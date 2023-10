Gaza: Řekli jim, aby se přesunuli na jih. Ale bombardují je i tam

18. 10. 2023

Moderátor Channel 4 News z Jeruzaléma: (Zpravodajství z podvečerních hodin v úterý, před zprávou o vybombardování nemocnice v Gaza City):



OSN nyní obviňuje Izrael z hrubé neúcty k životům civilistů poté, co vybombardoval školu v Gaze, kde se ukrývaly tisíce lidí, a zabil nejméně šest osob.

V přeplněném pásmu Gaza, kde rychle dochází potraviny, voda, pohonné hmoty a zdravotnický materiál k ošetření 12 000 zraněných, není podle OSN žádné místo bezpečné.



Před čtyřmi dny Izrael vyzval obyvatele Gazy, aby se v zájmu vlastní bezpečnosti přesunuli na jih, ale dnes bomby těsně u měst Chán Júnis a Rafáh, kde se ukrývaly statisíce lidí, zabily desítky lidí.

Naděje na plán USA, který má zajistit bezpečný průchod pro pomoc do Gazy přes egyptský přechod Rafáh, zatím vyšly naprázdno. Ten zůstává týden po uzavření uzavřen kvůli leteckým útokům, které podle ministerstva zdravotnictví Gazy zabily již asi 3 000 lidí, z toho téměř třetinu dětí.





To je více než dvojnásobek počtu, který Hamás zabil při svých útocích na Izrael, a podněcuje to obavy z rozsáhlejší války.

Podél severní hranice Izraele s Libanonem probíhají střety, armáda si vyměňuje palbu s Hizballáhem, který byl stejně jako Hamás mnoha zeměmi označen za teroristickou skupinu. Izrael již evakuoval vesnice podél hranice. Dnes zabil nejméně čtyři bojovníky Hizballáhu. Ti se podle něj pokusili překročit plot, aby nastražili výbušné zařízení. Začínáme reportáží naší zahraniční redaktorky Lindsey Hilsumové o zoufalé situaci v Gaze a možná vás některé záběry v její reportáži znepokojí

Repotérka: Na jihu prý bude bezpečněji, Izraelci civilistům řekli, aby zamířili do Rafáhu na hranici s Egyptem, ale v Gaze není žádné útočiště, žádné bezpečné místo, žádný únik.





Izrael tvrdí, že se snaží zabránit civilním obětem. Tak to ale nevypadá pro ty, kteří jsou nejen bombardováni, ale kterým byla také odepřena voda, palivo, potraviny a lékařské zásoby.









Paní: "Seděli jsme tu a pekli chleba. Nic jsme nedělali. Lidé mají hlad, protože nemáme ani elektřinu a vodu. Lidé nemohou jíst."









Repotérka: Vyhrabávají všechny, na které se dostanou. Vybombardovaný blok byl plný lidí, kteří utekli z města Gazy podle pokynů Izraelců. Byli zde také muži z Hamásu? Je možné, že izraelská zuřivost ničí nevinné spolu s viníky. Jak dlouho ještě může nemocnice v Rafáhu fungovat? Dochází jim palivo do generátoru a Izrael nepustí další ze strachu, že ho použije Hamás. Některým lidem také dochází naděje, podléhají zdrcujícímu žalu a zoufalství.









Nákladní auta plná pomoci stále trčí na egyptské straně hranice. Izrael je nechce pustit dovnitř a tvrdí, že neexistuje žádná záruka, že zásoby nepůjdou k Hamásu. Civilisté opět doplácejí na činy vrahů, které nemohou kontrolovat.





Izraelský mluvčí: "Tam na jihu a pouze v této oblasti, pokud to bude možné, plánujeme vytvořit to, čemu říkáme bezpečné zóny, ale pokud se tato pomoc nedostane k civilistům, kteří jdou k vrahům, bezpečné zóny prostě nebudou existovat."





Reportérka: Nad hlavou jim skučí dron, zatímco se modlí za mrtvé v Chán Júnisu, rovněž v údajně bezpečnější jižní zóně, která byla přes noc rovněž zasažena. Obyvatelé Gazy se s děsivými zvuky, které předznamenávají smrt, již dobře seznámili.





Mansour Shouman: "Především je to neustálé bzučení. Velmi hlasitý bzučivý zvuk. To nepřestává. A pak jsou tu myslím cílené údery menších raket, sebevražedných letadel a dronů, které zasahují konkrétní byty a konkrétní malé budovy. To se děje tak každých pět až deset minut. F16. Zasáhnou asi tak podle čtvrtí pětkrát až šestkrát za hodinu. Ty srážejí budovy a čtvrti k zemi."





"Pokud v Chán Júnisu není bezpečno, můžete se rovnou sbalit a jít domů do města Gaza a riskovat. Důvěřujte v Boha."









"Řekli nám, abychom opustili město Gaza, tak jsme šli do Chán Júnisu, ale nemohli jsme najít místo, kde bychom mohli spát. Minulou noc byl dům vedle nás terčem útoku a zemřelo 70 lidí. Kam bychom měli jít? Vracíme se do města Gazy. Je lepší zemřít doma. To je náš osud. Smrt je všude."









Ve městě Gaza osvětlují temnotu ohně zkázy. Obyvatelé Gazy se připravují na další noc plnou strachu, že nebudou vědět, zda zítra ráno budou oni nebo ti, které milují, ještě naživu.

