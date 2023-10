Rusko provedlo více než 1100 útoků na nemocnice. Svět se zbláznil, když si půl dne mohl myslet, že jeden spáchal také Izrael

20. 10. 2023 / Karel Dolejší

čas čtení 3 minuty

Dostávám otázky, kde že prý žije ta trhlá proislamistická levice, o níž občas píšu.

Levičácká ikona Janis Varufakis, autor dvou ekonomických bestsellerů, odprezentoval na sociální síti X velmi výmluvnou myšlenkovou konstrukci.

Máme si prý - hypoteticky - představit, co by se stalo, kdyby Rusko zaútočilo na nemocnici v Charkivě a zabilo 500 lidí, načež by z činu obvinilo Ukrajinu.

Varufakis tedy buď neví nebo dokonce nechce vědět, že Rusko jen v prvním roce války proti Ukrajině provedlo nejméně 707 útoků na ukrajinská zdravotnická zařízení, které buď popřelo, nebo je označilo za útoky na "legitimní cíle". To zahrnovalo hned několik útoků v Charkivě, včetně útoku kazetovou municí na dětskou nemocnici.

V Sýrii pak Rusko od intervence v roce 2014 cíleně vybombardovalo více jak 400 nemocnic. Útočilo i na ty, které se podílely na programu OSN a předaly své souřadnice v představě, že to zvýší jejich bezpečnost. Stal se pravý opak.

Inteligentní proruský propagandista by zajisté v kauze útočení na nemocnice držel jazyk za zuby a tiše doufal, že si na fakta raději nikdo nevzpomene.

Jen proruský ultralevičák žijící v alternativní realitě může vzít zfalšovanou kauzu bombardování nemocnice v Gaze, která v dlouhodobém horizontu na Západě zcela podkope důvěryhodnost palestinské kauzy, a stavět ji do údajného kontrastu s chováním Ruska.

Poskytneme-li Varufakisovi výhodu pochybnosti, můžeme předpokládat, že o ruských válečných zločinech od roku 2014 nemá ani ten nejmenší přehled, protože ho prostě nezajímají. Stará se pouze o aktuální kauzu fiktivního útoku Izraele na parkoviště zdravotnického zařízení v Gaze. Projevuje zjevný nezájem o věci veřejné, pokud se nevejdou do jeho soukromých mozkových přihrádek. Vyjádřeno starým dobrým řeckým výrazem, je to ἰδιώτης, idiot.

Jak mi napsal jeden čtenář, Izrael v posledních dnech prostě pořád ne a ne trefit nějakou palestinskou nemocnici, tak se věci muselo propagandisticky pomoci.

A jak se vyjádřil ještě jiný, Izraeli nebude jeho nepřáteli nikdy odpuštěno, že nemocnici v Gaze nebombardoval.

Jedenáct set ruských útoků proti zdravotnickým zařízením pro světové veřejné mínění neznamená ani zlomek toho, co jedna Hamásem vymyšlená propagandistická kauza, která uvedla arabský svět plus Turecko do varu a vyvolala masivní nepokoje spojené s násilím v západních městech.

Jako lidstvo máme evidentně vážný problém. Ten problém se nazývá epidemie antisemitismu.

V jeho rámci pak "třídní vědomí" zdeformované nenávistí ke svévolně vybraným symbolům "imperialistického útlaku" není ani za mák schopno vnímat současný svět v jeho komplikovanosti a děsivosti.

A to zde prosím píšu o "intelektuální hvězdě" vymírající politické sekty. Nikoliv o podprůměrných exemplářích, které svůj zaslepený antikapitalistický antisemitismus ještě mnohem pitoměji předvádějí v každodenním mediálním provozu.

0