Jak izraelská armáda vůbec nezabíjí děti

17. 10. 2023

čas čtení 7 minut

Izrael tvrdí, že se zaměřuje pouze na bojovníky Hamásu. Ale stovky a stovky dětí jsou zabíjeny. Malá těla lemují podlahy a zaplňují postele v této nemocnici. Venku přibývají další. Je tu krev a panika.



Pondělní reportáž Channel 4 News, opět silně sledovaná a s varováním YouTube, že jde o násilné záběry ZDE



Moderátor Channel 4 News: Je to již desátý den izraelské války proti Hamásu, sedm dní od plného obléhání Gazy a humanitární situace v Gaze je každou hodinou zoufalejší. Více než milion lidí opustilo své domovy a mnozí z nich uposlechli izraelského příkazu přesunout se na jih před možnou pozemní ofenzívou.

To je více než dvojnásobek milionu obyvatel Chán Júnisu.

Izrael tvrdí, že na jednom místě obnovil dodávku vody a údajně povolil přísun malého množství paliva pro pohon vodních čerpacích stanic.







Všechny oči se upírají k egyptskému přechodu Rafáh. Jediný přechod, který není pod kontrolou Izraele, zůstává uzavřen navzdory nadějím na uzavření dohody, která by umožnila vstup pomoci a odchod cizinců.

Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že při náletech bylo zabito již 2808 lidí.

Je to již desátý den izraelské války proti Hamásu, sedm dní od plného obléhání Gazy a humanitární situace v Gaze je každou hodinou zoufalejší. Více než milion lidí opustilo své domovy a mnozí z nich uposlechli izraelského příkazu přesunout se na jih před možnou pozemní ofenzívou.Ministerstvo zdravotnictví Gazy uvádí, že při náletech bylo zabito již 2808 lidí.

Před více než týdnem bylo v Izraeli zabito 1400 lidí skupinou Hamás. Izrael aktualizoval počet rukojmích, které pravděpodobně drží Hamás, na 199 a evakuoval obyvatele z 28 obcí podél hranice s Libanonem, kde si Hizballáh a Hamás, obě organizce podporované Íránem, vyměňují rakety a dělostřeleckou palbu s izraelskými silami.

Zahraniční novináři nemají do Gazy přístup, ale palestinští novináři tam stále pracují. Jedenáct jich tam už přišlo o život.

Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani má tuto reportáž, včetně záběrů, které pro nás natočil kameraman v Gaze, a varování: obsahuje scény zraněných dětí, které vám mohou připadat znepokojivé hned od začátku





Reportér: Něžný láskyplný dotek, ale tělo devítiletého Džamína je nehybné, jen nohy se mu třesou šokem.









Všude, kam se ve městech Gazy podíváte, jsou děti, v nemocnici Šiva, ve tvářích mají vyrytý strach a bolest.











Přibližně polovina obyvatel Gazy je mladší 18 let.











Izrael tvrdí, že se zaměřuje pouze na bojovníky Hamásu. Ale stovky a stovky dětí jsou zabíjeny. Malá těla lemují podlahy a zaplňují postele v této nemocnici. Venku přibývají další. Je tu krev a panika.









Přetížení lékaři se s tím potýkali už před začátkem války.





"Teď je situace v našich nemocnicích velmi špatná. V naší nemocnici jsme zaplaveni pacienty a zraněnými. Od dnešního rána jsme přijali více než 300 zraněných, většina z nich jsou těžce zranění a čekají, až na ně přijde řada na operačních sálech."









Uprostřed toho, co zbylo z rodinného domu, probíhá zoufalé pátrání. Ale už se nehledají živí, jen mrtvoly k pohřbení. Rodina Zugmuntových sem do Chán Júnisu uprchla ze severní Gazy, přesně jak nařídil Izrael. Nikde se to nezdá být bezpečné.





"Byli jsme uvnitř domu, když jsme našli všude rozházená těla, byla tam těla dětí, které s touto válkou neměly nic společného."





Podle Izraele jsou zabíjeni i vysoce postavení bojovníci Hamásu, ale civilní obrana Gazy tvrdí, že pod sutinami je stále až 1000 těl.





***







"Toto je symbol Hamásu."





Sestra: "Nemůžu uvěřit, že o vás mluvím v minulém čase. Naučil jsi mě být lepším člověkem."





Tento útok byl nejsmrtonosnějším útokem na židy od dob holocaustu. Pro otce je zármutek příliš velký, než aby ho unesl.





"A v téhle zemi není dveří, na které by tahle tragédie nezaklepala už teď," říkají mi všichni jeho přátelé. "Ale vyjdeme z toho silnější."





První zasedání izraelského parlamentu od útoku přerušily poplachy varující před raketami Hamásu. Premiér Benjamin Netanjahu přiznal hněv veřejnosti nad tím, že se nepodařilo zabránit masakru.





"V souvislosti s katastrofou existuje mnoho otázek. Vše vyšetříme do konce a již jsme začali uplatňovat okamžité poučení. Nyní se však soustředíme na jediný cíl, abychom spojili síly a vyrazili vpřed k vítězství. To vyžaduje odhodlání, protože vítězství si vyžádá čas."









Zpět v Gaze se shromáždil dav lidí. Přechod Rafáh do Egypta, to jediná potenciální cesta ven, ale navzdory mezinárodnímu úsilí zůstává uzavřen. Žádná pomoc dovnitř, žádní cizinci ven. Potraviny, elektřina, voda a pohonné hmoty, to vše je v celé Gaze nedostatkové.





"A já jsem přijel navštívit svou rodinu. Moje sestra, můj bratr se slovem oni. Nemůžu spát. Žádná voda, žádné jídlo, nic. Ne, není tu žádný život. Žádný život."





Již nyní se jedná o nejsmrtonosnější válku, jakou kdy Gaza zažila. Po nejsmrtonosnějším útoku, jaký kdy izraelští civilisté zažili, a pozemní invaze, na kterou se všichni připravují, ještě ani nezačala.





No a v posledních hodinách se začaly objevovat zprávy, že tento hraniční přechod Rafáh s Egyptem byl izraelskou armádou znovu zasažen, což ještě více ztěžuje jeho využití.





Tady v Izraeli, jak jste slyšeli od Matta o něco dříve, úředníci říkají, že nyní věří, že celkový počet Izraelců, které Hamás vzal jako rukojmí do pásma Gazy, je 199. To je podstatně více, než se dříve myslelo.





Objevují se také další obvinění z hrůzných akcí Hamásu. Při provádění tohoto útoku v Izraeli s úředníci, kteří pracují na identifikaci těl, tvrdí, že viděli známky strašlivého mučení, uřezávání hlav a další známky hrůzného mučení, například upalování lidí zaživa. Stejně jako v mnoha jiných případech tohoto konfliktu jsou některé podrobnosti sporné, ale je jasné, že stovky a stovky obyčejných lidí zde v Izraeli byly brutálně zavražděny, stovky a stovky obyčejných lidí v Gaze jsou nyní zabíjeny leteckými údery.









Zdroj v angličtině ZDE

0

264

Na izraelské vojenské základně ukazuje voják zbraně, které Hamás použil k masakru stovek obyčejných lidí.Izraelští představitelé chtějí, aby se mezinárodní pozornost nadále soustředila na zvěrstva, která zde militanti spáchajli. Bolest je syrová. Pohřeb mladého páru. Byli spolu od dospívání, drželi se jeden druhého a byli zavražděni, když se schovávali se pod postelí.Vc elé zemi je cítit trauma a šok, kamkoli přijdete, ale tady na jihu Izraele to platí obzvlášť. Tyto kdysi pevně semknuté komunity byly tímto strašlivým útokem rozděleny.