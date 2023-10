WHO: Konvoj s pomocí, který má vstoupit do Gazy, je jen "kapkou v moři"

20. 10. 2023

čas čtení 8 minut



Dvacet kamionů se chystá vstoupit do Gazy přes přechod Rafáh, ale Izrael tvrdí, že pomoc bude zastavena, pokud ji Hamás zadrží



Humanitární organizace varovaly, že pomoc, která má dorazit do Gazy, by mohla být pro mnoho zoufalých obyvatel tohoto území příliš málo a příliš pozdě. Připravuje se jen malý konvoj nákladních automobilů s humanitární pomocí, který má v pátek v rámci dohody mezi USA, Izraelem a Egyptem vstoupit do Gazy.



Americký prezident Joe Biden během své středeční jednodenní návštěvy Izraele zprostředkoval dohodu o tom, že první konvoj 20 nákladních vozidel projede v pátek přes přechod Rafáh z Egypta do Gazy. Podle podmínek požadovaných Izraelci by další zásilky humanitární pomoci závisely na tom, zda bude první dodávka distribuována bez účasti Hamásu.

Humanitární organizace varovaly, že pomoc, která má dorazit do Gazy, by mohla být pro mnoho zoufalých obyvatel tohoto území příliš málo a příliš pozdě. Připravuje se jen malý konvoj nákladních automobilů s humanitární pomocí, který má v pátek v rámci dohody mezi USA, Izraelem a Egyptem vstoupit do Gazy.Americký prezident Joe Biden během své středeční jednodenní návštěvy Izraele zprostředkoval dohodu o tom, že první konvoj 20 nákladních vozidel projede v pátek přes přechod Rafáh z Egypta do Gazy. Podle podmínek požadovaných Izraelci by další zásilky humanitární pomoci závisely na tom, zda bude první dodávka distribuována bez účasti Hamásu.



Dodávka pomoci plánovaná na pátek se uskuteční ve stínu hrozící pozemní ofenzívy izraelských vojsk, která se shromáždila podél hranic Gazy.



Podle humanitárních agentur stály průtahy při odsouhlasení dodávky pomoci nepochybně životy Palestinců, kteří jsou od útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo nejméně 1 400 lidí, vystaveni bombardování a úplné blokádě. Uvedli také, že je to žalostně malé množství pomoci pro 2,3 milionu obyvatel, kteří byli silně závislí na humanitární pomoci i před přerušením dodávek základních zásob, vody, pohonných hmot a elektřiny. Podle úředníků v Gaze bylo za posledních 12 dní zabito více než 3 000 lidí.



Ředitel Světové zdravotnické organizace pro mimořádné situace Michael Ryan, uvedl, že pomoc je třeba dostávat "každý den", a označil počáteční konvoj 20 nákladních aut za "kapku v moři současných potřeb".



Generální tajemník OSN António Guterres při návštěvě Káhiry prohlásil: "Potřebujeme potraviny, vodu, léky a pohonné hmoty. Potřebujeme to v širokém měřítku a potřebujeme, aby to bylo trvalé, není to jen jedna malá operace, která je zapotřebí."



Připravovaný izraelský pozemní útok však hrozí vedle neustálého leteckého bombardování přerušit jakoukoli záchrannou linku do Gazy.



"Bude mnoho zraněných, kteří přijdou o život, pokud nebude do nemocnic v Gaze, které jsou plné zraněných civilistů z neustálého bombardování a izraelských náletů, dodáno dostatečné množství paliva, zdravotnického materiálu a život zachraňující pomoci," uvedl Riham Jafari, koordinátor komunikace a propagace v organizaci ActionAid Palestine.



"Nedostatečná pomoc způsobí zdravotní katastrofu a hladomor, protože pacienti s chronickými chorobami a těhotné ženy a jejich děti nebudou moci dostat potřebnou lékařskou péči a výživu, což ohrozí jejich životy. Víme, že 20 kamionů pomoci, které jsou v současné době přislíbeny, prostě nestačí."



V rozhovoru s novináři na palubě Air Force One během letu zpět z Izraele do USA dal Biden jasně najevo, že za hlavní úspěch své cesty považuje přesvědčení izraelského válečného kabinetu, aby dal - s výhradami - zelenou dodávkám humanitární pomoci přes hranici mezi Egyptem a Gazou.



Biden uvedl, že hovořil také s egyptským prezidentem Abdelem Fatahem al-Sísím, který souhlasil se znovuotevřením hraničního přechodu Rafáh, aby se do Gazy dostalo 20 nákladních aut. Americký prezident uvedl, že silnice v blízkosti hranice bude třeba opravit poté, co byly poškozeny při izraelských leteckých úderech, ale že pomoc by se na území mohla začít dostávat v pátek.



"Bylo to velmi optevřené jednání, které jsem vedl," řekl Biden. "Chceme dostat do Gazy co nejvíce kamionů. Je jich tam, tuším, 150 nebo tak nějak. Ne všechny půjdou prvním konvojem. Pokud bude druhý konfoj - uvidíme, jak to půjde."



"Budou opravovat silnici. Musí zaplnit výmoly, aby ty kamiony projely. A k tomu dojde; očekávají, že to bude trvat asi osm hodin [ve čtvrtek]. Takže se může stát, že tudy nebude nic projíždět ... pravděpodobně až do pátku," řekl Biden. "Za tímto účelem. Ne proto, abychom umožnili odjezd mnoha lidem, ale abychom to otevřeli pro tento účel."





Biden však dodal: "Pokud Hamás pomoc odkloní nebo ukradne, znovu tím prokáže, že mu nejde o blaho palestinského lidu, a ta pomoc se zastaví."







Egyptský ministr zahraničí Sameh Shoukry řekl televizi Al Arabiya, že dodávky budou probíhat pod dohledem OSN. Na otázku, zda budou cizinci a občané s dvojím občanstvím, kteří chtějí odejít, vpuštěni do Egypta, odpověděl: Šoukry odpověděl: "Pokud bude přechod fungovat normálně a zařízení [na přechodu] bude opraveno."



Odhadem 500 palestinských Američanů a tisíce dalších Palestinců s cizí státní příslušností doufalo, že budou moci opustit Gazu přes přechod v Rafáh. Biden uvedl, že vedle zajištění dodávek humanitární pomoci bylo jeho prioritou při návštěvě Izraele zajistit, aby se co nejvíce Američanů, "kteří se chtějí dostat ven, mohlo dostat ven".



Humanitární organizace shromáždily na egyptské straně hranice zásoby životně důležitých věcí a čekají na otevření přechodu. Šéf humanitární pomoci OSN Martin Griffiths ve středu Radě bezpečnosti OSN řekl, že organizace usiluje o to, aby se dodávky pomoci do Gazy vrátily na úroveň 100 kamionů denně, tedy na úroveň před konfliktem mezi Izraelem a Hamásem.



Griffiths řekl Radě bezpečnosti: "Civilisté prostě nemají kam jít, aby unikli zkáze a strádání, které každou hodinou narůstají, protože rakety stále létají a základní zásoby, včetně paliva, potravin, zdravotnických potřeb a vody, docházejí.





"Kvůli nedostatku vody je UNRWA [humanitární agentura OSN] na některých místech ... nucena omezit poskytování vody na jeden litr na osobu a den. Mějte na paměti, že minimum podle mezinárodních standardů by mělo být 15 litrů, a oni dostávají jeden - a to jsou šťastlivci."



Biden uvedl, že během své návštěvy Izraele vyzval ke zdrženlivosti. Izrael shromáždil kolem Gazy obrovské síly a před všeobecně očekávanou pozemní invazí řekl obyvatelům severní části Gazy, aby se přesunuli do jižní poloviny území.



Bidenova administrativa se obává, že rozsáhlý pozemní útok povede k dalším masovým civilním obětem, případně vyvolá velkou přeshraniční ofenzívu Íránem podporovaných milicí Hizballáh v Libanonu a nedosáhne izraelského válečného cíle, kterým je likvidace Hamásu.



Biden při svém zpátečním letu bez obalu popřel zprávu izraelského tisku, že USA slíbily bojovat po boku izraelských jednotek, pokud Hizballáh zaútočí. "Není to pravda," řekl prezident. "To nikdy nebylo řečeno."



John Kirby, mluvčí americké Rady národní bezpečnosti, řekl: "Jak jsme již dříve řekli, nemáme v úmyslu nasadit americké ojáky do boje."



Během návštěvy Izraele Biden vyjádřil zármutek nad Palestinci, kteří zemřeli při výbuchu v arabské nemocnici al-Ahlí v Gaze, ale uvedl, že USA souhlasí s Izraelem v otázce příčiny výbuchu. "Na základě informací, které jsme dosud viděli, se zdá, že se jedná o důsledek bludné rakety vypálené teroristickou skupinou v Gaze," řekl. Izraelské obranné síly uvedly, že příčinou byla raketa vypálená palestinským Islámským džihádem, zatímco Hamás tvrdí, že výbuch byl způsoben izraelským náletem.



Výbuch v nemocnici a jeho těžká bilance vedly ke zrušení akce, která měla být druhou etapou Bidenovy blízkovýchodní mírové mise: setkání v Ammánu se Sísím, jordánským králem Abdulláhem a šéfem palestinské samosprávy na Západním břehu Mahmúdem Abbásem.



Od začátku války opustilo své domovy více než milion Palestinců, což je zhruba polovina obyvatel Gazy. Ti, kteří utíkají ze severu na jih, se tísní ve školách OSN nebo v domech příbuzných.



Ministerstvo zdravotnictví v Gaze uvedlo, že od začátku války bylo v Gaze zabito 3 478 lidí a více než 12 000 jich bylo zraněno, většinou ženy, děti a starší lidé.



V Izraeli zemřelo více než 1 400 lidí, většinou civilistů, kteří byli zabiti během smrtícího vpádu Hamásu 7. října.







Podrobnosti v angličině ZDE

0