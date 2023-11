Časopis TIME je na Zelenského straně, ale reálný čas nikoliv

2. 11. 2023

Od začátku rusko-ukrajinské války před více než 20 měsíci západní média konstruují řadu narativů: Volodymyr Zelenskij je válečný hrdina a vůdce odboje podobný Winstonu Churchillovi. Ukrajinci se ochotně hlásí do válečného úsilí, zatímco Rusové utíkají před brannou povinností. Další peníze a zbraně jsou vše, co Ukrajinci potřebují, aby znovu získali území, které Rusko anektovalo. Zájem Západu spočívá v tom, aby jim pomohl dosáhnout tohoto velkého vítězství, spíše než v prosazování příměří a vyjednávání o diplomatickém urovnání, píše David Sacks na webu Responsible Statecraft.

Fakta, která jsou v rozporu s těmito narativy – například, že Ukrajina utrpěla v bojích neudržitelné ztráty, že nemáme dostatek dělostřeleckých granátů, abychom je mohli adekvátně zásobovat, že miliardy, které posíláme na Ukrajinu, se stávají obětí korupce - byla odmítnuta jako "Putinovy řeči". Kritici, kteří na ně poukazují, jsou napadáni jako apologeti Kremlu.

To vše je důvod, proč bylo tak mimořádné číst tento týden titulní článek v časopise TIME.

Jeho autorem je Simon Shuster, který předtím napsal článek, v němž Zelenského na konci roku 2022 jmenoval TIME "osobností roku", a zdánlivě jde o další hagiografii Zelenského jako hrdinské postavy, která je nucena jít sama za sebe, když nastávají těžké časy a západní spojenci ho začínají "opouštět". Ale spíše než aby posílil Zelenského postavení na Západě, potvrzuje mnohé z kritiky, kterou vznášejí tito údajní Putinovi apologeti. Jenže nyní tyto výtky zaznívají od Zelenského vlastních pomocníků a poradců uvnitř prezidentského paláce.

Narativní hráz, kterou kolem ukrajinské reality postavila naše média, se zjevně prolamuje a pravda konečně vyplouvá na povrch:

Válečné cíle Ukrajiny jsou nereálné. Kyjev dlouho tvrdil, že jeho definice vítězství, totiž znovudobytí celého ukrajinského území včetně Krymu, je dosažitelná se západními zbraněmi a penězi. Nyní katastrofální letní protiofenzíva, která vedla k hrozivým ukrajinským ztrátám při znovuzískání zanedbatelného množství území, přiměla Zelenského poradce přehodnotit, zda jsou tyto cíle realistické. Zelenského víra v konečné vítězství nad Ruskem však jen "ztvrdla do podoby, která znepokojuje některé jeho poradce", tvrdí Shuster, který Zelenského víru popisuje jako "neochvějnou, hraničící s mesiášstvím". Jeden ze Zelenského nejbližších spolupracovníků Shusterovi říká, že "nemáme žádné možnosti. Nevyhráváme. Ale zkuste mu to říct." To je samozřejmě v rozporu s veškerou propagandou, kterou opakují západní mediální zdroje. Ale stále častěji je to jen Zelenskij, kdo věří svým vlastním výstřižkům z tisku.

Ohromující ztráty zdecimovaly ukrajinskou armádu. Ukrajina po celou dobu války odmítá zveřejňovat počty obětí a stále věrohodnější zprávy o statisících ukrajinských obětí odmítá jako ruskou propagandu. Jiný Zelenského blízký spolupracovník však Shusterovi řekl, že ztráty jsou tak strašlivé, že "i kdyby USA a jejich spojenci přišli se všemi zbraněmi, které přislíbili, 'nemáme muže, kteří by je použili'". Shuster uvádí, že "v některých složkách armády se nedostatek personálu stal ještě hrozivějším než nedostatek zbraní a munice". Podle článku je průměrný věk v současnosti sloužícího ukrajinského vojáka 43 let a neustále se zvyšuje. Zdá se, že mládí již bylo obětováno.

Branná politika je drakonická. Dalším faktem, který byl odmítnut jako "Putinova řeč", je, že Ukrajinci se museli uchýlit ke stále drakoničtější branné politice, aby doplnili řady své armády. Shuster uvádí nepříjemnou realitu: "Nábor nových vojáků se výrazně snížil. S tím, jak v celé zemi zesílily odvody, se na sociálních sítích šíří historky o tom, jak důstojníci vytahují muže z vlaků a autobusů a posílají je na frontu. Ti, kteří mají prostředky, se někdy ze služby vyvléknou úplatkem, často tím, že si zaplatí zdravotní výjimku." Korupce se rozšířila natolik, že Zelenskij v srpnu propustil šéfy všech regionálních odvodních úřadů, ale tento krok se mu vymstil, protože nedostatek vedení téměř zastavil nábor nových vojáků.

Morálka se zhroutila. Dokonce ani vlastenci nechtějí umírat, když slouží jako potrava pro kanóny v rámci k zániku odsouzené vojenské strategie. V řadách důstojníků roste nesouhlas hraničící se vzpourou. Jeden z blízkých Zelenského spolupracovníků si Shusterovi stěžoval, že někteří velitelé v první linii začali odmítat rozkazy k postupu, i když přicházejí přímo z prezidentské kanceláře. Když se Shuster na tyto stížnosti zeptal jednoho vysokého vojenského důstojníka, odpověděl, že někteří důstojníci nemají jinou možnost než odmítat rozkazy, které jsou prostě nesplnitelné. Vyprávěl příběh o rozkazu ze začátku října "znovu dobýt" město Horlivka, "strategickou základnu" na východní Ukrajině, která je pod ruskou kontrolou již téměř deset let. "Odpověď přišla ve formě otázky," píše Shuster. "Čím?" Bez rekrutů a dělostřelectva nelze Zelenského sny o vyhnání Rusů z každé pídě ukrajinského území uskutečnit. Může jen marně bojovat do posledního Ukrajince a Ukrajinců ochotných zemřít ve službách této strategie ubývá.

Korupce je nezvladatelná. Zelenskij dostává za uši právě od svých spojenců z USA a NATO, kteří nechtějí, aby jejich miliardová pomoc mizela v kapsách zkorumpovaných úředníků. Zelenskij již přijal některá opatření, například vyhodil svého ministra obrany Oleksije Reznikova kvůli korupčním praktikám při zadávání veřejných zakázek. Aby však Zelenskij korupci skutečně vymýtil, musel by propustit většinu své vlády. Jeden z hlavních prezidentových poradců to přiznal Shusterovi, jakmile byl vypnut jeho záznamník: "Lidé kradou, jako by neexistoval zítřek."

"Nikdo nevěří v naše vítězství tak jako já," řekl Zelenskij časopisu TIME, což se stalo hlavním citátem tohoto článku. Možná si bude muset přečíst Shusterův článek, aby zjistil, jak moc má pravdu, protože se zdá, že je obklopen pomocníky, kteří už nevěří ve válečnou strategii Ukrajiny ani v Zelenského vedení této strategie.

Zelenskij nepochybně zamýšlel citát spíše jako churchillovské nabádání k odvaze a odhodlání tváří v tvář "nejtemnější hodině" Ukrajiny než jako přiznání bludného optimismu. Jeho dogmatické trvání na úplném vítězství a odmítání uvažovat o mírových jednáních však svědčí o ztrátě kontaktu s realitou, která by měla znepokojovat jeho krajany i spojence.

Jistě, Zelenskij není sám, kdo odmítá čelit realitě. Bidenova vláda navrhuje dalších 61 miliard dolarů na ukrajinské válečné úsilí, aniž by vysvětlila, jak tyto prostředky přinesou jiný výsledek než již vyčleněných více než 100 miliard dolarů. Zelenského optimismus nepochybně podpořily Bidenovy opakované sliby totální podpory na "tak dlouho, jak bude třeba". Je však stále jasnější, že USA nejsou schopny tento slib plnit donekonečna. Mají příliš mnoho jiných globálních závazků, včetně závazků vůči Izraeli, které soupeří o omezené zdroje.

Zdá se, že Zelenskij sám ze svého týmu nechápe, jak se okolnosti změnily. Shuster a TIME se ho ze všech sil snaží vykreslit jako poslední oporu ukrajinské věci, ale skutečnost, že jeho vlastní vnitřní okruh je zdrojem přívalu odhalení a stížností, naznačuje, že jeho nehybnost nevděčí za svou neochvějnost churchillovskému odhodlání, ale spíše neprostupné bunkrové mentalitě.

Celý text v anglickém originále ZDE

