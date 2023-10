Manželka skotského premiéra: Její mladí bratranci v Gaze jsou zraněni střepinami

18. 10. 2023

čas čtení 4 minuty

Foto: Elizabeth and Maged El-Nakla ve Skotsku

Nadia El-Nakla, manželka skotského premiéra Humzy Yousafa, říká, že její matka se snaží léčit děti, ale v domácnosti došla čistá voda



Nadia El-Nakla, manželka skotského premiéra Humzy Yousafa, uvedla, že tři její malí bratranci z Gazy, včetně dvouletého dítěte, mají zranění způsobená střepinami šrapnelu poté, co v jejich blízkosti dopadla raketa izraelského dronu.



V úterním rozhovoru pro deník Guardian, který se uskutečnil hodinu před závěrečným projevem jejího manžela na výročním sjezdu Skotské národní strany, El-Naklaová uvedla, že jí těsně před začátkem rozhovoru zavolala její matka, která byla "opravdu otřesená a velmi rozrušená". Nadia El-Nakla, manželka skotského premiéra Humzy Yousafa, uvedla, že tři její malí bratranci z Gazy, včetně dvouletého dítěte, mají zranění způsobená střepinami šrapnelu poté, co v jejich blízkosti dopadla raketa izraelského dronu.V úterním rozhovoru pro deník Guardian, který se uskutečnil hodinu před závěrečným projevem jejího manžela na výročním sjezdu Skotské národní strany, El-Naklaová uvedla, že jí těsně před začátkem rozhovoru zavolala její matka, která byla "opravdu otřesená a velmi rozrušená".







Rodiče El-Naklové, Elizabeth a Maged El-Naklovi, kteří žijí ve skotském městě Dundee, odcestovali začátkem tohoto měsíce do Gazy, aby navštívili svého syna a čtyři vnoučata a také Magedovu 92letou matku, která se necítí dobře.



"Dovedu si představit, jak děsivé to muselo být... Srdce mi puklo za všechny ty rodiny a za všechny ty lidi, kteří se báli o život. A pak mi také vzadu v hlavě pukalo srdce z toho, jaké následky to bude mít."





0

243

"[Matka] mi volala asi před 20 minutami, že teta a strýc jsou s dětmi venku," uvedla El-Naklaová. "Stále se snažím získat od mámy v této věci jasno, protože byla velmi rozrušená, ale řekla, že byli zasaženi, když nedaleko dopadla raketa dronu. Takže je to naštěstí nezasáhlo přímo, ale děti - hlavně dvouletý - mají pod kůží spoustu střepin."El-Naklaová řekla, že její matka, bývalá zdravotní sestra, se nyní snaží děti ošetřit pinzetou, kterou měla v prázdninovém balení, a obává se rizika infekce.Její rodiče uvízli ve městě Deir al-Balah od chvíle, kdy ozbrojenci Hamásu před deseti dny zmasakrovali více než 1300 převážně civilních Izraelců.Od té doby se El-Nakla, psychoterapeutka a radní za skotské nacionalisty v Dundee, a její manžel brutálně svěřují s každodenními dopady izraelského bombardování Gazy, které následovalo po těchto šokujících útocích.Yousaf i nadále naléhá na vládu Spojeného království, aby se zasadila o zřízení humanitárního koridoru, který by umožnil evakuaci civilistů a vpuštění zásob a pomoci na území, a sdílel dojemné záběry své tchyně, jak jménem své rodiny a sousedů prosí o pomoc.El-Naklaová uvedla, že jí matka ráno poslala textovou zprávu, že v domácnosti došla čistá voda. "Jediná voda, kterou teď mají, je slaná. To mě opravdu rozrušilo, protože je zřejmé, že i z toho mohou být lidé nemocní. Není tam elektřina ani nemocniční zařízení," řekla."Humanitární krize je velmi reálná," pokračovala. "V Gaze vlastně není nikde bezpečno. Lidé začínají chodit do nemocnic spát tam venku, protože si myslí, že nemocnice nebude v noci zasažena."El-Nakla řekla, že její rodiče zůstali v rodinném domě v Deir al-Balah ve středu Gazy poté, co izraelská armáda nařídila 1,1 milionu lidí evakuovat se na jih pásma Gazy."Mám obavy, že požádali lidi, aby šli ze severu na jih, který je blíže k egyptské hranici, přičemž tou neviditelnou bariérou je Deir al-Balah, odkud jsou moji rodiče. Pokud izraelská armáda plánuje pokračovat v přesunu dalších lidí na jih, další oblastí budou moji rodiče," řekla."Zeptala jsem se jich: Jaký je váš plán, pokud vás požádají, abyste odešli? A oni mi odpověděli: 'Žádný nemáme, nebudeme mít kam jít'."Opravdu nevím, kam by šli, takže se jen zoufale modlím, aby se to nestalo. Mojí babičce je 93 let a je na vozíčku. Nemluvíme o zpevněných cestách, ale o prachu. A taky mám osmitýdenního synovce - jak ho můžete nechat na sluníčku venku?"El-Naklaová uvedla, že je zklamaná, že se v úterý v britském parlamentě více nediskutovalo o "skutečném usnadnění míru"."Pro mě jsou tři věci, které se musí stát. Je to usnadnění příměří, a to okamžitě. Je tu otevření humanitárních koridorů, okamžitě. Jsou na kolenou, nemají žádné zdravotnické zásoby a dochází jim jídlo. A třetí je umožnit odchod [cizím státním příslušníkům] a vypustit ty, kteří mohou hledat bezpečí jinde."Řekla, že jí zlomily srdce zprávy o útocích Hamásu na izraelské domy a hudební festival Supernova.Podrobnosti v angličtině ZDE