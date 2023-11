USA a Izrael po válce zvažují nasazení mnohonárodních sil v Gaze

2. 11. 2023

Spojené státy a Izrael zvažují vytvoření mnohonárodních sil, které by obsadily pásmo Gazy, pokud Izrael úspěšně zlikviduje Hamás, informovala v úterý agentura Bloomberg. Záměrem by bylo poskytnutí dočasného dohledu nad Gazou zemím v regionu, které by podporovaly jednotky z USA, Británie, Francie a Německa. Zdroje agentury Bloomberg uvedly, že v ideálním případě by se těchto sil účastnily také arabské země, například Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty, informuje David DeCamp.

Zpráva uvádí, že prezident Biden si je vědom toho, že nasazení amerických jednotek v Gaze by s sebou neslo obrovská politická rizika, a že jednání jsou zatím v počáteční fázi. Palestinci by se téměř jistě bránili myšlence, že by západní vojska okupovala Gazu.

Tato myšlenka je jednou ze tří zvažovaných variant možného poválečného uspořádání Gazy, ačkoli izraelští představitelé uvedli, že současný konflikt by mohl trvat roky. Druhá možnost zahrnuje zřízení mírových jednotek podobných mnohonárodním silám a pozorovatelům (MFO), skupině, která působí na Sinaji a prosazuje egyptsko-izraelskou mírovou smlouvu. Druhá varianta by poskytla dočasnou kontrolu nad Gazou OSN.

Ministr zahraničí Antony Blinken v úterý připustil, že USA zvažují, co se stane s Gazou, pokud Izrael porazí Hamás. "Nemůžeme připustit návrat ke statu quo, kdy by Gazu řídil Hamás," řekl Blinken. "Nemůžeme také dopustit - a s tímto návrhem přicházejí sami Izraelci - aby Izrael řídil nebo kontroloval Gazu. Mezi těmito možnostmi je celá řada možných permutací, které nyní velmi pečlivě sledujeme, stejně jako další země."

Z uniklého dokumentu izraelského ministerstva zpravodajských služeb vyplývá, že vláda premiéra Benjamina Netanjahua uvažuje o odsunu všech Palestinců žijících v Gaze do Egypta, což by však vyžadovalo spolupráci Káhiry, která tuto myšlenku důrazně odmítla.

