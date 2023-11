Human Rights Watch: Izrael/Palestina: Potřeba zbrojního embarga

7. 11. 2023

Vzhledem k pokračující devastaci v Gaze vyzvala včera organizace Human Rights Watch k pozastavení dodávek zbraní jak izraelské armádě, tak palestinským ozbrojeným skupinám,Jedná se především o naléhavý požadavek, který má pomoci ochránit civilisty, kteří jsou právě teď zabíjeni v nebývalém rozsahu - po tisících.Je to také varování pro ty, kdo zbraně dodávají, vzhledem k reálnému riziku, že by převedené zbraně mohly být použity k páchání závažného zneužívání. Poskytnutím zbraní, které by vědomě a významně přispěly k nezákonným útokům, by se spojenci a podporovatelé mohli stát spoluviníky válečných zločinů.