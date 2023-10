"Atmosféra strachu": svoboda projevu v Izraeli je v ohrožení, konstatují aktivisté. Může za to Netanjahu

23. 10. 2023

čas čtení 6 minut

Foto: Novinář Israel Frey. Celé jeho video je na Instagramu ZDE

Židovští a arabští Izraelci jsou zadržováni, propouštěni z práce a napadáni za projevy názorů, které jsou vykládány jako pro-hamasovské.



Dva aktivisté židovsko-arabského mírového hnutí byli nedávno v Izraeli zadrženi za vylepení plakátů s poselstvím, které policie považovala za urážlivé. Vzkaz zněl: "Židé a Arabové, společně to zvládneme."



Aktivistům, členům hnutí Standing Together, byly zabaveny plakáty i trička s potiskem mírových hesel v hebrejštině a arabštině.



Nešlo o ojedinělý incident. Po celém Izraeli jsou lidé zadržováni, propouštěni ze zaměstnání a dokonce napadáni za projevy sympatií, které si někteří vykládají jako projevy sympatií k Hamásu po vražedném útoku této skupiny ze 7. října. Definice pro-hamasovských projevů se často rozšiřuje i na projevy soucitu s osudem palestinských dětí uvězněných v Gaze nebo na výzvy k míru, zejména pokud jsou vyjádřeny v arabštině a hebrejštině.

Minulý týden byl po patnácti letech služby v nemocnici v Petah Tikvě suspendován ze své funkce její ředitel jednotky kardiologické intenzivní péče. Zjevným proviněním Abeda Samary byla jeho profilová fotografie na sociálních sítích - holubice nesoucí olivovou ratolest a zelenou vlajku s šahádou, muslimským vyznáním víry: "Není jiného Boha než Alláh a Mohamed je jeho prorok." Obrázek si pořídil loni, dávno před útokem Hamásu, ale přesto byl vnímán jako nějaký výraz podpory tomuto rozhořčení.



Minulý týden Samara také zveřejnil citát připisovaný proroku Mohamedovi o tom, že se muslimové budou muset v den soudu zodpovídat za své činy, což lékař řekl Haaretzu, že je namířeno proti "muslimským vůdcům a duchovním, kteří nedělají dost pro to, aby zastavili krveprolití".



Přesto jej nemocniční úřady považovaly za podporu nepřítele.



Zásah je řízen především vládou Benjamina Netanjahua. Od útoku má policie širokou volnost při určování toho, co se považuje za podporu terorismu. Nemusí se již obracet na státní zástupce, což podle lidskoprávního právníka Michaela Sfarda odstraňuje důležitou úroveň právní ochrany svobody projevu jednotlivce.



"Jsme svědky tsunami policejních vyšetřování," řekl Sfard. "Lidé, kteří se stanou terčem vyšetřování, si projdou velmi děsivou zkušeností, a i když to skončí bez obvinění, je to stále strašné.



"Je tu vlna umlčování jakéhokoli typu, nejen kritiky, ale i pouhého soucitu."



Protesty vyjadřující soucit s Gazou byly rozehnány silou a šéf izraelské policie Jakov Šabtaj minulý týden řekl: ,,Je třeba, abychom si uvědomili, že v Gaze je mnoho lidí: Šabtaj: "Každý, kdo se chce ztotožnit s Gazou, je vítán. Teď ho posadím do autobusů, které tam míří, a pomůžu mu tam dojet."



Začátkem minulého týdne také izraelská generální prokuratura oznámila, že nařídila univerzitám a vysokým školám, aby předaly policii případy studentů, kteří zveřejnili "slova chvály terorismu".



V návaznosti na pokyny generálního prokurátora došlo na izraelských univerzitách ke zjevné čistce. Skupina Adalah, která se zabývá právy, oznámila, že asi 50 palestinských studentů bylo předvoláno k disciplinárním komisím kvůli svým příspěvkům na sociálních sítích a někteří z nich byli vyloučeni ze studia.



K zastrašování židovských i arabských Izraelců s disidentskými názory dochází také ze strany bezejmenných jednotlivců a skupin, které rozdmýchávají nenávist na internetu.



V jednom z pozoruhodných případů ultraortodoxní levicový novinář Israel Frey zveřejnil video, na kterém odříkává kadiš (židovskou modlitbu za mrtvé) za oběti masakru Hamásu a palestinské civilisty pod palbou v Gaze.



Krátce poté anonymní uživatel platformy pro zasílání zpráv Telegram zveřejnil jeho adresu, kterou hojně sdílely pravicové skupiny, a před jeho okny se objevil dav, který mu do oken házel pyrotechniku a donutil ho s rodinou utéct. Nyní se skrývá.



Alon-Lee Green, národní ředitel organizace Standing Together, uvedl, že Freyův případ je jen jedním z příkladů rozšířeného zastrašování Izraelců, kteří se staví proti vládní politice a kolektivnímu trestání Palestinců.



"Mnoho lidí je propouštěno z práce kvůli odlišným politickým názorům nebo jen kvůli své identitě," řekl Green. "Každý den nám na naši horkou linku volají stovky lidí, kteří přicházejí o práci. O několika desítkách z nich se dá říci, že vyjadřují podporu Hamásu, ale drtivá většina z nich zveřejňuje výzvy k zastavení války nebo říká věci jako: V Gaze jsou také děti.



"Je to ostuda, protože potřebujeme tyto lékaře, psychology, členy uměleckých fakult, kteří jsou součástí naší společnosti a trpí traumatem," dodal. "Je to také nebezpečné, protože to může vést k nové vnitřní frontě s nebezpečím násilí mezi komunitami."





Doxing osobních údajů a zastrašování mírových aktivistů je rozšířeným jevem, uvedl Ori Kol, spoluzakladatel skupiny FakeReporter, která se zabývá bojem proti šíření dezinformací a nenávistných projevů na internetu.



"V Izraeli v podstatě panuje atmosféra strachu, která je poháněna neznámými aktéry na internetu," řekl Kol. "Je celkem náhodné, na koho se zaměřují. Uniknou údaje o známém levicovém režisérovi, jeho telefonní číslo a číslo občanského průkazu, a v příští chvíli jdou po palestinské zdravotní sestře na severu Izraele, která třeba nahrála nějaký příběh s obrázky z Gazy."



Achiya Schatz, výkonná ředitelka FakeReporter, řekla: "Něco, co nás velmi znepokojuje, je vědomí, že se budeme zabývat dalším bojištěm, vnitřní bitvou mezi občany, zde a na Západním břehu Jordánu."



Jak Schatz dodal, je to "obrovské riziko pro společnost a pro národní bezpečnost Izraele".







Zdroj v angličtině ZDE

