí, že bude lepší, když se hlasy opozice rozloží.



Velmi aktivní kampaň měla krajně pravicová Konfederacja, jejíž nový mladý lídr Sławomir Mentzen během svého turné po Polsku představoval svou stranu jako stranu rozumu, která je připravena rozbít duopol PO a PiS. Jejich průzkumy byly docela vysoké, dokud neoznámili svou kandidátní listinu, plnou pravicových extremistů a bandy totálních konspiračních teoretiků, včetně lidí, kteří věří, že Zeměkoule je placka, 5G a antivaxerů. A pak jejich nestor Janusz Korwin-Mikke začal obhajovat pedofily, což tradičně zasadilo obrovskou ránu jejich ratingu.



Je tu ještě jedna síla - Bezpartyjni Samorządowcy, "nestraničtí samosprávní aktivisté", které vede člověk, jehož osobně znám: byl hlavní postavou mého



Bezpartyjni Samorządowcy byli docela úspěšní v nedávných komunálních volbách, po nichž se na mnoha místech okamžitě dobře dohodli s PiS - tak moc, že se jim přezdívá "nestraničtí příznivci PiS". Pokud jde o tyto volby, přišli pozdě a některé zdroje tvrdí, že je podporuje PiS (což by vysvětlovalo, jak mohli tak rychle nasbírat potřebný počet podpisů nebo proč jsou některé jejich reklamy údajně placené PiS).



Jaké jsou předpovědi?



Průzkumy nejsou jednoznačné. Nejpravděpodobnější výsledek je, že PiS vyjde jako první, ale nebude schopna vytvořit většinovou vládu, i kdyby vytvořila koalici s Konfederací (která otevřeně popírá, že by to pro ni vůbec přicházelo v úvahu). Vzhledem k tomu, že Bezpartyjni Samorządowcy pravděpodobně nezískají žádné významné zastoupení v parlamentu (i když by mohli pomoci spálit nějaké hlasy, protože díky d'Hondtově metodě se hlasy pro strany, které nedosáhnou na volební práh, rozdělují poměrně, takže většinou posílí vítěze), bude nejpravděpodobnější, že většinu bude mít koalice Platforma-Lewica-Trzecia Droga.



Prezident Duda však již oznámil, že premiérské křeslo svěří straně, která získá nejvíce hlasů, takže pokud to bude PiS, ještě nejsme z nejhoršího venku, neboť po následující měsíce lze očekávat pokus o vytvoření menšinové vlády. Ale i když PO bude první a dostane se k moci, bude to pro novou vládu kamenitá cesta, protože nejen prezident má v Polsku většinou rušivé pravomoci (má velmi silné právo veta), ale i další státní instituce - včetně ústavního soudu a většiny justice - budou stále pod kontrolou PiS.



Je třeba také zmínit, že jen několik dní před volbami podali výpověď dva ze tří hlavních generálů polské armády a některé zdroje tvrdí, že tak učinili v reakci na plány PiS "zvládnout situaci" pro případ, že by volby nedopadly podle jejich představ. Před několika lety bych takovou možnost zavrhl jako krajně nepravděpodobnou, ale po osmi letech vlády PiS jsem viděl dost na to, abych ji považoval za možná nepravděpodobnou, ale přesto docela reálnou možnost.



Abych to shrnul: jsou to možná opravdu nejdůležitější volby v Polsku od roku 1989. Pokud PiS vyhraje, Polsko se na dlouhou dobu propadne do temnoty. I jestliže bude strana PiS poražena, není ještě čas na oslavy: odčinění škod napáchaných za posledních 8 let může trvat i desítky let.





Opozici lze rozdělit do tří skupin:- Platforma Obywatelska (Občanská platforma), Lewica (Levice) a koalice Trzecia Droga (Třetí cesta), kterou tvoří strana Szymona Hołowni (v posledních prezidentských volbách byl jedním z nejúspěšnějších nezávislých kandidátů) a zemědělská strana PSL. Uzavřeli dohodu pro senátní část voleb, v níž se dohodli, že v každém obvodu postaví pouze jednoho kandidáta (každý obvod volí jednoho senátora systémem první volby). Do dolní komory jdou samostatně, a zatímco Platforma Obywatelska se snaží všem namluvit, že pouze hlasy pro ni mohou porazit PiS, ostatní dvě strany tvrdí, že bude lepší, když se hlasy opozice rozloží.Velmi aktivní kampaň měla krajně pravicová Konfederacja, jejíž nový mladý lídr Sławomir Mentzen během svého turné po Polsku představoval svou stranu jako stranu rozumu, která je připravena rozbít duopol PO a PiS. Jejich průzkumy byly docela vysoké, dokud neoznámili svou kandidátní listinu, plnou pravicových extremistů a bandy totálních konspiračních teoretiků, včetně lidí, kteří věří, že Zeměkoule je placka, 5G a antivaxerů. A pak jejich nestor Janusz Korwin-Mikke začal obhajovat pedofily, což tradičně zasadilo obrovskou ránu jejich ratingu.Je tu ještě jedna síla - Bezpartyjni Samorządowcy, "nestraničtí samosprávní aktivisté", které vede člověk, jehož osobně znám: byl hlavní postavou mého prvního investigativního novinářského článku , který jsem psal pro místní studentský tisk asi před 20 lety, kdy byl aktivním členem pochybné organizace, která se snažila vyčerpat veřejné peníze z univerzitních fondů na studentskou kulturu. Od té doby jsem sledoval jeho kariéru a ta probíhala přesně tak, jak se dalo předpokládat.Bezpartyjni Samorządowcy byli docela úspěšní v nedávných komunálních volbách, po nichž se na mnoha místech okamžitě dobře dohodli s PiS - tak moc, že se jim přezdívá "nestraničtí příznivci PiS". Pokud jde o tyto volby, přišli pozdě a některé zdroje tvrdí, že je podporuje PiS (což by vysvětlovalo, jak mohli tak rychle nasbírat potřebný počet podpisů nebo proč jsou některé jejich reklamy údajně placené PiS).Průzkumy nejsou jednoznačné. Nejpravděpodobnější výsledek je, že PiS vyjde jako první, ale nebude schopna vytvořit většinovou vládu, i kdyby vytvořila koalici s Konfederací (která otevřeně popírá, že by to pro ni vůbec přicházelo v úvahu). Vzhledem k tomu, že Bezpartyjni Samorządowcy pravděpodobně nezískají žádné významné zastoupení v parlamentu (i když by mohli pomoci spálit nějaké hlasy, protože díky d'Hondtově metodě se hlasy pro strany, které nedosáhnou na volební práh, rozdělují poměrně, takže většinou posílí vítěze), bude nejpravděpodobnější, že většinu bude mít koalice Platforma-Lewica-Trzecia Droga.Prezident Duda však již oznámil, že premiérské křeslo svěří straně, která získá nejvíce hlasů, takže pokud to bude PiS, ještě nejsme z nejhoršího venku, neboť po následující měsíce lze očekávat pokus o vytvoření menšinové vlády. Ale i když PO bude první a dostane se k moci, bude to pro novou vládu kamenitá cesta, protože nejen prezident má v Polsku většinou rušivé pravomoci (má velmi silné právo veta), ale i další státní instituce - včetně ústavního soudu a většiny justice - budou stále pod kontrolou PiS.Je třeba také zmínit, že jen několik dní před volbami podali výpověď dva ze tří hlavních generálů polské armády a některé zdroje tvrdí, že tak učinili v reakci na plány PiS "zvládnout situaci" pro případ, že by volby nedopadly podle jejich představ. Před několika lety bych takovou možnost zavrhl jako krajně nepravděpodobnou, ale po osmi letech vlády PiS jsem viděl dost na to, abych ji považoval za možná nepravděpodobnou, ale přesto docela reálnou možnost.Abych to shrnul: jsou to možná opravdu nejdůležitější volby v Polsku od roku 1989. Pokud PiS vyhraje, Polsko se na dlouhou dobu propadne do temnoty. I jestliže bude strana PiS poražena, není ještě čas na oslavy: odčinění škod napáchaných za posledních 8 let může trvat i desítky let.

