Jak bude vypadat izraelská invaze do Gazy

18. 10. 2023

Když se konvenční armády postaví nepřátelům, kteří nemají ani uniformy, ani zjevné základny a kteří se nezdvořile odmítají shromáždit do vhodně zaměřitelných masových formací, nevyhnutelným problémem je, jak je najít, píše Edward Luttwak. Když se konvenční armády postaví nepřátelům, kteří nemají ani uniformy, ani zjevné základny a kteří se nezdvořile odmítají shromáždit do vhodně zaměřitelných masových formací, nevyhnutelným problémem je, jak je najít,

Takový úkol je často nemožný, což je realita, kterou jinak inteligentní taktici záhadně odmítají přijmout, od Napoleona ve Španělsku až po USA v Afghánistánu.

Je to jediná chyba, kterou Izraelci ve všech svých válkách nikdy neudělali, a nechystají se s ní začít ani teď. Kromě týmů Fauda předtím, než přeběhly k Netflixu, a tajných agentů Šin Bet, kteří mohou vystopovat jednotlivé vůdce, se Izraelci spokojili s tím, že zůstali v defenzivě. Jakékoli útočné akce jsou podniknuty pouze proti jasným nepřátelům v rozpoznatelných oděvech, i když ne ve skutečných uniformách, stejně jako proti fyzickým zařízením, která lze spatřit ze vzduchu, jako jsou nedávno zničené íránské raketové sklady v Damašku a Aleppu.

Naproti tomu v Gaze nejsou žádná viditelná vojenská zařízení, zatímco bojovníci Hamásu se mohou svléknout z módních černých oděvů a oblékat se jako civilisté. To však nezmaří izraelskou ofenzívu, která má stále pevné, nehybné cíle. Jedná se o hluboké tunely – příliš hluboké pro letecké bombardování – které Hamás hloubí a obkládá betonem již více než 10 let, za použití stavebního vybavení a obrovského množství cementu darovaného různými vládami a mezinárodními organizacemi "k ubytování uprchlíků". Výsledkem je, že uprchlické "tábory" v Gaze neobsahují jediný stan. Místo toho jsou tvořeny množstvím bytů ve výškových budovách, což je nepochybně dobrá věc - až na to, že stroje i cement byly také odkloněny pro ražbu tunelů v největším měřítku.

V těchto tunelech se nacházejí relativně sofistikované montážní linky raket, montážní dílny motorů, sklady plechu a výbušnin a dílny na výrobu bojových hlavic. V dalších tunelech se nacházejí velitelská stanoviště Hamásu a jeho sklady ručních zbraní, minometů a raket. V ještě hlubších tunelech se nacházejí ubytovny a velitelství jeho vůdců. A nakonec jsou tu exfiltrační tunely, i když nic nenasvědčuje tomu, že by byly použity při útocích ze 7. října, možná proto, že jejich východy byly detekovány a zablokovány dlouho předtím.

Když izraelské síly vstoupí do Gazy, zaútočí na všechny nepřátele, kteří se jim postaví na odpor, ale nepůjdou je hledat. Jejich úkolem je doprovázet ženisty na jejich pracoviště – maskovaná místa, ze kterých lze vstupovat do tunelů. Jak vědí, kde jsou tyto vstupní body? Zatímco izraelské aerostaty s kamerami, satelitními fotografiemi a snímky generovanými radarovými signály nemohou odhalit tunely, byly použity k monitorování míst, kde v průběhu let zastavily kamiony s domíchávači cementu. Nemohou tak přesně určit vchody do tunelů, ale mohou alespoň identifikovat místa, která stojí za to prozkoumat, pomocí nízkofrekvenčních radarů pronikajících zemí nebo jednoduchých sond.

Zjevné nebezpečí zde spočívá v tom, že ještě předtím, než eskortní jednotky a ženisté sestoupí do podzemí, aby bojovali se strážemi Hamásu a umístili své demoliční nálože, budou na své cestě na čelit ztrátám způsobeným odstřelovači a minometnými granáty.

Aby se však toto nebezpečí minimalizovalo, může se izraelská armáda spolehnout na nejsilněji chráněné obrněné vozidlo, jaké kdy bylo vyvinuto: Bojové vozidlo pěchoty Namer. Kromě toho, že má výrazně lepší pancéřování než jakékoli jiné bojové vozidlo kdekoli na světě, používá aktivní obrannou zbraň k zachycení přilétajících protitankových střel a raket a má také kulomety k odrážení pěchotních útočníků. V městském boji jsou posádky tanků střílející z kulometů z vrcholků svých věží zoufale zranitelné, ale posádka Nameru zůstává uvnitř vozidla "připoutaná" a spoléhá se na televizní obrazovky, aby viděla okolní svět a ovládala své zbraně na dálku. V roce 2014, kdy izraelští vojáci naposledy bojovali v Gaze, většina z nich jela na slabě pancéřovaných transportérech M-113, které byly snadno prostřeleny protitankovými raketami RPG, přičemž asi 60 vojáků bylo zabito a stovky zraněny. Tentokrát ne.

Poté, co dorazí k podezřelým tunelům, Namery se seřadí a vytvoří perimetr – improvizovanou pevnost – aby chránily ženisty při plnění jejich úkolu. Je velmi pravděpodobné, že před každou detunelovací operací, během ní i po ní budou stále probíhat potyčky s minometnými týmy Hamásu, stejně jako s odstřelovači ukrytými v troskách. Naštěstí budou mít Izraelci své sedmdesátitunové Namery, stejně jako výcvik z pouličních bojů po roce 2014, aby je ochránili.

A tuto ochranu budou potřebovat, protože demontáž tunelové sítě Hamásu si vyžádá čas: Jedinou jistotou v tom všem je, že kladení demoličních náloží nelze provést rychle, aniž by došlo k mnoha obětem. To znamená, že v pásmu Gazy proběhnou nejméně dva týdny války – a i to optimisticky předpokládá, že celý systém tunelů v evakuované severní části bude vyčištěn za týden, což umožní Izraelcům udělat totéž v jižním sektoru poté, co evakuují jižany a pošlou domů seveřany. Slib vlády, že vytrvá až do zničení Hamásu, bude testován každý den.

Mezitím, s blížící se bitvou v Gaze, by mohla začít zcela separátní válka na severní hranici Izraele. Od překvapivého útoku Hamásu se nad izraelskou reakcí vznáší obrovská bombardovací kapacita Hizballáhu v jižním Libanonu. Hizballáh má koneckonců skutečně obrovské množství raket – 100 000 je konvenční počet, stejně jako desítky raket, které lze zaměřit s mnohem větší přesností.

Pokud by byly rakety odpáleny všechny najednou, což by technicky nebylo nemožné, nebo dokonce v salvách těsně vedle sebe, jejich počet by zahltil pokročilé izraelské baterie Iron Dome, z nichž mnohé jsou na jihu. Tváří v tvář takové palbě by mnohem menší počet izraelských antiraket David's Sling s delším doletem hrál klíčovou roli při ochraně cílů s vysokou hodnotou, jako jsou nemocnice, ropné rafinérie, továrny na mikroprocesory a vojenská zařízení. (Civilní bydlení má nižší prioritu, protože každý dům a každý byt má účinný protiletecký kryt.)

Na číslech však záleží a není vyloučeno, že by se bombardování Hizballáhem mohlo stát příkladem toho, jak se kvantita stává kvalitou. To by umožnilo pozemním jednotkám Hizballáhu proniknout na izraelské území stejně, jako to udělal Hamás z jihu. Shodou okolností jinak zdrcení vesničané a několik strážců na jihu zabili téměř 1 500 útočníků Hamásu, což je téměř tolik, kolik jich zabil Izrael, a nájezdníci Hizballáhu by pravděpodobně sdíleli stejný osud.

To bude bezpochyby hrát do karet Hassanu Nasralláhovi, vůdci Hizballáhu, který už má dobrý důvod vyhnout se další válce s Izraelem. Po té poslední v roce 2006 otevřeně přiznal, že kdyby věděl, jak velké škody může izraelské letectvo způsobit, válku by nezačal. Navíc, i když Írán Hamás politicky podporuje, faktem zůstává, že jeho intenzivní sunnitská islamistická ideologie klasifikuje šíitské stoupence Hizballáhu jako kacíře, kteří si zaslouží trest a vyloučení, dokud nebudou činit pokání.

Nic z toho však neznamená, že hrozbu Hizballáhu lze ignorovat. Koneckonců, když Hamás stále bojuje v Gaze, nelze vidět, že by Hizballáh nic nedělal. Jak se všechny oči obracejí k jihu, izraelští stratégové velmi dobře vědí, že zatímco boj o tunely v Gaze je dnešní bitvou, zítřejší boj přijde odjinud.

