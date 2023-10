Proč propouští Hamas izraelská rukojmí?

25. 10. 2023

Reportérka Channel 4 News Lindsey Hilsum, Jeruzalém: Ze zdrojů jsme se dozvěděli, že Katar možná vyjednal propuštění dalších 50 rukojmích. Teď samozřejmě ty rodiny a zejména paní Lifschitzová, se kterou jsem se dnes setkala, víte, že její manžel, je mu 83 let, je stále zadržován, zoufale touží po tom, aby ti lidé byli propuštěni. Ale ze strany Hamásu existuje krutá kalkulace, protože rukojmí mají nějakou cenu živí a ne mrtví, takže je možné, že se vlastně chtějí, opět je to kruté, zbavit těch nejzranitelnějších rukojmích, dětí, velmi starých lidí, protože musí být těžké je udržet naživu v těchto podmínkách, v těchto tunelech.

Ona říkala, že jedli, víte, měkký sýr a pita chleba stejně jako Hamás. Ale myslím si, že tam není moc jídla. Takže je to tak. Ale pak je taky Hamás chce propouštět po jednom, po dvou, protože to prodlužuje tu dobu, kdy rodiny rukojmích tlačí na izraelskou vládu, aby nevstupovala do pozemní ofenzívy.





Reportérka: No, mění to věci a mění to i věci na mezinárodní úrovni, protože když se podíváte, kolik civilistů je v Gaze zabíjeno, jak dlouho to ještě může pokračovat? Generální tajemník OSN Antonio Guterres si dnes vysloužil od Izraelců spoustu kritiky, protože řekl, že útok Hamásu se neodehrál ve vzduchoprázdnu. To se jim nelíbilo. Měli pocit, že on ten útok ospravedlňuje. Nebylo tomu tak.





To, co řekl, bylo, že stížnosti palestinského lidu kvůli okupaci neospravedlňují útok Hamásu, ale ani útok Hamásu neospravedlňuje kolektivní trestání palestinského lidu. A to samozřejmě cítí mnoho lidí na celém světě.





Slyšíme to od arabských vlád, které volají po příměří, a možná to slyšíme i od EU, která chce nějakou humanitární pauzu, protože, jak už jste říkal, Agentura OSN pro pomoc a práci, která říká, že jim zítra večer dojde palivo, můžeme být svědky toho, že lidé v Gaze budou umírat nejen na následky bombových útoků ale i hladem a žízní.











Reportérka: Ale možná generální tajemník OSN takový jazyk našel. To byl velmi pečlivě promyšlený výrok. . Ale viděli jsme tu dnes francouzského prezidenta. Emmanuela Macrona. Všechno navenek byla stoprocentní solidarita s Izraelem. A já si myslím velmi upřímně, že musí být konec terorismu a nelze na to zapomenout, na tu hrůzu útoků tady, ale otázka je: To bombardování, to bude fungovat? Skutečně to zlikviduje Hamás? V minulosti jsme viděli bombardování, viděli jsme, že zabilo tolik vůdců Hamásu, a pak povstali noví.









Zdroj v angličtině, od minuty 11, ZDE

Já jsem si všiml něčeho docela zajímavého, když jsem sem přijel poprvé před dvěma týdny, před dvěma a půl týdny, tak i rodinní příslušníci těch rukojmích říkali, musíme provést tu invazi. Musíme zlikvidovat Hamás, protože tak nějak předpokládali, že to bude stejně konec jejich blízkých. Stejně jsou mrtví, nikdy by je nepustili. Politika rukojmích však přinesla všem trochu času, že?Ale pokud naši političtí představitelé nedokážou najít příslušný jazyk a odsoudit obojí jednou větou, rozdělení, kterého jsme svědky v naší vlastní společnosti i jinde, se bude jen prohlubovat?