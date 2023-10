Manifestace

21. 10. 2023

Manifestace proti brutálnímu jednání Izraele v Gaze



Kdy:

V sobotu 21.října od 16.30



Kde:

V parku Charlotty G. Masarykové

u křižovatky ulic Na Valech a Badeniho



Proč a co:

izraelsko-palestinský konflikt nezačal letos v říjnu.

Jsme nespokojeni se zaujatým informováním médií.

Dělá se nám nevolno s českých politiků podlézajících Izraeli

A chceme to dát najevo.

Připomeňme si to, co sdělovací prostředky raději zapomínají.



kontakt: protitergen@seznam.cz

