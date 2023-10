Vyjednavač s Hamásem: Snad se podaří propustit ženy, děti a staré lidi

16. 10. 2023

čas čtení 5 minut



Moderátor: Izraelská armáda tvrdí, že nyní informovala rodiny 155 mužů, žen a dětí, které Hamás drží v Gaze jako rukojmí. Geršon Baskin pomáhal vyjednat propuštění izraelského vojáka Gilada Šalita, který byl zajat v roce 2006 a držen pět let. Nyní hovoří s Hamásem a snaží se znovu vyjednat propuštění rukojmích. Hovořil jsem s ním:



Moderátor: Nejprve si promluvme o rukojmích, protože o rukojmích a vyjednávání víte své. Myslíte si, že k nějakému vyjednávání může skutečně dojít, když izraelská armáda podniká plnohodnotný útok na pásmo Gazy?





Izraelská armáda tvrdí, že nyní informovala rodiny 155 mužů, žen a dětí, které Hamás drží v Gaze jako rukojmí. Geršon Baskin pomáhal vyjednat propuštění izraelského vojáka Gilada Šalita, který byl zajat v roce 2006 a držen pět let. Nyní hovoří s Hamásem a snaží se znovu vyjednat propuštění rukojmích. Hovořil jsem s ním:Nejprve si promluvme o rukojmích, protože o rukojmích a vyjednávání víte své. Myslíte si, že k nějakému vyjednávání může skutečně dojít, když izraelská armáda podniká plnohodnotný útok na pásmo Gazy?

Geršon Baskin: Od útoku minulou sobotu pracuji a otevírám zadní kanál, abychom s Hamásem promluvili a pokusili se ho přesvědčit, aby udělal správnou věc. Jak jsem jim říkal, aby se alespoň dohodli na propuštění žen, dětí, starých a nemocných lidí, zpočátku z jejich strany nepřišla žádná odpověď. Nyní už odezva je. Já a jeden irský kolega, který žije v Paříži a má velmi dobré kontakty v arabském světě, jsme byli online s katarským zvláštním emisarem na tamním ministerstvu zahraničí.





Byli jsme v kontaktu i s Egypťany a Turky a moje naděje, moje přesvědčení, které se dozvím později dnes, je, že náš zadní kanál se může změnit v oficiální kanál, mluvíme o omezené dohodě.





V izraelském vězení je asi 43 žen, palestinských vězeňkyň a asi 170 nezletilých Palestinců. Za tyto vězně by bylo možné provést výměnu žen, dětí, starých a nemocných lidí.





Moderátor: A člověk by si myslel, že propuštění těch žen a dětí by bylo nějaké opatření dobré vůle? Vím, že Hamás není ve hře o opatření dobré vůle, ale mohlo by mu to vlastně politicky posloužit. Proč myslíte, že to ještě neudělali?









Moderátor: Vy jste vyjednal propuštění Galida Šalita, izraelského vojáka, za 1027 palestinských vězňů. Jaký je dnes ten směnný kurz?





Geršon Baskin: Myslím, že jediná možná dohoda je za ženy, děti, staré a nemocné lidi za palestinské ženy a nezletilé v izraelském vězení, ať už je počet žen, dětí, starých a nemocných lidí jakýkoli, výměnou za tyto lidi, a to je vše. Žádné jiné vyjednávání nebude.





Moderátor: Někteří lidé naznačují, že vzhledem k tomu, že Izrael plánuje totální útok z pevniny, moře a vzduchu proti pásmu Gazy a poslední týden toto místo bombarduje, že vlastně tentokrát nalezení rukojmí není prioritou. Počítají snad s tím, že o ty životy přijdou?





Geršon Baskin: Můj odhad, nikoliv znalost, je takový, že izraelská vláda, armáda a většina obyvatel Izraele jsou ochotni obětovat rukojmí, pokud bude úkol splněn. Je hrozné na to myslet, ale jsou ochotni zaplatit tu cenu navíc, pokud bude úkol splněn.





Moderátor: Je velmi obtížné hovořit o rozdělení viny po tom mimořádném masakru, který se odehrál v sobotu. Ale podmínky uvnitř pásma Gazy, které umožnily rozkvět tohoto druhu extremismu, jsou zčásti způsobeny izraelskou okupací.





Geršon Baskin: Podívejte, já jsem byl člověk, který s Hamásem jednal 15 let, mluvil jsem s nimi. A věřím, že jsme mohli vypracovat modus vivendi, abychom mohli žít společně. Snažil jsem se vyjednat příměří, dlouhodobé příměří v roce 2012 a pak poslední dva roky jsem na tom také pracoval. A věřím, že to bylo možné, ale není to možné, když dva a půl milionu lidí, nebo kolik jich tam žije, žije v obležení. V neděli minulý týden, když jsem mluvil se dvěma lidmi z Hamásu, tak mi řekli, a vezli se na pocitu vítězství, řekli mi, že je konec. Už nebudeme akceptovat okupaci. Trpíme už 75 let. Ztratili jsme svou důstojnost.





Moderátor: A přesto je brutalita těchto útoků vrátí zpět.





Geršon Baskin: Víme, že jejich věc byla vrácena zpět, protože si myslím, že nepochopili rozměr terorismu, který v Izraeli provedli.





Moderátor: Jakýmsi lakmusovým papírkem, víte, žárem optimismu by mohlo být to, co se stane s rukojmími. Kdybyste si vsadil, myslíte si, že ti rukojmí nakonec vyjdou z trosek živí?













Zdroj v angličtině od minuty 8:



0

142

Nevím, jaké je jejich hodnocení z hlediska toho, co by jim politicky posloužilo. Myslím si, že když udělali to, co udělali, mysleli si, že budou hrdiny arabského světa, a teď jim možná začíná být jasné, že palestinskou věc vrátili o 75 let zpátky, zatímco si zvykli na 18 let izraelských hesel, že Hamásu usekneme hlavu, a to Izrael říká už 18 let po každém kole raketové palby a izraelské odvety. Nyní je to skutečné. Už to není jen slogan a Izrael má v úmyslu a je odhodlán to udělat. Věřím, že to udělá, což skončí opětovným obsazením Gazy a úplným zbavením Hamásu schopnosti vládnout a schopnosti podnikat jakékoli vojenské akce proti Izraeli.Myslím, že je šance, že ještě existuje příležitost dostat ven ženy, děti, staré a nemocné lidi. Nejsem si jistý, že muži, spousta z těch mladých mužů byli vojáci nebo právě skončili jako vojáci a nemyslím si, že je Hamás nechá odejít. Některé zachráníme, jiné se jim zachránit nepodaří.