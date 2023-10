Gaza: Biden ruší návštěvu Jordánska

18. 10. 2023

čas čtení 5 minut



V baptistické nemocnici Al-Ahli Arabi ve městě Gaza jsou pravděpodobně stovky zraněných; americký prezident po zrušení summitu do Jordánska již nepojede



- Biden ruší návštěvu Jordánska



Bílý dům uvedl, že Joe Biden již v rámci své cesty do Jordánska nepojede.



Jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi již dříve uvedl, že Jordánsko již neuskuteční plánovaný summit s americkým prezidentem a egyptskými a palestinskými představiteli, který se měl konat zítra v Ammánu.



Safadí v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra uvedl, že summit byl zrušen, protože "nyní nemá smysl mluvit o ničem jiném než o zastavení války".



V prohlášení Bílého domu, které potvrzuje rozhodnutí Joea Bidena zrušit plánovanou zastávku v Jordánsku, se uvádí:



Po konzultaci s jordánským králem Abdalláhem II. a s ohledem na dny smutku, které vyhlásil prezident Palestinské samosprávy Abbás, prezident Biden odkládá svou cestu do Jordánska a plánované setkání s těmito dvěma představiteli a egyptským prezidentem Sísím.



Těší se na brzké osobní konzultace s těmito vedoucími představiteli a souhlasil s tím, že v nadcházejících dnech bude s každým z nich nadále pravidelně a přímo jednat.



Rozhodnutí Joe Bidena zrušit plánovanou zastávku v Jordánsku po návštěvě Izraele přichází poté, co Jordánsko odvolalo čtyřstranný summit plánovaný na středu s americkým prezidentem a egyptskými a palestinskými představiteli.



Předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se již dříve z plánovaného setkání v Jordánsku omluvil. Vysoký palestinský představitel uvedl, že Abbás se místo toho vrátí do Ramalláhu, sídla své vlády na okupovaném Západním břehu Jordánu,

Bílý dům uvedl, že Joe Biden již v rámci své cesty do Jordánska nepojede.Jordánský ministr zahraničí Ayman Safadi již dříve uvedl, že Jordánsko již neuskuteční plánovaný summit s americkým prezidentem a egyptskými a palestinskými představiteli, který se měl konat zítra v Ammánu.Safadí v rozhovoru pro televizi Al-Džazíra uvedl, že summit byl zrušen, protože "nyní nemá smysl mluvit o ničem jiném než o zastavení války".V prohlášení Bílého domu, které potvrzuje rozhodnutí Joea Bidena zrušit plánovanou zastávku v Jordánsku, se uvádí:Po konzultaci s jordánským králem Abdalláhem II. a s ohledem na dny smutku, které vyhlásil prezident Palestinské samosprávy Abbás, prezident Biden odkládá svou cestu do Jordánska a plánované setkání s těmito dvěma představiteli a egyptským prezidentem Sísím.Těší se na brzké osobní konzultace s těmito vedoucími představiteli a souhlasil s tím, že v nadcházejících dnech bude s každým z nich nadále pravidelně a přímo jednat.Rozhodnutí Joe Bidena zrušit plánovanou zastávku v Jordánsku po návštěvě Izraele přichází poté, co Jordánsko odvolalo čtyřstranný summit plánovaný na středu s americkým prezidentem a egyptskými a palestinskými představiteli.Předseda Palestinské samosprávy Mahmúd Abbás se již dříve z plánovaného setkání v Jordánsku omluvil. Vysoký palestinský představitel uvedl, že Abbás se místo toho vrátí do Ramalláhu, sídla své vlády na okupovaném Západním břehu Jordánu, po výbuchu v nemocnici v Gaze, který údajně zabil stovky lidí.



- Britský ministr zahraničí James Cleverly uvedl, že Spojené království bude spolupracovat se spojenci, aby "zjistilo, co se stalo" v baptistické nemocnici Al-Ahli Arabi v Gaze.



Cleverly ve svém příspěvku na sociálních sítích označil zničení nemocnice za "zničující ztrátu lidských životů" a uvedl, že Spojené království "má jasno" v tom, že "ochrana životů civilistů musí být na prvním místě".



- Palestinský protestující byl zastřelen izraelskými silami při střetech ve vesnici Nabí Sálih nedaleko města Ramalláh na Západním břehu Jordánu, uvedlo podle agentury Reuters palestinské ministerstvo zdravotnictví.



- Joe Biden opustil Bílý dům a vydal se na cestu do Izraele, uvedl deník New York Times.



Biden měl rovněž odjet do Ammánu na jednání s jordánským králem Abdulláhem, egyptským prezidentem Abdelem Fatahem al-Sísím a prezidentem Palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem. Tento summit byl podle jordánského ministra zahraničí Ajmána Safádího zrušen.



- Bílý dům zvažuje vojenskou reakci USA, pokud Hizballáh zaútočí na Izrael



Podle zprávy agentury Axios Spojené státy diskutovaly o možnosti použití vojenské síly, pokud se libanonská militantní skupina Hizballáh zapojí do války útokem na izraelské síly.



Zpráva s odvoláním na tři americké představitele a jednoho izraelského úředníka přišla v pondělí, kdy Írán varoval Izrael, že Hizballáh je blízko vstupu do války s Hamásem.



Dva američtí představitelé uvedli, že ministr zahraničí Antony Blinken řekl arabským vůdcům v regionu, s nimiž se v minulých dnech setkal, že USA "si nedělají legraci", když do regionu posílají tolik vojenských prostředků na podporu Izraele.



Scénář použití americké vojenské síly, pokud by se Hizballáh zapojil do války, "se v posledních dnech objevil na několika schůzkách v Bílém domě", uvádí se v dokumentu.



Oba američtí představitelé zdůraznili, že administrativa dělá vše pro to, aby se Hizballáh do války nezapojil - ale připravuje se i na opačný scénář.



- Ve Spojeném království předseda labouristů Keir Starmer uvedl, že scény stovek mrtvých v baptistické nemocnici Al-Ahli Arabi v Gaze jsou "naprosto zničující a nelze je ospravedlnit".



"Mezinárodní právo musí být dodržováno," napsal Starmer na Tšitteru.



Skotský první ministr Humza Yousaf, který má několik rodinných příslušníků uvězněných v Gaze, uvedl, že útok by měl být "jednoznačně a co nejdůrazněji odsouzen".



"Pro tento čin nemůže existovat žádné ospravedlnění. Vůbec žádné," napsal Yousaf v prohlášení.





- Matka Mii Schemové, jednadvacetileté Francouzky a Izraelky zadržované Hamásem, v úterý apelovala na její propuštění a označila její zadržování a zadržování přibližně 200 rukojmích za "zločin proti lidskosti".





Francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý video s touto dívkou označil za "odporný čin". Elysejský palác uvedl, že Macron, který je na oficiální návštěvě Albánie, požaduje její bezpodmínečné propuštění.



- Ismail Haníja, který je všeobecně považován za celkového vůdce Hamásu, obvinil USA z útoku na baptistickou nemocnici Al-Ahlí Arabí, který označil za "nový bod obratu".



"Masakr v nemocnici potvrzuje brutalitu nepřítele a míru jeho pocitu porážky," řekl Haníja v úterý pozdě večer v televizním projevu, uvedla agentura Reuters.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0