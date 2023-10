Více než 250 britských právníků vyzývá vládu, aby se zasadila o příměří v Gaze

27. 10. 2023

Signatáři otevřeného dopisu rovněž vyzývají ministry, aby zastavili prodej zbraní, které by mohly být použity v rozporu s mezinárodním právem



Více než 250 britských právníků, mezi nimiž jsou významní soudci a profesoři práva, vyzvalo vládu Spojeného království, aby se zasadila o příměří v Gaze, a uvedlo, že dochází k závažnému porušování mezinárodního práva.



Právníci napsali dopis premiérovi Rishi Sunakovi, ministru zahraničí Jamesi Cleverlymu a ministru obrany Grantu Schappsovi, v němž v podstatě uvedli, co je právním doporučením týkajícím se války mezi Izraelem a Hamásem.



Zpráva přichází v době, kdy političtí představitelé čelí rostoucím požadavkům na vyhlášení humanitárního příměří, které by umožnilo dodání základní pomoci pro civilisty do pásma Gazy. Oliver Dowden, místopředseda britské vlády, ve čtvrtek uvedl, že vláda prosazuje "přestávky" v bombardování, ale nepodporuje "širší příměří".

Keir Starmer rovněž čelí rostoucímu tlaku ze všech křídel Labouristické strany. Téměř čtvrtina labouristických poslanců vyzvala k příměří v Gaze.



Mezi signatáři otevřeného dopisu jsou Geoffrey Bindman, Andrew Hall, bývalý šéf Asociace trestních advokátů, a Theodore Huckle, bývalý generální poradce pro Wales, spolu s partnery a řediteli právnických firem a profesory práva.



Dopis zdůrazňuje, že vláda Spojeného království musí "podniknout naléhavé kroky", aby zajistila dodržování svých závazků vyplývajících z Ženevských úmluv a nepodporovala porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany jiných států, nepomáhala mu ani mu nenapomáhala.



Vláda by měla využít svého vlivu a prosadit příměří a okamžité obnovení dodávek potravin, vody, léků a pohonných hmot do Gazy, píše se v dopise.



Právníci rovněž naléhavě vyzývají vládu, aby zastavila prodej zbraní Izraeli, které mohou být použity při páchání závažných porušení mezinárodního humanitárního práva.



Desetistránkový dopis obsahuje podrobnou analýzu kroků izraelské vlády v Gaze od 7. října, kdy Hamás zahájil smrtící útok na Izrael.



Uvádí se v něm, že zvěrstva spáchaná Hamásem byla závažným porušením mezinárodního práva, ale dopis dodává: "Spáchání závažných porušení mezinárodního humanitárního práva jednou stranou konfliktu - včetně ozbrojené skupiny - však neospravedlňuje jejich spáchání jinou stranou."



"Samotný rozsah ztrát na životech a zranění v Gaze, zejména žen a dětí, s rozsáhlými škodami na civilních objektech a infrastruktuře", svědčí o jasném porušení mezinárodního humanitárního práva.



Dopis cituje prohlášení vysokých izraelských vládních a armádních představitelů, jako je například prohlášení izraelského ministra obrany Joava Gallanta, že "uvolnil všechny zábrany", že izraelská armáda "bojuje s lidskými zvířaty a bude podle toho jednat" a že plánem je "zlikvidovat vše".



V dopise se uvádí: "Taková prohlášení svědčí o záměru neřídit se základními zásadami mezinárodního práva a o záměru zapojit se do nezákonného kolektivního trestu."



Dále se v něm uvádí: "V případě, že se jedná o trestné činy, které by mohly být považovány za trestný čin, je třeba se obrátit na soud: "Vyhladovění civilního obyvatelstva jako metoda vedení války, včetně úmyslného bránění adekvátním dodávkám pomoci, jak to Izrael činí v Gaze, je podle mezinárodního obyčejového práva přísně zakázáno ... a představuje válečný zločin."



Bindman uvedl: "Jedná se o důležité upozornění mnoha členů právnické obce, že v Gaze nyní dochází k závažnému porušování mezinárodního humanitárního práva a že vláda Spojeného království je právně povinna respektovat a zajistit dodržování mezinárodního humanitárního práva za všech okolností.



"To znamená, že vláda Spojeného království musí využít svého vlivu jak k prevenci, tak k ukončení porušování tohoto práva ze strany Izraele i Hamásu."



Stephen Kamlish KC, další signatář dopisu, uvedl, že reakce Izraele na zvěrstva Hamásu "se může rovnat válečným zločinům".



"Patří k nim jeho blokování potravin, vody, léků a pohonných hmot, tedy základních prostředků pro přežití, a útoky na obytné oblasti a únikové cesty pro civilisty a jejich bombardování. Je velmi obtížné dojít k jinému závěru, než že se Izrael dopouští nezákonného kolektivního trestu palestinského obyvatelstva."



Laura Dubinsky, KC uvedla, že existují "závažné morální a právní důsledky vedení izraelských vojenských operací v Gaze, které, jak ukazují počty mrtvých a samotná míra destrukce, mají nepřiměřený dopad na civilní obyvatelstvo".





V souvislosti s postupem Izraele v Gaze sílí kritika ze strany právních expertů. Významní právní vědci z celého světa patří ke stovkám akademiků, kteří 15. října podepsali veřejné prohlášení varující před možností páchání genocidy v Gaze.





Lord Neuberger, bývalý předseda britského Nejvyššího soudu, je jedním z osmi významných židovských právníků, kteří varovali Izrael, že při svých operacích v Gaze musí dodržovat závazky mezinárodního práva.







Zdroj v angličtině ZDE

